Трима застреляни край Капалъ чарши в Истанбул

Т рима души загинаха, а един беше ранен при стрелба в магазин в истанбулския квартал "Фатих", популярен туристически район, съобщи Анадолската агенция, цитирана от ДПА.

По предварителни данни стрелбата е станала след спор между собственик на магазин и клиент. Според непотвърдени информации в турски медии конфликтът е възникнал в обмено бюро. Първоначално беше съобщено за двама загинали и двама ранени, но броят на жертвите впоследствие беше актуализиран.

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Полицията е задържала заподозрян на мястото на стрелбата, съобщава Анадолската агенция.

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Инцидентът е станал в търговския комплекс "Софджу хан", намиращ се в близост до Капалъ чарши, един от най-известните туристически обекти в Истанбул. Квартал Фатих се намира в европейската част на града и е сред основните туристически райони на Истанбул, като в него има множество магазини, исторически забележителности и други места, посещавани от туристи, отбелязва ДПА.