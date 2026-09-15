България

Случаят „Петрохан-Околчица“ към края си? Бивш министър с остри критики за разследването

Емануил Йорданов и Филип Гунев очакват делото да бъде прекратено, а политологът Михаил Михайлов критикува отношението към близките на загиналите

Василена Василева Василена Василева

15 септември 2026, 11:53
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О т пресконференцията за случая „Петрохан-Околчица“ не е станало ясно нищо ново, а целта е да се подготви обществото за прекратяване на наказателното производство. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов в ефира на NOVA.

„От пресконференцията за „Петрохан-Околчица“ нямаме новина. Единствената цел е да се подготви обществото за прекратяване на наказателното производство“, каза Йорданов.

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Бившият зам.-министър на вътрешните работи Филип Гунев отбеляза, че на брифинга за първи път са били представени мотивите за извършеното престъпление. Според него обаче и по този случай вероятно се върви към прекратяване на разследването.

  • Критики за отношението към близките

Политологът Михаил Михайлов коментира и отношението към близките на загиналите по време на пресконференцията.

По думите му му е направило впечатление влизането в диалог с близките, както и апострофирането им. Той критикува и обсъждането на анатомични детайли, свързани с предполагаеми сексуални контакти.

Според Михайлов към близките трябва да се подхожда по-внимателно, тъй като те също са жертви заради загубата на свои близки.

„Това, че отричат нещо, има някаква функция. Представете си какво би се случило с човек, ако признае, че по някакъв начин е помогнал това да се случи с детето му. Това е огромна трагедия. Нормално е някакви неща да се отричат“, каза Михайлов.

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  • Защо е дадена пресконференция преди края на експертизите?

Емануил Йорданов отбеляза, че обществото е разделено по случая „Петрохан-Околчица“. Според него едни хора вярват на информацията, представяна от прокуратурата, а други остават скептични.

По думите му това разделение вероятно ще се запази и занапред, а от делото няма да бъде изяснено нищо повече.

Йорданов постави въпроса защо се провежда пресконференция и се правят заключения, при положение че все още предстои да бъдат извършени експертизи.

Филип Гунев също смята, че разследването вероятно ще продължи още месеци, преди прокуратурата да вземе решение за прекратяването му.

„Защо сега беше изнесена тази конференция?“, попита той.

Гунев посочи още, че психологът Росен Йорданов е говорил по теми, които според него са извън неговото експертно поле.

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  • Експертизите и разделението в обществото

Михаил Михайлов коментира изготвянето на психологическата, психиатричната и теологичната експертиза. Според него няма експертиза, която да е водеща, тъй като всички са поставени на равни начала.

Емануил Йорданов подчерта, че по случая остават много неясноти.

Филип Гунев заяви, че комуникацията по темата е започнала с политическа заигравка още от самото начало и продължава по този начин.

Според Михаил Михайлов разделянето на обществото на лагери се дължи както на начина, по който са били представени фактите по случая, така и на политическата ситуация.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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