Намалиха присъдата на мъж, убил приятелката си

А пелативният съд във Варна намали присъдата на 32-годишния Айдън Хали, осъден за убийството на приятелката си Сибелджан в Шумен. Вместо доживотен затвор той ще изтърпи 20 години лишаване от свобода, предаде NOVA.

Престъплението е извършено на 8 септември 2024 г. след спор, предизвикан от ревността на Хали и съмненията му за отношенията на жената с други мъже. Той я е удушил и ѝ е нанесъл множество порезни рани. Според експертизите жертвата не е могла да окаже ефективна физическа съпротива, а смъртта ѝ е настъпила по „особено мъчителен начин“.

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Шуменският окръжен съд първоначално е наложил доживотен затвор, но защитата е обжалвала присъдата. Апелативният съд е преценил, че това наказание е несправедливо тежко и необосновано, като е посочил, че доживотен затвор следва да се налага при изключително тежки престъпления.