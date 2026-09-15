Свят

Полша загуби 230 млн. долара в сделка с крипто за петрол

Orlen в крайна сметка се е отказала от договорите

Николай Киров Николай Киров

15 септември 2026, 19:38
Полша загуби 230 млн. долара в сделка с крипто за петрол
Източник: iStock

П олската държавна енергийна компания Orlen е загубила близо 400 млн. долара заради провалена сделка за венецуелски петрол, при която стотици милиони долари са били преведени на посредници, но договорените количества суров петрол така и не са доставени.

В края на 2023 г. швейцарското търговско подразделение на Orlen - Orlen Trading Switzerland (OTS), се е договорило да купи около 6 млн. барела венецуелски петрол за приблизително 345 млн. долара. Около 230 млн. долара са били преведени на посредника Hannon International, а други около 100 млн. долара - на базираната в Дубай Horizon Global, съобщава "Файненшъл таймс".

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Според полските следователи при движението на част от парите са били използвани криптовалути, включително стейбълкойна USDT. Междувременно венецуелската държавна петролна компания PDVSA не е получила очакваните плащания, а петролът не е пристигнал.

Допълнителни разходи са натрупани заради наети танкери, които са чакали без да бъдат натоварени. Според "Ройтерс" престоят им е струвал около 600 000 долара дневно. Orlen в крайна сметка се е отказала от договорите, тъй като временното облекчаване на американските санкции срещу венецуелския петрол е изтичало през април 2024 г.

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Общите загуби на Orlen от сделките са оценени на близо 400 млн. долара, като в сумата са включени допълнителни плащания, отписвания и разходи.

Случаят доведе и до разследвания срещу бивши ръководители на OTS и се превърна в сериозен скандал в Полша.

Редактор: Николай Киров
Източник: FT, Reuters    
Орлен Венецуелски петрол Скандал в Полша
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