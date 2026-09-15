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Урсула фон дер Лайен: Засилваме натиска върху Русия

Урсула фон дер Лайен: Русия ще се убеди, че нашата решимост само се засилва

Николай Киров Николай Киров

15 септември 2026, 19:21
Урсула фон дер Лайен: Засилваме натиска върху Русия
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като "безотговорно и опасно" поведението на Русия, след като Дания се оплака от изстрелване на сигнални ракети срещу неин хеликоптер от руска фрегата, а самолет на НАТО трябваше да свали вероятно руски дрон край електроцентрала Литва, предаде "Франс прес".

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"Европа отново осъмна пред лицето на безразсъдно и опасно поведение от страна на Русия. Руски военен кораб изстреля сигнални ракети опасно близо до датски хеликоптер. Дрон навлезе във въздушното пространство на Литва, преди да бъде унищожен от изтребители на НАТО", посочи фон дер Лайен.

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"Това не са изолирани случаи. Те са част от по-широка тенденция на руска агресия и провокации срещу Европа, целящи да изпитат нашата готовност и решимост. Русия ще се убеди, че нашата решимост само се засилва. Ние укрепваме колективните си способности за възпиране и отбрана съвместно с НАТО. Същевременно засилваме натиска върху Русия", добави президентът на ЕК.

Редактор: Николай Киров
Русия Урсула фон дер Лайен НАТО
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