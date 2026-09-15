Урсула фон дер Лайен: Засилваме натиска върху Русия

П резидентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като "безотговорно и опасно" поведението на Русия, след като Дания се оплака от изстрелване на сигнални ракети срещу неин хеликоптер от руска фрегата, а самолет на НАТО трябваше да свали вероятно руски дрон край електроцентрала Литва, предаде "Франс прес".
Фон дер Лайен: Русия се опитва да дестабилизира Европа
"Европа отново осъмна пред лицето на безразсъдно и опасно поведение от страна на Русия. Руски военен кораб изстреля сигнални ракети опасно близо до датски хеликоптер. Дрон навлезе във въздушното пространство на Литва, преди да бъде унищожен от изтребители на НАТО", посочи фон дер Лайен.
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"Това не са изолирани случаи. Те са част от по-широка тенденция на руска агресия и провокации срещу Европа, целящи да изпитат нашата готовност и решимост. Русия ще се убеди, че нашата решимост само се засилва. Ние укрепваме колективните си способности за възпиране и отбрана съвместно с НАТО. Същевременно засилваме натиска върху Русия", добави президентът на ЕК.
Once again, Europe woke up to reckless and dangerous Russian behaviour.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2026
A Russian warship fired emergency flares dangerously close to a Danish helicopter.
A drone entered Lithuanian airspace before being destroyed by NATO fighter jets.
These are not isolated incidents. They…