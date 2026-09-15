България

Оттеглиха жалбата срещу решението на КЗК за поръчката за Национална детска болница

Проектът влиза в нов етап - предстои прецизиране на заданието с широко експертно участие

Николай Киров Николай Киров

15 септември 2026, 18:10
Оттеглиха жалбата срещу решението на КЗК за поръчката за Национална детска болница
Източник: БТА

Ж албата пред Върховния административен съд (ВАС )срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за обществената поръчка, свързана с Националната детска болница, е оттеглена.

Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова на среща с Обществения съвет за Национална детска болница. Министър Ивкова представи пред Съвета и новото ръководство на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ (ЗИКДБ), което вече е вписано и е поело управлението на дружеството.

Държавата поема изцяло Детската болница след скандали и забавяне

„Слагаме край на забавянето и връщаме проекта в движение. България не може да чака още 10-15 години за Национална детска болница. Целта ни е в рамките на мандата да бъдат изградени болницата и прилежащата инфраструктура, като паралелно работим по най-важния капитал - хората, които ще лекуват в нея.“, заяви министър Ивкова.

Оттеглянето на жалбата е първата конкретна стъпка на новото ръководство на ЗИКДБ. Поискано е и прекратяване на настоящата обществена поръчка, като са отчетени решението на КЗК, резултатите от вътрешния одит и необходимостта заданието за проект с такава обществена значимост да бъде прецизирано с широко експертно участие.

Следващата стъпка е създаването на работна група, която да прецизира обхвата на дейностите и заданието за бъдещата Национална детска болница. В нея се предвижда да участват представители на ключови структури и на Обществения съвет. В работата ще бъдат използвани и докладите на Европейската инвестиционна банка, свързани със структурата на бъдещото лечебно заведение.

„Започваме нов етап - с прозрачност, експертиза и партньорство. Националната детска болница трябва да бъде проект, зад който стои най-доброто професионално знание и ясна визия за бъдещето на детското здравеопазване. Общественият съвет е наш естествен партньор в този процес“, заяви проф. Елена Пенева-Златкова.

Новото ръководство на ЗИКДБ ще бъде оперативното звено за постоянна координация с Обществения съвет. Предвиждат се регулярни работни срещи по ключовите решения за структурата и функциите на болницата, необходимите педиатрични звена, подготовката на медицински специалисти и основните етапи за реализация на проекта.

Ново ръководство и рестарт за проекта за Национална детска болница след години застой

След прецизирането на заданието работата ще продължи по следващите етапи от реализацията на проекта, паралелно с планирането на необходимата инфраструктура и осигуряването на медицински специалисти за бъдещата Национална детска болница.

Редактор: Николай Киров
Източник: МЗ    
Национална детска болница Детско здравеопазване Обществена поръчка
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