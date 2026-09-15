Радев за „Петрохан - Околчица“: Изнесените факти са потресаващи и изключително тревожни

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Случаят „Петрохан-Околчица“ към края си? Бивш министър с остри критики за разследването

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И знесените от експертите факти по случая „Петрохан-Околчица“ са „потресаващи и изключително тревожни“ за бъдещето на обществото. Това заяви министър-председателят Румен Радев, цитиран от DarikNews.bg, след като вчера прокуратурата проведе над тричасов брифинг и представи нови данни по случая.

Разследването продължава.

Случаят „Петрохан-Околчица“ към края си? Бивш министър с остри критики за разследването

Радев заяви, че трябва да бъдат потърсени отговори на редица въпроси, свързани със случая.

„Как така институции са дали на едно НПО име, функции и легитимация на държавна агенция? Как се случва това нещо?“, попита премиерът.

Радев постави въпроси за НПО и институциите

В изказването си министър-председателят отправи тежки обвинения към организацията и към човек, свързан със случая, като постави въпроси и за начина, по който институциите са взаимодействали с тях.

„Как така това НПО, свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така те са се разпореждали с една завзета огромна територия и са възпрепятствали свободното движение на български граждани в тази територия? Как така се е регистрирало такова огромно количество оръжия?“, заяви Радев.

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Премиерът постави и въпроса как човек, който според него е бил „толериран финансово, политически, легитимиран обществено“, е могъл да извършва действията, за които е обвиняван.

„Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил? Как така се е стигнало до това нещо?“, каза още министър-председателят.

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„Ако не стигнем до дъното, не можем спокойно да гледаме напред“

Според Радев става дума за процес, продължавал години наред, поради което обществото трябва да получи отговори на всички въпроси около случая.

„Това е процес, продължавал години наред. Ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца и изобщо за бъдещето ни като общество“, заяви премиерът.