Майката на Златков: Пародия на Прокуратурата и МВР

О стра реакция предизвика поведението на психолога Росен Йорданов по време на вчерашния брифинг на прокуратурата и МВР за случая „Петрохан - Околчица“.

Майката на Николай Златков оспори във Фейсбул твърдението му, че след привличането си като вещо лице на 17 март 2026 г. е запазил мълчание и не е давал интервюта. Тя посочва, че на 17 юли е публикувано негово интервю, в което Йорданов категорично защитава версията на разследването и заявява, че експертизите ще я потвърдят.

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Според Ралица Асенова това поставя въпрос за безпристрастността му като вещо лице по направената експертиза, тъй като още преди назначаването си той публично е коментирал случая.

Тя критикува и начина, по който Йорданов е отговарял на въпросите на присъстващите, включително поставянето на диагноза на Симон Милков и многократното повтаряне на: „Повярвайте ми“. Особено остро тя критикува спора му със сестрата на Ивей за състоянието на ръцете на загиналия. По думите на Асенова Йорданов е заявил, че по тях няма сериозни поражения, а след възражението ѝ няколко пъти я е обвинил, че лъже.

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На брифинга Йорданов е представил и редица категорични твърдения за предполагаемите мотиви за трагедията, ролята на участниците и личността на Ивайло Калушев, включително определението, че той е „100% педофил“. Тя настоява тези твърдения да бъдат подкрепени с конкретни доказателства.

Ралица Асенова критикува и думите му за родителите на децата, както и твърденията, че загиналите са имали „нисш“ или „робски статут“ и не са можели да се качват на втория етаж на хижата.

В заключение тя определя поведението на Йорданов като демонстрация на арогантност и липса на професионализъм и призовава прокуратурата да провери дали той може да продължи да участва като вещо лице по делото. Според нея записът от брифинга ще остане като свидетелство за начина, по който е представена версията на разследването.