Прокуратурата проверява ОИК – Горна Оряховица

Р айонната прокуратура във Велико Търново проверява Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица заради неизпълнение на решение на Върховния административен съд.

Проверката е започнала след сигнал от бившия кмет на общината Добромир Добрев, който първоначално го е адресирал до главния прокурор, а след това сигналът е бил препратен по компетентност, предава NOVA.

ВАС осъди кмета на Горна Оряховица за конфликт на интереси

Поводът е отказът на ОИК - Горна Оряховица да събере необходимото мнозинство, за да прекрати предсрочно правомощията на настоящия кмет Николай Рашков. Искането е свързано с окончателно решение на ВАС, с което е установен конфликт на интереси.

Прокуратурата ще разпита всички членове на ОИК, за да изясни причините за неизпълнението на съдебното решение. След приключването на проверката ще бъде преценено дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство.