Радев: Трябва час по-скоро да градим скоростни пътища

„Трябва час по-скоро ние да градим скоростни пътища, магистрали при високо качество и безопасност“, каза министър-председателят Румен Радев при представяне на нов подход за развитие на транспортната инфраструктура.

В събитието участваха министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, представители на браншови организации и на неправителствения сектор.

Премиерът отбеляза, че целта е да се търсят публично-частни партньорства, вид концесия, за строителството на пътища и тунели, като акцентира, че не става дума за вече започнало строителство с публични средства като автомагистралите „Тракия“, „Марица“, „Хемус“ и „Струма“.

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„Знаем, че няма как да си говорим за икономика, икономически ръст, за балансирано развитие на регионите и решаване на демографските проблеми, ако нямаме съвременна свързаност, а това означава модерни и безопасни пътища“, заяви Радев.

В началото на представянето премиерът посочи, че най-големият въпрос е как да се върви оттук нататък и най-бързо да се развие транспортната инфраструктура, с по-малък разход на финансови средства и повишено качество. Той отбеляза, че правителството иска да чуе браншовите и други организации, които да се запознаят с анализа, направен от ресорните институции, а след това отново да се срещнат, обсъдят и да се вземе решение какво ще се строи приоритетно и как.

„Като набележим основните насоки, тогава с решение на Министерския съвет да заковем, че ще работим по тези и тези стратегически проекти под еди-каква си форма и начин на изпълнение и да тръгнем да го правим“, обясни премиерът.

Според Радев моделът на изграждане на стратегическа инфраструктура трябва да бъде сменен, да не разчита изцяло на публичните средства и еврофондовете, а да се намерят нови модели на публично-частни партньорства, концесии, които могат да бъдат класически, възлагане с отложено плащане и смесено концесиониране.

„Целта е публичният ресурс да се освободи за дейности и сфери, където е водещото място на държавата – образование, здравеопазване, култура, спорт, сигурност и най-вече да постигнем скорост“, каза премиерът. Той отбеляза, че за да има скоро адекватна инфраструктура, това означава да се работи паралелно по проекти.

„Искам да разсея едни спекулации, че ще даваме магистралите на концесия. Искам много ясно да заявя – там, където има изградено строителство с публични средства, където всеки българин вече е платил чрез бюджета, ние изобщо не говорим за концесия – като магистралите „Тракия“, „Марица“. Магистрала „Хемус“ ще бъде завършена докрай с националния бюджет, не с концесиониране, така ще бъде и при скоростния път от Видин до Ботевград, така ще бъде завършена автомагистрала „Струма“, каза Румен Радев.

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Той обаче посочи, че особено по оста Север – Юг, като магистрала „Черно море“, Русе-Маказа, тунела през Петрохан, магистрала „Рила“, която да свърже магистрала „Струма“ с магистрала „Тракия“, и други възможни тунели през Стара планина, плановете са да се правят с концесиониране.

Радев отбеляза като най-важна проектната готовност, независимо от модела, който се избере, за жизненоважните за развитието на България пътни артерии. Той посочи, че вече е публикуван за обществено обсъждане законопроект за публично-частното партньорство, като се планира да се оптимизира и Законът за устройство на територията и други закони, така че да стане проектирането много по-бързо. Премиерът каза също, че догодина всичко трябва да бъде готово и да започне възлагане на проектите, като ще бъдат поканени наши и чужди строителни фирми и организации.

Днес Радев откри Новата учебна година във временната сграда на Основно училище „Христо Ботев“ в село Раковица, община Макреш, заедно с министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Министърът на образованието и науката Георги Вълчев отбеляза, че над 700 хиляди деца и 55 хиляди първокласници прекрачват прага на училищата в цялата страна. Той посочи, че през годините на прехода е допуснато създаването на „паралелни Българии“, като Северозападният регион е сред най-засегнатите. По думите му присъствието на правителството в Раковица е потвърждение, че съдбата на всяко българско дете е от значение.

Министърът акцентира и върху необходимостта промените в учебните програми и оценяването да насърчават мисленето и креативността, като изтъкна, че при въвеждане на ограничения за мобилните телефони в училище държавата трябва да осигури подходящи извънкласни алтернативи.

Премиерът Румен Радев и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев отправиха поздрави към учителите за тяхното свято призвание, благодариха на родителите за подкрепата и пожелаха успех на учениците.