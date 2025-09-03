Предупреждение или уволнение грози ватмана, допуснал дерайлирането на трамвай в София

Близки на пребития таксиметров шофьор в Шумен се страхуват да не се потули случая

Горещ политически сезон: Ще има ли нов вот на недоверие срещу правителството?

В атманът, който допусна дерайлирането на трамвай в София, може да получи предупреждение за уволнение или да бъде уволнен, каза пред журналисти Милен Миньов, началник на отдел „Технически и качествен контрол“ от "Столичен електротранспорт". По думите му ватманът, който има над 20 години опит, е обяснил, че е обезопасил трамвая.

От "Столичния електротранспорт" не са имали възможност да изгледат записи от камерите в кабината на ватмана. „Наш екип беше допуснат единствено да демонтираме харддисковете и да ги предадем на следствието“, обясни Миньов. Ватманът е казал, че е сложил джойстика на позиция „спиране“.

Щетите от дерайлиралия трамвай в София са за "десетки хиляди левове"

Ватманът е потеглил от спирка ,,Александър Жендов“, изтеглил е мотрисата на 20-30 м. от спирката, според неговите думи обезопасява трамвая и слиза да си купи кафе. Излизайки от кафето вижда, че мотрисата е потеглила. Недопустимо е да се спира между спирките без уважителна причина, допълни Миньов. Уважителната причина може да бъде, ако чуе необичаен шум, за да прегледа визуално мотрисата или ако има пътнотранспортно произшествие да огледа за жертви или материални щети.

Зрелищна акция! Вдигнаха дерайлиралия трамвай с кран

Милен Миньов каза още, че видът трамвай, който катастрофира вчера, няма записващо устройство за скорост и затова не може да се каже каква е била скоростта, с която се е движил.

Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира

Преди излизане от депо всички ватмани се проверяват за алкохол, а мотрисите при прибиране в депо преминават ежедневен преглед и задължително един път в месеца минава на обстоен преглед, обясни той.

Трамвай, оставен без надзор, помля коли и потроши подлез в София

По повод втория инцидент с трамваи в София вчера, Миньов обясни, че става дума за човешка грешка. На водачите е забранено да се разминават през съоръжения, а ватманът е потеглил преди другия трамвай да се изнесе от съоръжението.

Вчера към 5:00 часа беше подаден сигнал за дерайлирал трамвай с две мотриси по линия 22. По-късно от ,,Столичен електротранспорт“ казаха, че инцидентът се дължи на външна намеса. Направени бяха огледи от екипи на СДВР. Кметът на София Васил Терзиев разпореди проверка на „Столичен електротранспорт“ и изиска пълна информация от ръководството.