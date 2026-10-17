Зимата дойде в прохода „Петрохан“: Обилен снеговалеж и паднали зелени клони

П ърви сняг е паднал през нощта в прохода Петрохан в Стара планина, през който преминава най-краткия път от София към областите Монтана и Видин, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.

Снегът е валял обилно в малките часове на нощта, когато температурата е била под нулата. Имало е и паднали на шосето все още зелени клони от дървета. Те веднага са били премахнати, а пътят е почистен от тях и от снега и в момента е напълно проходим.

Две машини все още работят на терен, обясни дежурният в пътното управление в Монтана.

Остава в сила забраната за преминаване на автомобили с тегло над 12 тона и дължина над 12 метра през прохода. През деня днес се очаква ясно и слънчево време и температури над нулата около и след обяд, посочи дежурният.

Нормално явление за октомври

Снеговалежите през октомври във високите части на планините не са аномалия, обясняват синоптиците. През есента нахлуването на по-студен въздух може да доведе до понижение на температурите и до образуване на снежна покривка на голяма надморска височина.

Докато в София и в по-ниските райони валежите обикновено са от дъжд, по високите части на Витоша условията позволяват да завали сняг. Дали снежната покривка ще се задържи, зависи от температурите, интензивността на валежите и последващото време.

Прогнозата за времето

Според сайта на НИМХ днес, 17 октомври (събота), няма да има снеговалежи. В събота в сутрешните часове на места в котловините и низините ще има мъгла. Облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места, главно в югоизточните райони.

Над планините облачността ще е променлива, често значителна, но ще се задържи също почти без валежи.