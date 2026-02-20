„Поемам отговорност“: Андрей Гюров проговори за труса с оставката на Цицелков

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

„Честните избори са наистина кауза. Когато поканих Стоил Цицелков за вицепремиер за честни избори, аз разчитах на неговата експертиза и опит“.

Това заяви служебният премиер Андрей Гюров пред журналисти в Министерски съвет, след като вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде оставка.

„Това са неща, които са се случили във времето“, заяви още Гюров, но уточни, че не разполага със съдебен регистър и не може да потвърди изнесените от ИТН данни за Цицелков.

Никой не атакува Цицелков за неговата липса на опит. Атаката е насочена към кабинета и към това да може да проведем честни избори. Днес поемам отговорност за този избор, заяви още служебният премиер.

Той подчерта, че няма съмнения с интегритета на Цицелков.

От думите на Гюров стана ясно, че все още няма име за нов вицепремиер за честни избори и че позицията в състава на кабинета ще бъде запазена.