Кои вируси се разпространяват у нас

Инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков коментира докъде е стигнала грипната вълна

20 февруари 2026, 11:45
„Поемам отговорност": Андрей Гюров проговори за труса с оставката на Цицелков

„Поемам отговорност“: Андрей Гюров проговори за труса с оставката на Цицелков
Министър Янкулов свиква пленума на ВСС за назначаване на временен главен прокурор

Министър Янкулов свиква пленума на ВСС за назначаване на временен главен прокурор
Ден след клетвата: Служебният кабинет с първа загуба - Стоил Цицелков депозира своята оставка

Ден след клетвата: Служебният кабинет с първа загуба - Стоил Цицелков депозира своята оставка
СГС решава за предсрочното освобождаване на Евелин Банев-Брендо

СГС решава за предсрочното освобождаване на Евелин Банев-Брендо
Вижте целите записи от камерите на хижа

Вижте целите записи от камерите на хижа "Петрохан" в дните около трагедията
Първа ключова среща на Андрей Гюров с ЦИК преди изборите на 19 април

Първа ключова среща на Андрей Гюров с ЦИК преди изборите на 19 април
Жълт код за значителни валежи в части от страната - предупреждение на НИМХ

Жълт код за значителни валежи в части от страната - предупреждение на НИМХ
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Е пидемиологичната обстановка по отношение на грипа постепенно се нормализира. Увеличава се процентът на заболелите от други респираторни вируси. Това каза инфекционистът доц. Трифон Вълков в ефира на NOVA NEWS.

Симптоматиката при грипа и други вирусни инфекции се припокриват, но при грипа настъпва в рамките на часове, а при другите се появява постепенно и по-слабо, каза лекарят. Сред другите причинители на заболяване той посочи бокавируса, респираторния синцитиален вирус, метапневмовируса, аденовируси, парагрипни вируси и др.

Той обясни още, че е добре пациентите да се тестват при заболяване. Самолечението не е препоръчително.

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Преди 17 часа

Преди 17 часа
Украйна започна контраатака
Украйна започна контраатака

Преди 17 часа
Новородено бебе почина в София
Новородено бебе почина в София
Преди 16 часа

Преди 16 часа
Жестоко убийство в Пловдивско
Жестоко убийство в Пловдивско
Преди 19 часа

Преди 19 часа
Кремъл: Отношенията с Япония са сведени до нула
Свят Преди 10 минути

Кремъл: Отношенията с Япония са сведени до нула

Свят Преди 10 минути

Русия и Япония не са подписвали официален мирен договор след края на Втората световна война

Само за 8 дни: Продадоха имението на Джийн Хекман за милиони въпреки смразяващата му история
Свят Преди 28 минути

Само за 8 дни: Продадоха имението на Джийн Хекман за милиони въпреки смразяващата му история

Свят Преди 28 минути

Въпреки че Холивудската легенда и съпругата му бяха открити мъртви в имота само преди година, купувачите се наредиха на опашка за дома им в Ню Мексико. Сделката за огромното имение от 22 хектара бе финализирана за рекордно кратко време, доказвайки, че съвременната архитектура и славата на „Оскар"-а са по-силни от суеверията

<p>Над 10 тона кокаин задържани в Тихия океан</p>

Конфискуваха над 10 тона кокаин в Тихия океан при операции срещу трафика на наркотици
Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Арестуваха десетки заподозрени и разкриха най-големите конфискации на кокаин в историята на Салвадор

Продължава издирването на кораб, обследват морското дъно край Маслен нос
България Преди 1 час

Продължава издирването на кораб, обследват морското дъно край Маслен нос

България Преди 1 час

В същата зона беше установено замърсяване на водната повърхност

Принцесите Беатрис и Юджини с майка им Сара Фъргюсън

След ареста на бившия принц Андрю: Беатрис и Юджини са „потресени", къде е Фърги?
Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Досега няма изявление от бившата съпруга на Андрю Сара Фъргюсън или от дъщерите им Беатрис и Юджини като въпросите относно тяхното местонахождение се засилват

Властите продължават да обискират имот, в който е живял Андрю Уиндзор

Властите продължават да обискират имот, в който е живял Андрю Уиндзор
Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Андрю е първият висш член на британското кралско семейство в съвременната история, който е арестуван

Петер Мадяр

Секс, лъжи и „руски компромат" взривиха Унгария преди изборите
Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Брад Пит пристигна на гръцкия остров Хидра за снимките на нов филм
Любопитно Преди 2 часа

Брад Пит пристигна на гръцкия остров Хидра за снимките на нов филм

Любопитно Преди 2 часа

Брад Пит пристигна на Хидра за снимките на новия филм „Ездачите", режисиран от Едуард Бергер, като островът се превърна в мащабна снимачна площадка за холивудската продукция

Доналд Тръмп на първото събрание на Съвета за мир

„Не харесвам млади, красиви мъже" – Тръмп събра Съвета за мир
Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Разследването "Катаргейт" в ЕП продължава
Свят Преди 2 часа

Разследването "Катаргейт" в ЕП продължава

Свят Преди 2 часа

Защитата на обвиняемите, сред които са бивш зам.-председател на ЕП и няколко бивши евродепутати, обжалва процедурата

Излязоха нови подробности за ареста на звездата от "Трансформърс" Шая Лабъф
Свят Преди 2 часа

Излязоха нови подробности за ареста на звездата от "Трансформърс" Шая Лабъф

Свят Преди 2 часа

Свидетел твърди, че актьорът е нападнал хора пред бар във Френския квартал и е бил задържан до пристигането на полицията

Снимката е илюстративна

Напрежение над Аляска: САЩ вдигнаха девет изтребителя заради руски бомбардировачи
Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Американски и канадски сили прехванаха група от пет руски бойни самолета, включително стратегически ракетоносци Ту-95, в близост до границите на Северна Америка

Жена загина, блъсната от 18-годишен шофьор в Пазарджик
България Преди 3 часа

Жена загина, блъсната от 18-годишен шофьор в Пазарджик

България Преди 3 часа

Починалата жена е на 48 години, украинска гражданка, пребиваваща законно в страната

Google Gemini 3.1 Pro

Новият Gemini 3.1 Pro вдига точността за малките детайли
Технологии Преди 3 часа

Технологии Преди 3 часа

Google ускорява темпото на обновяване на изкуствения си интелект, като за пръв път пуска подверсия на основен алгоритъм. Тя е с фокус над повишаването на качеството както на отговорите, така и на генерираното съдържание, включително снимки и анимации

Г-н Андрю Маунтбатън Уиндзор

Арестът на принц Андрю – първият в кралското семейство от 400 години
Любопитно Преди 3 часа

Любопитно Преди 3 часа

Неговият брат, кралят, беше разпитан от бившия шеф на лондонската полиция Джон Стивънс през 2005 г. по обвинения, че е заговорничил да убие принцеса Даяна

<p>Костадинов: Няма министър от служебния кабинет, който да не ме притеснява</p>

Костадин Костадинов: Няма министър от служебния кабинет, който да не ме притеснява
България Преди 3 часа

България Преди 3 часа

Това правителство е на сглобката между Радев, Доган, ГЕРБ и ПП-ДБ и виждаме ярко изразени политически лидери, коментира още Костадинов

