Кои вируси се разпространяват у нас

Е пидемиологичната обстановка по отношение на грипа постепенно се нормализира. Увеличава се процентът на заболелите от други респираторни вируси. Това каза инфекционистът доц. Трифон Вълков в ефира на NOVA NEWS .

Източник: iStock

Симптоматиката при грипа и други вирусни инфекции се припокриват, но при грипа настъпва в рамките на часове, а при другите се появява постепенно и по-слабо, каза лекарят. Сред другите причинители на заболяване той посочи бокавируса, респираторния синцитиален вирус, метапневмовируса, аденовируси, парагрипни вируси и др.

Източник: iStock/Getty Images

Той обясни още, че е добре пациентите да се тестват при заболяване. Самолечението не е препоръчително.