Конфискуваха над 10 тона кокаин в Тихия океан при операции срещу трафика на наркотици

Свят

Арестуваха десетки заподозрени и разкриха най-големите конфискации на кокаин в историята на Салвадор

20 февруари 2026, 11:32
Източник: IStock

В оенноморските сили на Салвадор и Мексико обявиха, че тази седмица са конфискували над 10 тона кокаин в Тихия океан на фона на поредните смъртоносните удари на САЩ по плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици, в латиноамерикански води, съобщи Асошиейтед прес.

Мексиканските власти съобщиха, че са иззели близо 4 тона с вещества, за които се предполага, че са наркотици. Задържани са трима души на плавателен съд на 250 морски мили южно от пристанището на Мансанильо.

Мексиканският министър на сигурността Омар Гарсия Харфуч заяви в социалната мрежа "Екс", че за седмица властите са задържани общо почти 10 тона наркотици, но не предостави информация за останалите операции. Залавянето на плавателния съд с 4 тона сустанции е извършено след получена информация от САЩ.

Миналата седмица военноморските сили на Салвадор обявиха най-голямата конфискация на наркотици в историята на страната - 6,6 тона кокаин, след като заловиха кораб, регистриран в Танзания, на 380 мили югозападно от брега. Военни водолази откриха 330 пакета кокаин, скрити в резервоарите на плавателния съд. Десет мъже от Колумбия, Никарагуа, Панама и Еквадор бяха арестувани. 

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп оказва натиск върху Мексико да полага повече усилия за конфискация на наркотици. Тръмп наложи мита върху мексикански стоки с аргумента, че страната не прави достатъчно, за да противодейства на трафика на такива опиати, като фентанил.

Заловиха 4,3 тона кокаин в открито море (СНИМКИ)

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум реагира на това с по-агресивна позиция спрямо наркокартелите в сравнение с предшественика си, като изпрати десетки затворници, осъдени за трафик на наркотици, в САЩ, където те ще бъдат отново съдени.

Шейнбаум обаче изрази несъгласието си с военните операции на САЩ в Карибско море и Тихия океан, при които американските сили нанасят удари срещу плавателни съдове, за които се подозира, че превозват наркотици. Най-малко 145 души бяха убити при ударите, които започнаха през септември 2025 г.

Тази седмица САЩ порази два кораба с по четирима души на борда в източната част на Тихия океан и още един кораб в Карибско море с трима души на борда. Вашингтон предостави снимки на унищожените кораби, но не и доказателства, че те са пренасяли наркотици.

Източник: Атанаси Петров    
Наркотрафик Кокаин Конфискация на наркотици Мексико Салвадор САЩ Тихи океан Военноморски операции Борба с наркокартелите Плавателни съдове
