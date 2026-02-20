Продължава издирването на кораб, обследват морското дъно край Маслен нос

П родължава операцията по търсене и спасяване на рибарския кораб в района на Маслен нос.

Рано тази сутрин експерти от Дирекция „Морска администрация“ - Бургас са извършили обследване на морското дъно в района на Маслен нос, където има предположения, че може да е потънал рибарски кораб ВН 8112, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията. Вчера в същата зона беше установено замърсяване на водната повърхност.

В съобщението се посочва, че е в ход организация на операция за оглед на мястото от водолази и подводни дронове на Военноморските сили, като действията ще се провеждат в съответствие с хидрометеорологичните условия.

Припомня, че от Министерството на транспорта съобщиха за инцидент с риболовен кораб в наши води в сряда. На 18 февруари в 11:10 ч. от Бреговия център във Варна е постъпил сигнал в Морския спасително-координационен център за риболовен кораб ВН 8112, с който е изгубена радарната връзка. Корабът се е намирал в района на Маслен нос, а на борда му са били трима души.