Министър Янкулов свиква пленума на ВСС за назначаване на временен главен прокурор

М инистърът на правосъдието Андрей Янкулов обяви, че на 26 февруари ще се проведе заседание на пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) за определяне на временно изпълняващ функциите на главния прокурор. В дневния ред е включена само тази точка.

В мотивите си министър Янкулов се позовава на становището на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, според което след 21 юли 2025 г. България няма легитимно изпълняващ функциите на главния прокурор. „Състояние, при което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо в правовата държава“, посочва той.

Министърът подчертава, че прокуратурата функционира повече от половин година без необходимите гаранции за точно и еднакво прилагане на законите, които Конституцията персонализира във фигурата на главния прокурор. Това, според Янкулов, делегитимира институцията и подкопава общественото доверие в правосъдието.

В текста на искането към ВСС се отбелязва и оценката на министъра за дейността на настоящия ръководител на прокуратурата Борислав Сарафов. „Във вече близо тригодишния си нелегитимен „фактически мандат“ той не е извършил нито едно действие, изграждащо обществено и професионално доверие относно управленските си качества“, се казва в документа. Янкулов посочва, че обещанията за справяне с мрежата за паралелно правосъдие „Осемте джуджета“ остават неизпълнени, а аферата не е убедително изяснена от прокуратурата под ръководството на Сарафов.

В мотивите си министърът излага и защо пленумът на ВСС е компетентен да се произнесе по въпроса за назначаването на временно изпълняващ функциите на главния прокурор.

Имам предвид възможности за предложение за временно изпълняващ функциите главен прокурор. Но това зависи от решението на Висшия съдебен съвет (ВСС), каза на брифинг пред медиите служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.

Нямайте съмнение, че всичко, което може да се направи в правомощията на министъра на правосъдието за преодоляването на това състояние, ще бъде направено, допълни Янкулов.

В първия възможен момент се отправя това искане, вчера встъпихме в длъжност и днес го отправяме. До момента това не се е случвало. Имаме единствено становище на Прокурорската колегия на ВСС, но не и на пленума, каза още Янкулов.

Той допълни, че и самият ВСС има възможността да прави номинации и че това е възможност за тях да направят такава. По думите му главният прокурор е изключително важна фигура в нашата система на наказателно правосъдие, която инкорпорира голяма власт, защото той трябва да гарантира точното и еднакво прилагане на законите от всички прокурори.

На въпрос какво ще направи, ако и Пленумът на ВСС приеме становището на Прокурорската колегия, според което Сарафов е в заварено положение и законът за шестте месеца не важи за него, Янкулов отговори, че ще премине нататък с другите възможности. Сезиране на органа, който ВСС счита за компетентен, продължаваме със следващите възможности, допълни Янкулов.

Може да има правен спор каква е ситуацията, но имаме становище на Върховния касационен съд (ВКС), според което след 21 юли нямаме легитимен главен прокурор, защото правомощията на Борислав Сарафов са прекратени, допълни той. Според него състояние, в което върховните съдии не признават главния прокурор, е нетърпимо за една правова държава и трябва да се предприемат действия.

Това се прави, защото правовата държава в България е в тежка криза, защото съдилищата а и мнозинството на съставите на апелативните съдилища не приемат Сарафов като главен прокурор, каза още Янкулов.