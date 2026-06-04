Челен сблъсък на два трамвая в София, дете и трима души пострадаха

М алко дете и още трима души пострадаха при челен сблъсък на два трамвая в София, съобщиха пред БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Катастрофа между два трамвая насред София

Инцидентът е станал до кръстовището на булевардите "Константин Величков" и "Александър Стамболийски". Пострадалите са пътували в трамваите.

Сблъсък на два трамвая в София, пострада жена (СНИМКИ)

Все още няма резултати от полевите тестове за алкохол и наркотици на двамата ватмани, допълниха от столичната полиция.