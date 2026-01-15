Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС

Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест

П артиите с реакция за избора на президента да връчи третия проучвателен мандат на „Алианс за права и свободи“.

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

„Това е много и силен и ясен сигнал от президента срещу Пеевски и „ДПС – Ново начало”, заяви председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев, цитиран от NOVA.

Реакция в кулоарите на парламента имаше и от МЕЧ. В нея те заявяват, че "президентът е допуснал грешка" и призовават АПС да върне мандата веднага.

„Това е грешка на президента. Нищо друго не трябва да се връчва на АПС освен обвинителни актове", заяви лидерът на партията Радостин Василев.

„Те участваха в тази власт като най-безобиден субект за връчване. Това е логичен ход на президента, но не смятам че представителите на тази партия трябва да са негово олицетворение. Тези остатъци от партия не трябва да взимат мандат. Доган е вреден за българската държава и трябва да бъде арестуван", допълни още той.

АПС с първа реакция за третия мандат

От „Възраждане" излязоха с позиция във Facebook.

„АПС да връща мандата още утре, веднага, след като го получи. България няма време за пилеене. Правителството подаде оставка преди месец и половина. Радев им осигури достатъчно време да си довършат далаверите, така че е крайно време да освобождават властта. Да назначава служебно правителство и да отиваме на избори по най-бързия начин!", написа лидерът на партията Костадин Костадинов.

ГЕРБ, „ДПС-Ново начало", БСП, ИТН и „Величие" отказаха коментар.