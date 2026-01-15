Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

Д ържавният глава ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател.

Това съобщиха от пресцентъра на държавния глава.

На 16 януари, петък, от 10.00 часа в изпълнение на Конституцията президентът Румен Радев ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател.

Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за премиер.

Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Първият проучвателен мандат бе връчен на представител от парламентарната група на ГЕРБ-СДС в понеделник, 12 януари, но веднага бе върнат.

Вторият проучвателен мандат получиха от "Продължаваме Промяната-Демократична България" като втора по численост парламентарна група в НС. Те върнаха мандата след няколко секунди.

Последният шанс за съставяне на редовно правителство в рамките на 51-вото НС е в ръцете на „Алианс за права и свободи“.