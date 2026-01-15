България

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Последният шанс за съставяне на редовно правителство в рамките на 51-вото НС е в ръцете на „Алианс за права и свободи“

15 януари 2026, 11:08
Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща
Божанов: Въвеждането на скенери в Изборния кодекс крие много рискове

Божанов: Въвеждането на скенери в Изборния кодекс крие много рискове
Киселова: БСП ще оттегли предложението за активна регистрация на граждани, негласували на предишни избори

Киселова: БСП ще оттегли предложението за активна регистрация на граждани, негласували на предишни избори
Терзиев: Ще се справим с кризата с боклука

Терзиев: Ще се справим с кризата с боклука
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират

Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират
Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари
Протест за машинен вот в центъра на София

Протест за машинен вот в центъра на София

Д ържавният глава ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател.

Това съобщиха от пресцентъра на държавния глава. 

На 16 януари, петък, от 10.00 часа в изпълнение на Конституцията президентът Румен Радев ще възложи на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ да посочи кандидат за министър-председател.

Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за премиер.

Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок. 

Първият проучвателен мандат бе връчен на представител от парламентарната група на ГЕРБ-СДС в понеделник, 12 януари, но веднага бе върнат.

Вторият проучвателен мандат получиха от "Продължаваме Промяната-Демократична България" като втора по численост парламентарна група в НС. Те върнаха мандата след няколко секунди. 

Последният шанс за съставяне на редовно правителство в рамките на 51-вото НС е в ръцете на  „Алианс за права и свободи“. 

Държавен глава Румен Радев Министър-председател Кандидат за министър-председател Парламентарна група Алианс за права и свободи Конституция Възлагане на мандат Политически процес Правителство
Последвайте ни
Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 5 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 4 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 6 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 4 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина бесарабският български поет Нико Стоянов

Почина бесарабският български поет Нико Стоянов

България Преди 11 минути

Той оставя след себе си богат и значим литературен принос както в България, така и в Молдова

Мерките срещу спекулата с цените разделиха НС и 15 браншови организации

Мерките срещу спекулата с цените разделиха НС и 15 браншови организации

България Преди 11 минути

Временно да има пределни надценки на основни стоки и услуги в периода на въвеждане на еврото у нас, предвижда Законопроект относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги

Ариана Гранде: Мак Милър ме насърчи да бъда себе си

Ариана Гранде: Мак Милър ме насърчи да бъда себе си

Любопитно Преди 48 минути

„Никога не съм говорила за това, но всъщност Малкълм, когото може би познавате като Мак, ме насърчи да бъда себе си“, сподели Гранде

Блейк Лайвли наричала пентхауса си в Ню Йорк „Бъкингамския дворец“

Блейк Лайвли наричала пентхауса си в Ню Йорк „Бъкингамския дворец“

Любопитно Преди 57 минути

Пентхаусът на Лайвли се превърна в тема на разговор в продължаващия правен спор между нея и Джъстин Балдони

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

България Преди 57 минути

Документът предвижда преразпределение на функциите ѝ към Сметната палата и ГДБОП

Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт

Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт

Свят Преди 1 час

26-годишният мъж бе арестуван на 10 януари по време на протестите срещу режима

Арестуваха мъж, заплашил да отреже гърлото на жената, с която живее

Арестуваха мъж, заплашил да отреже гърлото на жената, с която живее

България Преди 1 час

Обвиняемият ударил жертвата и хвърлил стол по нея

Тръмп не се нуждае от Гренландия, за да изгради "Златния купол"

Тръмп не се нуждае от Гренландия, за да изгради "Златния купол"

Свят Преди 1 час

Голямата част от характерния за президента отбранителен щит дори не е предназначена да бъде базирана на сушата

.

Иран отправи смъртни заплахи срещу Тръмп

Свят Преди 1 час

Зловещото предупреждение беше излъчено по иранската държавна телевизия

Международната космическа станция

Спешен медицински случай на МКС: НАСА евакуира успешно четирима астронавти

Свят Преди 1 час

Четиримата астронавти вече се приводниха на Земята, след като престоят им в космоса беше съкратен с един месец

Grok вече няма да генерира провокативни снимки на възрастни и деца

Grok вече няма да генерира провокативни снимки на възрастни и деца

Свят Преди 1 час

„Въведохме технологични мерки, за да предотвратим възможността акаунтът на Grok да позволява редактиране на изображения на реални хора в разкриващи дрехи като бикини“, написа X чрез акаунта на своя екип по безопасност

Huawei FreeClip 2 съчетават комфорт и аудио качество

Huawei FreeClip 2 съчетават комфорт и аудио качество

Любопитно Преди 1 час

Слушането на музика може да бъде едновременно удобно, стилно и интуитивно

Робърт Кенеди младши

„Не знам как още е жив, но има физика на божество“ – Робърт Кенеди за Тръмп

Свят Преди 1 час

Министърът на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Кенеди младши направи сензационни изявления за президента Доналд Тръмп

"Пътят на смъртта": Ново срутване на строителен кран в Тайланд, има загинали

"Пътят на смъртта": Ново срутване на строителен кран в Тайланд, има загинали

Свят Преди 1 час

Кранът е използван за строеж на експресен път в Самут Сакон

Пожар пламна в къща в София, има пострадали

Пожар пламна в къща в София, има пострадали

България Преди 2 часа

Огънят се е разгорял на покрива

<p>Google Gemini става личен асистент за всеки потребител</p>

Google Gemini става личен асистент за всеки потребител и ще има специална персонална памет

Технологии Преди 2 часа

Изкуственият интелект на Google получава нова функция, която му позволява да запомня повече персонални детайли и ще обединява функции от множеството услуги на компанията на едно място, за да върши повече дейности от името на човека

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

7 неща, които всяка жена трябва да направи след 40!

Edna.bg

Американската певица Джени Луис се омъжи за... кучето си

Edna.bg

Трета поредна загуба за ЦСКА 1948 в Турция, този път от австрийци

Gong.bg

От Локо Пловдив признаха за разговори с Левски за звезда на "смърфовете"

Gong.bg

Радев обяви кога и на кого връчва третия проучвателен мандат

Nova.bg

ГЕРБ-СДС внесе в парламента законопроект за закриване на КПК

Nova.bg