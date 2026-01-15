АПС с първа реакция за третия мандат

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

Щ е приемем третия мандат за съставяне на правителство, а останалото предстои да обсъдим с парламентарната група и структурите, каза председателят на парламентарната група „Алианс за права и свободи“ (АПС) Хайри Садъков пред медиите, след като от прессекретариата на държавния глава по-рано съобщиха, че президентът ще възложи утре на парламентарната група на АПС да посочи кандидат за министър-председател.

"Приемаме връчването на третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на нашата парламентарна група като чувствителна оценка за нашите последователни усилия в рамките на 51-вото Народно събрание за отстояване на принципите на демокрацията, на държавността и на институционалното единство и сила на държавата", заяви Садъков.

"Видяхме, че това е оценено, за което благодарим", добави той.

"Предвид спецификата на третия мандат предстои заседание на парламентарната група и структурите, с които ще обсъдим и ще излезем с решение", посочи Хайри Садъков.