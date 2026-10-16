ЦИК: Нови скенери ще улесняват обработката на изборните протоколи

П ротоколите от изборите ще се сканират бързо благодарение на по-нови и иновативни скенери. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова пред журналисти след публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Демонстрацията беше направена от „Информационно обслужване" АД.

Демонстрираха системата за компютърна обработка на данните от гласуването

По думите ѝ най-голямото притеснение на членовете на районните избирателни комисии (РИК) е било свързано именно със сканирането. Балова изрази увереност, че процесът няма да срещне затруднения. Тя уточни, че сканират се всички протоколи, за да могат да бъдат публични.

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Балова обясни как ще протича процедурата. Когато членовете на секционните избирателни комисии (СИК) отидат да се отчетат пред РИК, те трябва да минат през пунктовете на „Информационно обслужване". Там ще бъдат прочетени флаш паметите и ще бъдат сканирани протоколите от съответните секции, независимо дали гласуването в тях е машинно или с хартиени бюлетини.

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Във всяка РИК ще има изчислителен пункт на „Информационно обслужване", през който ще минават тримата членове на всяка СИК, допълни говорителят на ЦИК.