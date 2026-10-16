България

ЦИК: Нови скенери ще улесняват обработката на изборните протоколи

Стоянка Балова изрази увереност, че процесът няма да срещне затруднения

Василена Василева Василена Василева

16 октомври 2026, 14:27
ЦИК: Нови скенери ще улесняват обработката на изборните протоколи
Източник: БГНЕС/Архив

П ротоколите от изборите ще се сканират бързо благодарение на по-нови и иновативни скенери. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова пред журналисти след публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Демонстрацията беше направена от „Информационно обслужване" АД.

Демонстрираха системата за компютърна обработка на данните от гласуването

По думите ѝ най-голямото притеснение на членовете на районните избирателни комисии (РИК) е било свързано именно със сканирането. Балова изрази увереност, че процесът няма да срещне затруднения. Тя уточни, че сканират се всички протоколи, за да могат да бъдат публични.

ЦИК въвежда контролно ръчно броене на разписките за президентския вот

Балова обясни как ще протича процедурата. Когато членовете на секционните избирателни комисии (СИК) отидат да се отчетат пред РИК, те трябва да минат през пунктовете на „Информационно обслужване". Там ще бъдат прочетени флаш паметите и ще бъдат сканирани протоколите от съответните секции, независимо дали гласуването в тях е машинно или с хартиени бюлетини.

Какво представляват новите машини-скенери, с които се предлага да гласуваме

Във всяка РИК ще има изчислителен пункт на „Информационно обслужване", през който ще минават тримата членове на всяка СИК, допълни говорителят на ЦИК.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Йоана Новакова    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Радев настоя ЕС да засили охраната на границите и подкрепата срещу нелегалната миграция

Радев настоя ЕС да засили охраната на границите и подкрепата срещу нелегалната миграция

Исторически шанс за България: DARA се бори за 4 номинации за „Грами“ 2027

Исторически шанс за България: DARA се бори за 4 номинации за „Грами“ 2027

Ще сложим ли край на смяната на часовото време? Здравни експерти посочиха кое е по-полезно за здравето

Ще сложим ли край на смяната на часовото време? Здравни експерти посочиха кое е по-полезно за здравето

Фермер случайно откри 8-метрова статуя на Рамзес II

Фермер случайно откри 8-метрова статуя на Рамзес II

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
Как да социализирам малко коте

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 2 дни
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 2 дни
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 2 дни
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Държаха се като оцелели“: Експерт разчете скрития страх между Хари и Меган на първия им ангажимент във Великобритания

„Държаха се като оцелели“: Експерт разчете скрития страх между Хари и Меган на първия им ангажимент във Великобритания

Любопитно Преди 24 минути

Първият съвместен ангажимент на принц Хари и Меган Маркъл на Острова след завръщането им разкри скрити емоции. Експерти по езика на тялото забелязаха жестове на уязвимост и защитно поведение, докато Чарлз III официално ги постави в рамка на частни лица

„Пътят на президента“ в „Темата на NOVA”

„Пътят на президента“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 38 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Два служебни автомобила на ДПС в Търговище са били подпалени

Два служебни автомобила на ДПС в Търговище са били подпалени

България Преди 52 минути

От партията твърдят, че колите са били залети с леснозапалима течност, настояват за бързо разследване

Доналд Тръмп отмени излъчването на екзекуция на живо

Доналд Тръмп отмени излъчването на екзекуция на живо

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп реши, че все пак ще отмени решението на Пентагона да излъчва на живо екзекуция чрез разстрел. Тази идея предизвика много критики в САЩ - и от демократи, и от републиканци

Колко струва зимнината тази година

Колко струва зимнината тази година

Парите ни Преди 1 час

Лютеницата и киселите краставички излизат по-изгодно от туршията, а карфиолът натоварва най-много бюджета

Изненада от лабораторията: Веганската диета се отрази зле на мишки

Изненада от лабораторията: Веганската диета се отрази зле на мишки

Любопитно Преди 1 час

Изследователи от Университета в Женева, Швейцария, установиха, че когато мишките преминат на изцяло растителна диета, само за няколко дни функцията на черния им дроб се променя и те изпитват значително намаляване на мотивацията за физическа активност

Българин, превозвал мигранти, бе задържан след гонка с полицията край Солун

Българин, превозвал мигранти, бе задържан след гонка с полицията край Солун

България Преди 1 час

61-годишният мъж първо опитал да избяга с колата си, а после и пеша. В автомобила му били открити трима иранци без документи за законен престой в Гърция

ДПС отрече твърденията на Шишков за мантинелите, поиска трима министри да отговарят пред НС

ДПС отрече твърденията на Шишков за мантинелите, поиска трима министри да отговарят пред НС

България Преди 1 час

От партията твърдят, че договори за пътни ограничителни системи се прекратяват, за да бъдат възложени отново на по-високи цени

Спор в парламента за рециклирането: Ще доведат ли промените до по-ниски цени?

Спор в парламента за рециклирането: Ще доведат ли промените до по-ниски цени?

България Преди 1 час

Промените в Закона за управление на отпадъците предвиждат по-голяма конкуренция между фирмите и промяна в режима за организациите по оползотворяване на отпадъци. От ДБ критикуваха преработените текстове, а управляващите заявиха, че целта е по-голяма прозрачност и контрол

Снимката е илюстративна

Станаха ясни победителите в тазгодишното издание на кампанията „Хижа на годината“

Любопитно Преди 1 час

Хижите „Белмекен“, „Партизанска песен“, „Македония“ и „Вихрен“ спечелиха призове в четвъртото издание на кампанията „Хижа на годината“, събрала над 46 000 гласа от любители на планината

Доналд Тръмп пред строежа на балната залата на Белия дом

Секретни документи разкриват дарителите зад 330-те милиона долара за балната зала на Тръмп

Свят Преди 1 час

Списък, получен от американското издание „Вашингтон Пост“, разкрива всички основни спонсори на проекта за бална зала в Белия дом, включително досега неогласени благодетели, които са се възползвали от регулаторни решения, държавни договори и в един случай - от помилване за член на семейството

Икономисти: МРЗ от 660 евро е разумна, протестите няма да доведат до резултат

Икономисти: МРЗ от 660 евро е разумна, протестите няма да доведат до резултат

Парите ни Преди 1 час

Георги Вулджев от ЕКИП и Никола Филипов коментираха минималната заплата, бюджетния дефицит и данъка върху свръхпечалбата

Дейв Брум

Дейв Брум идва за първи път в България

Любопитно Преди 2 часа

Авторът на „Световен атлас на уискито“ ще е специален гост на Whiskey Fest Sofia

,

„Спомени с вкус“ поднася най-апетитната страна на приятелството

Любопитно Преди 2 часа

Нови кулинарни предизвикателства очакват Изабел Овчарова и една от най-близките ѝ приятелки тази събота от 17:00 ч. по NOVA

Наталия Ефремова

Ефремова: Помощите за деца растат с до 65%, решението за минималната заплата – в края на октомври

Парите ни Преди 2 часа

Нормално е работещите да искат по-високи заплати, каза социалният министър във Варна в деня на протеста на КНСБ

Омбудсманът поиска яснота за здравните досиета на осиновените деца

Омбудсманът поиска яснота за здравните досиета на осиновените деца

България Преди 2 часа

Велислава Делчева настоява за информация кога ще бъдат въведени правила за обединяване на медицинските данни преди и след осиновяването. Проблемът може да затрудни записването на деца в ясли и детски градини

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки знаят ли името си?

dogsandcats.bg

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

DARA се кандидатира за „Грами“ в 4 категории

Edna.bg

Запек? Ето 13 доказани съвета от лекари за бързо и трайно облекчение

Edna.bg

DARA кандидатства за четири категории на „Грами“ 2027

Nova.bg

Какво време ни очаква до края на октомври

Nova.bg