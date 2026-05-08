България има ново редовно правителство с премиер Румен Радев

П арламентът избра Румен Радев от „Прогресивна България“ за министър-председател на България. „За“ гласуваха 124 депутати (всички от "Прогресивна България"), "против" бяха 70 народни представители (от ДПС, ПП, ДБ и "Възраждане), въздържаха се 36 депутати (от ГЕРБС-СДС).

Съставът на кабинета беше одобрен със 122 гласа „за“, 70 „против“ и 36 „въздържал се“.

Министерският съвет се състои от министър-председател, четирима заместник министър-председатели и 18 министри.

Състав на кабинета "Радев":

Министър-председател - Румен Георгиев Радев;

Заместник министър-председател и министър на финансите - Гълъб Спасов Донев;

Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Георгиев Пулев;

Заместник министър-председател – Иво Христов Петков;

Заместник министър-председател Атанас Ангелов Пеканов;

Министър на вътрешните работи – Иван Петев Демерджиев;

Министър на отбраната – Димитър Желязков Стоянов;

Министър на външните работи – Велислава Николаева Петрова – Чамова;

Министър на правосъдието – Николай Найденов Найденов;

Министър на труда и социалната политика – Наталия Димитрова Ефремова;

Министър на образованието и науката – Проф. Георги Александров Вълчев;

Министър на здравеопазването – Катя Георгиева Ивкова;

Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Руменов Василев;

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Димитров Шишков;

Министър на енергетиката – Ива Венциславова Петрова;

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев;

Министър на земеделието и храните – Пламен Николаев Абровски;

Министър на околната среда и водите – Росица Атанасова Карамфилова – Благова;

Министър на културата – Евтим Петров Милошев;

Министър на туризма – Илин Павлинов Димитров;

Министър на младежта и спорта – Енчо Ангелов Керязов.

В четвъртък президентът Илияна Йотова връчи на кандидата за министър-председател на първата политическа сила "Прогресивна България" Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Радев го върна изпълнен и веднага представи структурата и състава на проектокабинета.

В днешния брой на Държавен вестник са публикувани три указа на президента Илияна Йотова, свързани с проекта за кабинет с премиер Румен Радев. С указ №150 държавният глава освобождава Иво Христов Петков като член на Комисията за защита от дискриминацията. С указ №151 Йотова възлага на кандидата за министър-председател на "Прогресивна България" Румен Георгиев Радев да състави правителство. С указ №152 президентът предлага на 52-ото НС да избере Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България.

Изявленията от парламентарната трибуна преди гласуването

"Българските граждани очакват конструктивният дух да се запази, политическият дебат да измести личните нападки, а парламентът да произвежда закони и решения". Това каза в словото си пред депутатите Румен Радев, преди да представи структурата и състава на правителството, предложено от него.

Той изтъкна, че за първи се формира правителство толкова бързо "без излъгани избиратели, безкрайни преговори и крехки коалиции". И уточни, че успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителство и парламент.

Радев каза още, че мнозинството ще разчита на градивния принос на опозицията.

Той изброи и основните приоритети на новото правителство, сред които са ускореното развитие и модернизация на страната; разграждане на олигархичния модел; пресичане на достъпа до публичен ресурс и рекета върху бизнеса; утвърждаване върховенството на правото; съхраняване на мира и недопускане на въвличане във военни конфликти; равенство между двата пола; социална справедливост и достойни доходи; гарантиране на енергийната сигурност и поносими цени за домакинствата и бизнеса; достъпно и качествено здравеопазване и образование.

"Намерихме най-подходящите хора за постовете, а не постове за хората", увери Константин Проданов от "Прогресивна България". Той подчерта, че никой от министрите няма зависимости, а са доказани специалисти, познаващи системата от вътре. По думите му министрите няма тепърва да се учат на управление, защото няма да имат толеранс не само за "меден месец", но и за "медена седмица".

"Кабинетът е първият, който още преди да е назначен, е атакуван. Обществото даде оценката за всяка парламентарна група. Оставете кабинета да покаже какво може. Хората имат качествата да изпълняват функциите на министри. Моля обществото за толеранс. Това правителство ще бъде оценявано по нещата, които ще докаже", каза Явор Гечев от "Прогресивна България".

„Няма да подкрепим този кабинет. Ще гласуваме въздържал се. Защо? Уважаваме вота на българските граждани”, заяви Тома Биков от ГЕРБ. „На тези избори българските граждани дадоха ясен сигнал за прекратяване на политическата криза”, допълни той. По думите му има възможност за това, но то зависи от спечелилата партия.

„Аз се надявам в следващите дни и месеци да сложим клишетата на заден план - монтажи, демонтажи, олигархични модели. Ще ви кажа нещо: ако България беше олигархична държава, а не демократична, каквато ние твърдим, че сме, то това означава, че настоящото мнозинство е продукт на олигархичната система. Това е логиката. Аристотел обаче казва и нещо друго - олигархията се преодолява само с военна тирания. Ние се надяваме, че диагнозата, че България е олигархична държава, ще бъде променена и ще приемем факта, че България от 36 години е демократична страна”, каза Биков.

„Гражданите дадоха абсолютно мнозинство на една партия и това върви с недвусмислен мандат за демонтиране на модела на завладяната държава. Не мандат за общи приказки, а за смели реформи, с визия за България. За съжаление, имаме всички основания да сме скептични, че този мандат, даден от гражданите, ще бъде изпълнен. Едва ли ще видим смели реформи от опитни бюрократи, вероятно участвали в затлачването на редица публични системи”, каза в изказването си от трибуната Божидар Божанов от парламентарната група на "Демократична България".

Той подчерта, че формацията ще бъде силна опозиция, която показва, че може и по-добре. "Ще участваме в избора на ВСС - демонтирането на модела започва от там. Но няма да подкрепим предложеното правителство", завърши Божанов.

„Вместо голямото разграждане, вие ни предлагате в момента един кабинет, в който безспорно има и можещи хора, но има и много бюрократи, лобисти и пропагандисти. Успех на това правителство по отношение на разграждането на този модел, по отношение на правенето на неща в съдебната система - вие ще имате нашата адекватна подкрепа. В моментите обаче, в които това разграждане не се случва, ще имате много яростна опозиция”, каза Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

„Новото управление е изправено пред избор между дълбоки реформи, риск от тежка политическа криза или модел на привидна стабилност, прикриваща корупция”. Това заяви Йордан Иванов от „Демократична България”.

„Прогресивна България“ получава гигантски мандат, получава цялата власт, но и цялата отговорност“, заяви Иванов.

Той очерта три възможни сценария пред новото мнозинство. Първият, по думите му, е пътят на смелите реформи по модела на първите демократични управления след промените. Вторият сценарий, който Иванов определи като опасен, е страната да последва пътя на управленска катастрофа. „Ще катастрофирате зрелищно държавата по начина, по който го направи Жан Виденов, който имаше същата власт“, предупреди той. Третият възможен път, според Иванов, е моделът на ГЕРБ. „Да замаскирате корупцията зад някаква стабилност“, коментира той. Иванов заяви още, че от „Демократична България“ са готови да подкрепят управлението по теми, свързани с европейския път на страната и стабилността на институциите.

„Освобождаването на държавата от зависимости и реформа в съдебната система трябва да бъдат основният приоритет на новото управление”. Това заяви Надежда Йорданова от „Демократична България”. Според нея протестите през декември са показали ясно общественото очакване за промяна. „Българският народ със стотици хиляди по улиците и площадите на България изметe предходната власт с едно единствено настояване - България да бъде освободена от мафиотския захват“, заяви Йорданова. Тя подчерта, че основният въпрос пред новото мнозинство е как ще бъдат разградени мрежите от зависимости в съдебната власт.

Йорданова изрази тревога от номинацията за министър на правосъдието, като заяви, че кандидатът няма публични позиции по ключовите теми за съдебната реформа. „Вместо да чуем отговорите как ще стане това, вие предпочетохте да посочите за министър на правосъдието юрист, който няма нито една публична позиция по основните въпроси, които разтрисат българското общество“, каза тя.

Надежда Йорданова настоя и за ограничаване на „безконтролната власт“ на главния прокурор и за по-ефективна и отчетна прокуратура.

„Трябва да бъде избран главен прокурор, който няма да е туптящото сърце на престъпността, а ръководител на държавното обвинение, което разследва смело корупционни престъпления“, заяви тя. От „Демократична България“ заявиха, че няма да подкрепят кабинета, но ще участват активно в дебатите по съдебната реформа и законодателните промени.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев направи политическо изказване от парламентарната трибуна, в което акцентира върху обществените очаквания, състава на управлението и икономическата политика на държавата. Той започна с оценка за обществените нагласи и политическата легитимност на властта.

По отношение на управленския мандат Василев заяви, че той се състои от две основни части, като първата е насочена към „демонтаж на модела Борисов–Пеевски“ и борба с олигархията. „Тя се състои в това да има справедливост и решенията в съдебната система да се вземат по закона, а не по телефонно разпореждане“, посочи той. Втората част според него е свързана с финансовата система и управлението на публичните средства: „Парите на данъкоплатците трябва да работят за тяхното благо, а не да изтичат по схеми и потоци“. Василев изрази притеснение, че според него първата част от този „демонтаж“ се отлага, макар да се надява това да е временно.

По отношение на структурата на Министерския съвет той критикува обсъжданията за броя на министерствата, като заяви, че при наличие на мнозинство и заявка за реформи „запазването на структурата с козметични промени не е добър подход“. Той се обяви за по-дълбоки структурни реформи в администрацията още в началото на управлението.

Антон Кутев от „Прогресивна България” разкритикува изказването на Асен Василев. „Не е вярно, че се отлага демонтирането на системата, а процесите тепърва започват. Искате да ни убедите, че всички са еднакви, че са маскари, свързани с олигархията, но не са и това е голямата разлика. Тепърва започва демонтирането на системата, но не чрез парламентарни комисии, които нищо няма да свършат. Системата ще се демонтира, така че да постигнем разумна и смислена държава, каквато искат българските граждани”, категоричен беше той.

Велислав Величков от „Продължаваме Промяната” се обърна лично към Румен Радев като „единствения човек, от когото зависи управлението. „Г-н Радев, искам да Ви кажа, че хората дадоха много големи надежди на правителство, което да отразява многообразието с нужния професионализъм, авторитет, честност и почтеност на кандидатите, които представихте. Не виждам обаче нищо такова в този набор от хора. Виждам странен миш-маш от неизвестни хора, със спорни биографии, без експертиза и такива, свързани с предишни управления”. Той силно разкритикува предложението за министър на правосъдието и подчерта важността от съдебна реформа.

„Историята не започва днес и няма да свърши утре. В тази зала трябва да се припомня политическото минало на всеки един от хората, които са тук. Кандидатът за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши, декларативно го обяви. Аз не съм съгласен, защото политическата криза ще свърши тогава, когато доверието се възстанови, както и Румен Радев през 2025 година го каза. Само че, не виждам как ще може да се възстанови това доверие при условие, че Румен Радев през 2025 година говори едно, а през 2026 година прави съвсем различно. Как можем да кажем, че политическата криза е свършила, след като лъжите, измятанията и подмяната продължават”, заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

„Преди малко в своето изявление г-н Радев каза, че ще работи за възстановяване на суверенитета. Няма как да има суверенитет без суверенна финансова система. Парите са в основата на държавата след хората. А нашите пари вече не са наши. Ние ползваме чужда валута. В изказването отсъстваше най-големият проблем в държавата - нищо не чухме за демографската катастрофа. Напротив. Говореше се за дигиталната трансформация. Току-що чух и как ще намалим дълга, като теглим нов дълг”, заяви още Костадинов в изказването си от трибуната.

"Прогресивна България" има мнозинство в 52-рото Народно събрание със 131 депутати.

След гласуванията новите министри положиха клетва.

"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се", произнесоха новите министри, след което прозвучаха химните на България и на ЕС.