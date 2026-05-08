България

България има ново редовно правителство с премиер Румен Радев

Парламентът гласува състава и структурата на кабинета „Радев”

Обновена преди 1 час / 8 май 2026, 07:02
Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото
Йотова: Не смятам, че има рискови имена сред министрите

Йотова: Не смятам, че има рискови имена сред министрите
Нови правила: Край на обажданията до личния лекар

Нови правила: Край на обажданията до личния лекар
Милиони под запор след спорни консултантски договори в пловдивски университет

Милиони под запор след спорни консултантски договори в пловдивски университет
Румен Радев обяви първите стъпки и приоритетите на кабинета: Още в понеделник внасяме изменения в закони за контрол на цените

Румен Радев обяви първите стъпки и приоритетите на кабинета: Още в понеделник внасяме изменения в закони за контрол на цените
Стартира първият етап на Джиро д’Италия, къде ще има промени в движението

Стартира първият етап на Джиро д’Италия, къде ще има промени в движението
Катастрофата пред банкомат в София: Разследването продължава

Катастрофата пред банкомат в София: Разследването продължава
Кабинетът

Кабинетът "Радев" положи клетва

П арламентът избра Румен Радев от „Прогресивна България“ за министър-председател на България. „За“ гласуваха 124 депутати (всички от "Прогресивна България"), "против" бяха 70 народни представители (от ДПС, ПП, ДБ и "Възраждане), въздържаха се 36 депутати (от ГЕРБС-СДС).

Съставът на кабинета беше одобрен със 122 гласа „за“, 70 „против“ и 36 „въздържал се“.

Министерският съвет се състои от министър-председател, четирима заместник министър-председатели и 18 министри. 

Състав на кабинета "Радев":

  • Министър-председател - Румен Георгиев Радев;
  • Заместник министър-председател и министър на финансите - Гълъб Спасов Донев; 
  • Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията – Александър Георгиев Пулев; 
  • Заместник министър-председател – Иво Христов Петков; 
  • Заместник министър-председател Атанас Ангелов Пеканов; 
  • Министър на вътрешните работи – Иван Петев Демерджиев; 
  • Министър на отбраната – Димитър Желязков Стоянов; 
  • Министър на външните работи – Велислава Николаева Петрова – Чамова; 
  • Министър на правосъдието – Николай Найденов Найденов; 
  • Министър на труда и социалната политика – Наталия Димитрова Ефремова; 
  • Министър на образованието и науката – Проф. Георги Александров Вълчев; 
  • Министър на здравеопазването – Катя Георгиева Ивкова; 
  • Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Руменов Василев; 
  • Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Димитров Шишков; 
  • Министър на енергетиката – Ива Венциславова Петрова; 
  • Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев; 
  • Министър на земеделието и храните – Пламен Николаев Абровски; 
  • Министър на околната среда и водите – Росица Атанасова Карамфилова – Благова; 
  • Министър на културата – Евтим Петров Милошев; 
  • Министър на туризма – Илин Павлинов Димитров; 
  • Министър на младежта и спорта – Енчо Ангелов Керязов.

В четвъртък президентът Илияна Йотова връчи на кандидата за министър-председател на първата политическа сила "Прогресивна България" Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Радев го върна изпълнен и веднага представи структурата и състава на проектокабинета.

В днешния брой на Държавен вестник са публикувани три указа на президента Илияна Йотова, свързани с проекта за кабинет с премиер Румен Радев. С указ №150 държавният глава освобождава Иво Христов Петков като член на Комисията за защита от дискриминацията. С указ №151 Йотова възлага на кандидата за министър-председател на "Прогресивна България" Румен Георгиев Радев да състави правителство. С указ №152 президентът предлага на 52-ото НС да избере Румен Георгиев Радев за министър-председател на Република България.

Изявленията от парламентарната трибуна преди гласуването

"Българските граждани очакват конструктивният дух да се запази, политическият дебат да измести личните нападки, а парламентът да произвежда закони и решения". Това каза в словото си пред депутатите Румен Радев, преди да представи структурата и състава на правителството, предложено от него. 

Той изтъкна, че за първи се формира правителство толкова бързо "без излъгани избиратели, безкрайни преговори и крехки коалиции". И уточни, че успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителство и парламент.

Радев каза още, че мнозинството ще разчита на градивния принос на опозицията. 

Той изброи и основните приоритети на новото правителство, сред които са ускореното развитие и модернизация на страната; разграждане на олигархичния модел; пресичане на достъпа до публичен ресурс и рекета върху бизнеса; утвърждаване върховенството на правото; съхраняване на мира и недопускане на въвличане във военни конфликти; равенство между двата пола; социална справедливост и достойни доходи; гарантиране на енергийната сигурност и поносими цени за домакинствата и бизнеса; достъпно и качествено здравеопазване и образование.

"Намерихме най-подходящите хора за постовете, а не постове за хората", увери Константин Проданов от "Прогресивна България". Той подчерта, че никой от министрите няма зависимости, а са доказани специалисти, познаващи системата от вътре. По думите му министрите няма тепърва да се учат на управление, защото няма да имат толеранс не само за "меден месец", но и за "медена седмица".

"Кабинетът е първият, който още преди да е назначен, е атакуван. Обществото даде оценката за всяка парламентарна група. Оставете кабинета да покаже какво може. Хората имат качествата да изпълняват функциите на министри. Моля обществото за толеранс. Това правителство ще бъде оценявано по нещата, които ще докаже", каза Явор Гечев от "Прогресивна България".

„Няма да подкрепим този кабинет. Ще гласуваме въздържал се. Защо? Уважаваме вота на българските граждани”, заяви Тома Биков от ГЕРБ. „На тези избори българските граждани дадоха ясен сигнал за прекратяване на политическата криза”, допълни  той. По думите му има възможност за това, но то зависи от спечелилата партия.  

„Аз се надявам в следващите дни и месеци да сложим клишетата на заден план - монтажи, демонтажи, олигархични модели. Ще ви кажа нещо: ако България беше олигархична държава, а не демократична, каквато ние твърдим, че сме, то това означава, че настоящото мнозинство е продукт на олигархичната система. Това е логиката. Аристотел обаче казва и нещо друго - олигархията се преодолява само с военна тирания. Ние се надяваме, че диагнозата, че България е олигархична държава, ще бъде променена и ще приемем факта, че България от 36 години е демократична страна”, каза Биков.

„Гражданите дадоха абсолютно мнозинство на една партия и това върви с недвусмислен мандат за демонтиране на модела на завладяната държава. Не мандат за общи приказки, а за смели реформи, с визия за България. За съжаление, имаме всички основания да сме скептични, че този мандат, даден от гражданите, ще бъде изпълнен. Едва ли ще видим смели реформи от опитни бюрократи, вероятно участвали в затлачването на редица публични системи”, каза в изказването си от трибуната Божидар Божанов от парламентарната група на "Демократична България".

Той подчерта, че формацията ще бъде силна опозиция, която показва, че може и по-добре. "Ще участваме в избора на ВСС - демонтирането на модела започва от там. Но няма да подкрепим предложеното правителство", завърши Божанов.

„Вместо голямото разграждане, вие ни предлагате в момента един кабинет, в който безспорно има и можещи хора, но има и много бюрократи, лобисти и пропагандисти. Успех на това правителство по отношение на разграждането на този модел, по отношение на правенето на неща в съдебната система - вие ще имате нашата адекватна подкрепа. В моментите обаче, в които това разграждане не се случва, ще имате много яростна опозиция”, каза Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

„Новото управление е изправено пред избор между дълбоки реформи, риск от тежка политическа криза или модел на привидна стабилност, прикриваща корупция”. Това заяви Йордан Иванов от „Демократична България”.

„Прогресивна България“ получава гигантски мандат, получава цялата власт, но и цялата отговорност“, заяви Иванов.

Той очерта три възможни сценария пред новото мнозинство. Първият, по думите му, е пътят на смелите реформи по модела на първите демократични управления след промените. Вторият сценарий, който Иванов определи като опасен, е страната да последва пътя на управленска катастрофа. „Ще катастрофирате зрелищно държавата по начина, по който го направи Жан Виденов, който имаше същата власт“, предупреди той. Третият възможен път, според Иванов, е моделът на ГЕРБ. „Да замаскирате корупцията зад някаква стабилност“, коментира той. Иванов заяви още, че от „Демократична България“ са готови да подкрепят управлението по теми, свързани с европейския път на страната и стабилността на институциите.

„Освобождаването на държавата от зависимости и реформа в съдебната система трябва да бъдат основният приоритет на новото управление”. Това заяви Надежда Йорданова от „Демократична България”. Според нея протестите през декември са показали ясно общественото очакване за промяна. „Българският народ със стотици хиляди по улиците и площадите на България изметe предходната власт с едно единствено настояване - България да бъде освободена от мафиотския захват“, заяви Йорданова. Тя подчерта, че основният въпрос пред новото мнозинство е как ще бъдат разградени мрежите от зависимости в съдебната власт.

Йорданова изрази тревога от номинацията за министър на правосъдието, като заяви, че кандидатът няма публични позиции по ключовите теми за съдебната реформа. „Вместо да чуем отговорите как ще стане това, вие предпочетохте да посочите за министър на правосъдието юрист, който няма нито една публична позиция по основните въпроси, които разтрисат българското общество“, каза тя.

Надежда Йорданова настоя и за ограничаване на „безконтролната власт“ на главния прокурор и за по-ефективна и отчетна прокуратура.

„Трябва да бъде избран главен прокурор, който няма да е туптящото сърце на престъпността, а ръководител на държавното обвинение, което разследва смело корупционни престъпления“, заяви тя. От „Демократична България“ заявиха, че няма да подкрепят кабинета, но ще участват активно в дебатите по съдебната реформа и законодателните промени.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев направи политическо изказване от парламентарната трибуна, в което акцентира върху обществените очаквания, състава на управлението и икономическата политика на държавата. Той започна с оценка за обществените нагласи и политическата легитимност на властта.

По отношение на управленския мандат Василев заяви, че той се състои от две основни части, като първата е насочена към „демонтаж на модела Борисов–Пеевски“ и борба с олигархията. „Тя се състои в това да има справедливост и решенията в съдебната система да се вземат по закона, а не по телефонно разпореждане“, посочи той. Втората част според него е свързана с финансовата система и управлението на публичните средства: „Парите на данъкоплатците трябва да работят за тяхното благо, а не да изтичат по схеми и потоци“. Василев изрази притеснение, че според него първата част от този „демонтаж“ се отлага, макар да се надява това да е временно.

По отношение на структурата на Министерския съвет той критикува обсъжданията за броя на министерствата, като заяви, че при наличие на мнозинство и заявка за реформи „запазването на структурата с козметични промени не е добър подход“. Той се обяви за по-дълбоки структурни реформи в администрацията още в началото на управлението.

Антон Кутев от „Прогресивна България” разкритикува изказването на Асен Василев. „Не е вярно, че се отлага демонтирането на системата, а процесите тепърва започват. Искате да ни убедите, че всички са еднакви, че са маскари, свързани с олигархията, но не са и това е голямата разлика. Тепърва започва демонтирането на системата, но не чрез парламентарни комисии, които нищо няма да свършат. Системата ще се демонтира, така че да постигнем разумна и смислена държава, каквато искат българските граждани”, категоричен беше той.

Велислав Величков от „Продължаваме Промяната” се обърна лично към Румен Радев като „единствения човек, от когото зависи управлението. „Г-н Радев, искам да Ви кажа, че хората дадоха много големи надежди на правителство, което да отразява многообразието с нужния професионализъм,  авторитет, честност и почтеност на кандидатите, които представихте. Не виждам обаче нищо такова в този набор от хора. Виждам странен миш-маш от неизвестни хора, със спорни биографии, без експертиза и такива, свързани с предишни управления”. Той силно разкритикува предложението за министър на правосъдието и подчерта важността от съдебна реформа.

„Историята не започва днес и няма да свърши утре. В тази зала трябва да се припомня политическото минало на всеки един от хората, които са тук. Кандидатът за министър-председател Румен Радев каза, че политическата криза свърши, декларативно го обяви. Аз не съм съгласен, защото политическата криза ще свърши тогава, когато доверието се възстанови, както и Румен Радев през 2025 година го каза. Само че, не виждам как ще може да се възстанови това доверие при условие, че Румен Радев през 2025 година говори едно, а през 2026 година прави съвсем различно. Как можем да кажем, че политическата криза е свършила, след като лъжите, измятанията и подмяната продължават”, заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

„Преди малко в своето изявление г-н Радев каза, че ще работи за възстановяване на суверенитета. Няма как да има суверенитет без суверенна финансова система. Парите са в основата на държавата след хората. А нашите пари вече не са наши. Ние ползваме чужда валута. В изказването отсъстваше най-големият проблем в държавата - нищо не чухме за демографската катастрофа. Напротив. Говореше се за дигиталната трансформация. Току-що чух и как ще намалим дълга, като теглим нов дълг”, заяви още Костадинов в изказването си от трибуната.

Кабинетът "Радев" положи клетва в Народното събрание
54 снимки
Кабинетът Радев полага клетва в Народното събрание
Кабинетът Радев полага клетва в Народното събрание
Кабинетът Радев полага клетва в Народното събрание
Кабинетът Радев полага клетва в Народното събрание

"Прогресивна България" има мнозинство в 52-рото Народно събрание със 131 депутати.  

След гласуванията новите министри положиха клетва.

"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се", произнесоха новите министри, след което прозвучаха химните на България и на ЕС.

 

Източник: БТА/Теодора Цанева    
Ново правителство Народно събрание 107-о правителство Гласувания в парламента Министър-председател Министерски съвет Кандидати за министри Румен Радев Служебен кабинет Президентски указ
Последвайте ни

По темата

Кабинетът

Кабинетът "Радев" положи клетва

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

73-годишна жена е простреляна в центъра на Варна

73-годишна жена е простреляна в центъра на Варна

Магия между изстрелите: Менталист позна името на бебето на Каролин Ливит точно преди стрелбата в Белия дом

Магия между изстрелите: Менталист позна името на бебето на Каролин Ливит точно преди стрелбата в Белия дом

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Фон дер Лайен с първо обръщение към Румен Радев</p>

Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за поста министър-председател на България

България Преди 4 минути

"Заедно продължаваме напред - за България и за Европа", каза председателят на Европейската комисия

<p>Какви са водещите очаквания към новата власт</p>

"Мяра": Бюджетът и цените са водещите очаквания към новата власт

България Преди 11 минути

Почти наравно с тях се нареждат очакванията за съдебна реформа и свързаните институционални промени

Тайните на малката държава, която живее на високи обороти

Тайните на малката държава, която живее на високи обороти

Любопитно Преди 22 минути

Приел - предал: Министрите от кабинета "Радев" поемат властта

Приел - предал: Министрите от кабинета "Радев" поемат властта

България Преди 30 минути

Масов бой в Габрово, двама са пострадали, има задържани

Масов бой в Габрово, двама са пострадали, има задържани

България Преди 33 минути

Сигналът за инцидента е получен около 23:30 часа в сряда

Откриха тяло на мъж в двор на хотел в Банско

Откриха тяло на мъж в двор на хотел в Банско

България Преди 36 минути

До него имало следи от кръв

Смартфон за хора, които не обичат компромисите

Смартфон за хора, които не обичат компромисите

Технологии Преди 1 час

От батерията до камерата – всичко е създадено за динамично ежедневие

Легендарната Бони Тайлър е в кома след спешна операция

Легендарната Бони Тайлър е в кома след спешна операция

Свят Преди 1 час

От екипа ѝ обещаха да публикуват „допълнително изявление, когато това стане възможно“

<p>Еврото поскъпна спрямо долара</p>

Еврото поскъпна спрямо щатския долар

Свят Преди 1 час

Единната валута се разменя за 1,1747 долара за едно евро или с 0,1 на сто над нивото на затваряне вчера

<p>Гърция зaлaгa на Тръмп, докато останалата част от Европа се дистанцира</p>

Гърция зaлaгa все повече на Тръмп и MAGA, докато останалата част от Европа се дистанцира

Свят Преди 1 час

Докато голяма част от Европа обръща гръб на Тръмп, Гърция видимо удвоява усилията си за сближаване с MAGA

<p>Актьор от &bdquo;Междузвездни войни&ldquo;&nbsp;&bdquo;погреба&ldquo; Тръмп</p>

Актьорът от „Междузвездни войни“ Марк Хамил „погреба“ Тръмп: Белият дом го нарече „болен индивид“

Любопитно Преди 1 час

Генерирано от изкуствен интелект изображение на Доналд Тръмп в плитък гроб взриви политическото пространство в САЩ

Снимката е илюстративна

Трагедия в Индонезия: Изригна мощният вулкан Дуконо, има загинали чуждестранни туристи

Свят Преди 2 часа

Група от 20 души е пренебрегнала пълната забрана за изкачване. Спасители се опитват да достигнат до телата под дъжд от пепел и камъни

Турция изненада света с първата си междуконтинентална ракета „Йълдъръмхан“, какво знаем за нея

Турция изненада света с първата си междуконтинентална ракета „Йълдъръмхан“, какво знаем за нея

Свят Преди 2 часа

Турция все още не е започнала серийното производство на ракетата

Костадин Костадинов: За последните 9 години Радев е най-информираният човек в държавата

Костадин Костадинов: За последните 9 години Радев е най-информираният човек в държавата

България Преди 2 часа

От парламентарната трубуана той припомни предложението на Румен Радев за референдума за еврото

Тежка катастрофа край Карнобат: 16-годишен е с опасност за живота, шофьорът - с положителен тест за амфетамин

Тежка катастрофа край Карнобат: 16-годишен е с опасност за живота, шофьорът - с положителен тест за амфетамин

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал малко след 1:00 ч. през нощта в района на югозападния обход на автомагистрала „Тракия“

,

Мистерия в Косово: Един от най-големите самолети в света кацна в Прищина при пълна секретност

Свят Преди 2 часа

Грамадният самолет, който е дълъг близо 70 метра, има размах на крилете 73 метра и товароносимост до 150 тона, е забелязан да каца на летище „Адем Яшари“ в сряда по обяд от фотографи и любители на авиацията

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Енрике Иглесиас на 51: От краля на латино попа до отдаден баща на три деца

Edna.bg

Галин от Hell’s Kitchen: Най-трудно ми беше да не виждам жена ми и детето ми! (ВИДЕО)

Edna.bg

ЦСКА се преклони пред легендата Георги Димитров-Джеки

Gong.bg

Най-красивата футболистка отново предизвика скандал, избраха я за номер 1 след едва 9 мача и един гол

Gong.bg

България има ново редовно правителство

Nova.bg

Андрей Гюров към Румен Радев: Оставяме една изправена държава

Nova.bg