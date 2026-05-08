Нови правила: Край на обажданията до личния лекар

Йотова: Не смятам, че има рискови имена сред министрите

Милиони под запор след спорни консултантски договори в пловдивски университет

Румен Радев обяви първите стъпки и приоритетите на кабинета: Още в понеделник внасяме изменения в закони за контрол на цените

Стартира първият етап на Джиро д’Италия, къде ще има промени в движението

Катастрофата пред банкомат в София: Разследването продължава

България има ново редовно правителство с премиер Румен Радев

Кабинетът

Времето

К рай на обажданията до личния лекар. В сила са нови правила за консултациите с джипитата по телефона. Става дума за така наречените дистанционни прегледи. Дни преди смяната на властта здравните власти публикуваха първата у нас наредба за телемедицина. С нея на практика разговорите с лекар по телефон или през социалните мрежи стават незаконни, съобщава NOVA.

Според д-р Николай Христов, председател на Сдружение на общопрактикуващите лекари - Варна, въведената наредба е тромава и изисква сериозни инвестиции в сложна апаратура, както и преминаване през тежка административна процедура и получаване на писмено съгласие от всеки пациент.

„Аз имам почти 2500 пациенти, които, ако имат желание, трябва да минат през кабинета, да попълнят един документ, който аз да съхранявам за проверка в амбулаторията и само тези, които са подписали, имат право въобще да се опитат да достигнат до мен дистанционно. За да стигне до мен пациентът, трябва да подаде предварителна заявка. Изключително тежка процедура по идентификация”, посочи той.

По думите му никъде в наредбата не се коментира заплащането на този тип дейност и как точно ще се възстановят разходите по инвестициите, които лечебното заведение следва да направи. „Логично е всяка услуга, която се ползва, да се заплаща, но в наредбата не се казва нищо за това”, отбеляза той.

„Освен това тази наредба влиза в конфликт с друга - за основния пакет дейности по НЗОК, където консултациите от разстояние са изрично упоменати като част от нашите задължения. Според едната наредба сме длъжни да ги правим, според другата това на практика е невъзможно, тоест - ние винаги сме в грешка”, каза още д-р Христов.

Източник: NOVA    
