Изслушаха бившия шеф на ДАНС за Олег Невзоров и КУБ

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„Вярна част от публичната информация за намесата от някои чужди посолства се потвърждава“.

Това каза народният представител от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Бойко Рашков след изслушване в парламентарната комисия за контрол над службите на бившия председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) Деньо Денев и бившия директор на Териториалната дирекция на агенцията във Варна Кирил Димов.

ДАНС и службите знаят, къде е украинският гражданин Олег Невзоров

Изслушването бе закрито и е във връзка с незаконното селище „Баба Алино“, дейността на корпорация КУБ и на украинския гражданин Олег Невзоров.

На 11 юни парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност реши да изиска цялата информация от ДАНС за корпорация КУБ, а на 25 юни пред журналисти председателят на комисията Румен Миланов заяви, че има доклад от ДАНС за случая „Баба Алино“ и собственика на корпорация КУБ Олег Невзоров. Докладът е класифицирана информация и е в деловодството на Народното събрание с факти и данни, свързани с досъдебни производства и механизми на престъпната дейност.

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„Намесата може да е политическа, но не чухме изрични такива твърдения по време на изслушването“, поясни Рашков и посочи, че депутатите не са получили отговор на почти нито един от въпросите, които са задали.

„Известно е и кой е променил заповедта, тъй като има само едно длъжностно лице в една институция, която може да направи това, но заповедта не е мотивирана. Нямаме отговор и на въпроса защо по отношение на едно лице заповедта е изпратена в съда и е одобрена и защо по отношение на друго е съвсем друг случаят. Нямаме убедителен отговор и на това как сме защитили интересите на българските граждани и на гражданите, които са купили имоти там. Когато има извършено престъпление ние не сме обвързани от междудържавни отношения и трябва да се вземат адекватни мерки спрямо извършилия престъплението, а такива не са взети към този момент и Невзоров е на свобода“, коментира Рашков.

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„Друг въпрос е, че тримата души, които задължително се уведомяват, са запознати с тази информация - президентът, министър-председателят и председателят на Народното събрание. Надявам се прокуратурата да предприеме действия. Тя трябва да разреши въпроса как на 3 юли 2025 г. службите за сигурност са преценили, че случаят е от голямо значение и трябва да се вземе административна мярка, с която да забранят на няколко лица, включително и на Невзоров, да влизат в България и в страните-членки на Европейския съюз и как две седмици по-късно е взето обратно решение“, подчерта Рашков.

Конфликтът около заповедта за експулсиране

Казусът придоби публичност в края на юни, когато Кирил Димов заяви, че е изготвил предложение за експулсирането на Невзоров от България. Като мотив за мярката е било посочено „пране на пари“, а предложението е било изпратено до тогавашния председател на ДАНС Деньо Денев.

По думите на Димов, около десет дни по-късно Деньо Денев е отменил заповедта. Твърди се, че за това решение не са били изложени конкретни мотиви.

Изслушването в парламентарната комисия цели да установи фактите около отмяната на заповедта и да провери за евентуални нередности в работата на агенцията по случая.