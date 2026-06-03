България

Демерджиев иска отговори от ДАНС за украинската фирма КУБ

Демерджиев: Интересното е защо заповедта по отношение на Невзоров

3 юни 2026, 14:49
Демерджиев иска отговори от ДАНС за украинската фирма КУБ
Източник: БТА

Д вижението на собственика на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров е проследено, а съответната информация е предоставена на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Това съобщи на брифинг в Министерският съвет министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. 

Той уточни, че по случая се извършва проверка, която обхваща информация както от ДАНС, така и от Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи.

Бойко Рашков: Има съмнения, че Олег Невзоров е напуснал България

По думите на Демерджиев принудителната административна мярка, наложена на Невзоров, е била основана на сериозни съмнения за участие в престъпни дейности от различен характер, а не на единично нарушение.

Министърът посочи, че сходна заповед е била издадена и спрямо грузински гражданин при почти идентични мотиви, като тя е останала в сила.

Кой е Олег Невзоров, човекът зад „незаконния град“ край Варна

„Интересното е защо заповедта по отношение на Невзоров е отменена, на какво основание е отменена и спазен ли е редът за това“, каза Демерджиев. Той изрази очакване председателят на ДАНС да представи резултатите от проверката и отговорите на възникналите въпроси.

В края на миналата седмица народният представител Бойко Рашков от „Продължаваме промяната“ постави въпроса дали собственикът на КУБ се намира в България.

Източник: БТА, Николета Василева    
Олег Невзоров ДАНС Иван Демерджиев КУБ
Последвайте ни
ЕК официално препоръча процедура срещу България за прекомерен дефицит

ЕК официално препоръча процедура срещу България за прекомерен дефицит

Кой е Евгени Симеонов - новият особен търговски управител на „Лукойл“

Кой е Евгени Симеонов - новият особен търговски управител на „Лукойл“

Щастлива развръзка: Откриха издирваното 2-годишно дете в Старозагорско

Щастлива развръзка: Откриха издирваното 2-годишно дете в Старозагорско

Новата българска следа в Холивуд: Коя е Мика Абдала, която омагьоса света

Новата българска следа в Холивуд: Коя е Мика Абдала, която омагьоса света

Колко трябва да ви платят за извънреден труд

Колко трябва да ви платят за извънреден труд

pariteni.bg
12 досадни неща, които правят всички котки

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 1 ден
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 1 ден
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 1 ден
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Вижте верните отговори от НВО по български език и литература за 4. клас</p>

МОН публикува верните отговори от НВО по български език и литература за 4. клас

България Преди 30 минути

Четвъртокласниците, които се явиха на изпита днес, вече могат да проверят представянето си чрез официалния ключ с отговорите

Gen Z прави бизнес: 30 младежки стартъпа се борят за короната на България

Gen Z прави бизнес: 30 младежки стартъпа се борят за короната на България

Любопитно Преди 34 минути

Net Info и NOVA връчват специалната награда Public Spotlight Award на проекта с най-много гласове от публиката – гласувайте сега в Nova Play

Пожар пламна в заведение в Слънчев бряг, евакуираха и съседен хотел

Пожар пламна в заведение в Слънчев бряг, евакуираха и съседен хотел

България Преди 58 минути

По време на инцидента в обекта е имало както клиенти, така и служители

,

Мистериозни мъже бродят из канализацията на Ню Йорк

Любопитно Преди 1 час

Поне три банди са нахлули незаконно под земята в Куинс и Бруклин от началото на май, а властите се опасяват, че новата опасна мода може да се превърне в епидемия

<p>Отиде си гласът на Disney хитовете &bdquo;Красавицата и звярът&ldquo; и &bdquo;Аладин&ldquo;</p>

Почина Пийбо Брайсън - емблематичният глас от анимации на Disney

Свят Преди 1 час

Новината беше съобщена от неговото семейство

„Това не го прави истина“: Дженифър Лопес проговори за аферата с Брет Голдщайн

„Това не го прави истина“: Дженифър Лопес проговори за аферата с Брет Голдщайн

Любопитно Преди 1 час

Дженифър Лопес и колегата ѝ Брет Голдщайн се оказаха в неудобна ситуация на живо по телевизията. Певицата и актьорът отговориха на горещите слухове за предполагаема тайна афера и разкриха какво всъщност се случва между тях извън екрана

Белгиец наръга с нож мъж в корема пред басейн в София

Белгиец наръга с нож мъж в корема пред басейн в София

България Преди 1 час

Предстои СРП да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража"

Мрачно пророчество: „Китайският Нострадамус“ разкри истината зад досиетата за НЛО

Мрачно пророчество: „Китайският Нострадамус“ разкри истината зад досиетата за НЛО

Любопитно Преди 1 час

Политическият анализатор Дзян Сюецин, предсказал завръщането на Тръмп в Белия дом, предупреди, че разсекретените архиви са параван, който крие далеч по-плашеща реалност за човечеството

Разкриха схема за източване на Здравната каса за близо 500 000 евро

Разкриха схема за източване на Здравната каса за близо 500 000 евро

България Преди 1 час

Според МВР са отчетени около 3000 фиктивни клинични пътеки, шестима души са задържани

Кой ще е новият Джеймс Бонд? Вижте актьорите с най-голям шанс за ролята на Агент 007

Кой ще е новият Джеймс Бонд? Вижте актьорите с най-голям шанс за ролята на Агент 007

Любопитно Преди 1 час

Новият Агент 007 трябва да е секси, млад и готов за екшън. Вижте кои са 9-те холивудски звезди в горещия списък за предстоящия филм на Дени Вилньов и защо Калъм Търнър и Джейкъб Елорди в момента водят класацията

<p>Рашков: Няма съмнение, че става дума за незаконно строителство в&nbsp;&quot;Баба Алино&quot;</p>

Бойко Рашков: Няма съмнение, че става дума за незаконно строителство в "Баба Алино"

България Преди 1 час

По думите му вече е започнало разследване, което е свързано с документни престъпления

,

Уникално съкровище се завръща у дома: Показват оригинала на златната маска на Терес в Казанлък

България Преди 1 час

Изложбата ще бъде достъпна за посетители до 15 юли

<p>Парламентът прие окончателно промените в удължителния бюджет</p>

Парламентът прие окончателно промените в удължителния бюджет: По-високи пенсии и по-ниски партийни субсидии

България Преди 1 час

Минималната пенсия се увеличава от 1 юли, а COVID добавката отпада за новоотпуснатите пенсии

=

Старт на разпитите по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева от Хасково

България Преди 2 часа

42-ма свидетели и вещи лица ще бъдат разпитани днес и утре

Гълъб Донев: Новият дълг е неизбежен, таванът е 3,8 млрд. евро

Гълъб Донев: Новият дълг е неизбежен, таванът е 3,8 млрд. евро

България Преди 2 часа

Финансовият министър заяви, че без този дълг правителството няма да може да разплати пенсии през месец юли

Махат Чърчил и Тюринг от британските банкноти, но кралят остава

Махат Чърчил и Тюринг от британските банкноти, но кралят остава

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

11 независими породи кучета, които ценят свободата и личното си пространство

dogsandcats.bg
1

Готови ли сте да помагате в бедствие?

sinoptik.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg

Профанизирането на психологията: Защо всичко стана „травма“ и всеки втори е „нарцис“?

Edna.bg

Съветите за красота на Цецо Андреев: Тайната за скъпа визия и траен грим

Edna.bg

Реал Мадрид показа екипа за новия сезон

Gong.bg

Това вече е лудост: астрономически суми за Мондиал 2026

Gong.bg

ЕК препоръча България да бъде поставена в процедура по свръхдефицит. Какви санкции ни грозят

Nova.bg

Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на „Лукойл”

Nova.bg