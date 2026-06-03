Демерджиев иска отговори от ДАНС за украинската фирма КУБ

Д вижението на собственика на украинската корпорация КУБ Олег Невзоров е проследено, а съответната информация е предоставена на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).
Това съобщи на брифинг в Министерският съвет министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
Той уточни, че по случая се извършва проверка, която обхваща информация както от ДАНС, така и от Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи.
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По думите на Демерджиев принудителната административна мярка, наложена на Невзоров, е била основана на сериозни съмнения за участие в престъпни дейности от различен характер, а не на единично нарушение.
Министърът посочи, че сходна заповед е била издадена и спрямо грузински гражданин при почти идентични мотиви, като тя е останала в сила.
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„Интересното е защо заповедта по отношение на Невзоров е отменена, на какво основание е отменена и спазен ли е редът за това“, каза Демерджиев. Той изрази очакване председателят на ДАНС да представи резултатите от проверката и отговорите на възникналите въпроси.
В края на миналата седмица народният представител Бойко Рашков от „Продължаваме промяната“ постави въпроса дали собственикът на КУБ се намира в България.