Демерджиев с коментари за Стоянов, Пеевски, Атанасова и Мавродиев

"Подаването на сигнал от страна на Калин Стоянов за мен е индикация за "натискане на бутон" от страна на Делян Пеевски", заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при подписването на споразумение за откриване на нов ГКПП "Калотина" 2 със сръбския му колега Ивица Дачич днес.

"Нямам време да чета безплодните писания на Калин Стоянов. Нито един от неговите сигнали до момента не е съдържал нищо релевантно", заяви Демерджиев.

"Има проверка, възложена на дирекция "Вътрешна сигурност", каза той за полетите на Пеевски.

"Ще изясним абсолютно всички обстоятелства. Прави се опит да се отклони вниманието от важната тема - как човек като Делян Пеевски успява да плати милиони за стотици полети с частен самолет, как успява да обиколи санкциите "Магнитски" и кой му помага за това", поясни министър Демерджиев.

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"Следващата седмица ми предстои посещение в САЩ, където ще разговаряме с представители на ОФАК по темата какви мерки могат да се предприемат по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по "Магнитски" да избягват санкциите чрез различни действия", подчерта Демерджиев.

"Такива хора – санкционирани, не могат да изграждат структури, които в сянка да управляват държавата. Спомняте си кабинета "Желязков" аз го наричам кабинета "Пеевски", посочи вътрешният министър.

Демерджиев заяви, че има много неща, които не се знаят.

"Някои грешно разтълкуваха думите ми към Десислава Атанасова. Те не представляваха заплаха, а опит тя да не подпомага размиването на вниманието. Всички въпроси, които Десислава Атанасова постави, ще намерят техния отговор", каза Демерджиев.

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По отношение на издирването на 11-годишната Наталия Асенова министърът заяви, че има развитие и са включени допълнителни сили, включително техника и сили на "Гранична полиция".

"Правим всичко възможно, вярвам, че ще доведе до п

"Малко преди срещата със сръбския колега дойде информация от нашата международна дирекция за оперативно сътрудничество. Действително е разрешена екстрадицията на Стоян Мавродиев, при това при облекчена процедура".

Това съобщи пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на ГКПП "Калотина".

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"Създали сме и необходимите условия. Разговарях с отговорните за това да бъде поет и доведен пред правоохранителните органи Стоян Мавродиев. В момента се създава организация. И както казах екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава", поясни вътрешният министър.