Нетаняху очаква атака от „Хамас“, обеща да отговори с „огромна сила“

П ремиерът на Израел Бенямин Нетаняху днес предупреди „Хамас“ да не се опитва да извърши атаки преди изборите за Кнесет в Израел на 27 октомври, заявявайки, че Израел ще осуети подобни усилия и ще отговори с „огромна сила“, ако терористичната организация се опита да повлияе на вота.

„Именно защото „Хамас“ е толкова слаб, той ще се опита да ни предизвика с остатъците от силите си преди изборите в опит да им повлияе“, каза Нетаняху при откриването на заседанието на кабинета.

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„Подготвени сме за това. Преди всичко ще осуетим подобни опити и във всеки случай ще отговорим с огромна сила, ако допуснат тази грешка“, добави той.

Предупреждението му дойде ден след като началникът на Генералния щаб на Израелските отбранителни сили генерал-лейтенант Еял Замир съобщи пред кабинета по сигурността, че Израел навлиза в особено чувствителен период както заради изборите, така и заради годишнината от 7 октомври.

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Директорът на Шин Бет Давид Зини също предупреди министрите, че „Хамас“ може да се опита да отвлече войници близо до изборния период.