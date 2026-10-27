Учените с разкритие за динозавъра вегетарианец, който приличал на Франкенщайн

М онголия преди 70 милиона години е била изключително опасно място за живеене. Малките бозайници постоянно е трябвало да се оглеждат за острите нокти на Велоцираптора, докато едрите растителноядни са се борили за живота си с челюстите на Тарбозавъра - близък роднина на Тиранозавър Рекс.

В този суров свят обаче е съществувал друг динозавър с оръжия, които засенчвали тези на най-свирепите хищници. С дължина, достигаща над един метър, неговите косоподобни нокти били изключително остри, застрашителни и... принадлежали на животно, което е било заклет вегетарианец.

Известни като теризинозаври, тези динозаври са пълна комбинация от необичайни анатомични характеристики.

„Сред синапсидите и динозаврите теризинозаврите са може би най-странният еволюционен експеримент. Те са били пернати динозаври с тяло, съчетаващо белези на жираф, панда и ленивец - малка глава, дълга шия, огромно торсо и гигантски остри нокти. Те определено бяха Франкенщайн сред динозаврите“, споделя палеонтологът Дарла Зеленицки от Университета в Калгари, Канада.

Нов вид с нокти като на Едуард Ножиците

Зеленицки е част от екип от учени, които наскоро описаха нов вид теризинозавър от Монголия, датиращ отпреди 90 милиона години. Наречен Duonychus tsogtbaatari, той споделя характерната черта на гигантски пръсти, но стига още по-далеч - имал е само два пръста на предните си крайници, за разлика от повечето си роднини, които са имали три.

Откритият от работници при полагане на тръбопровод нокът е бил толкова добре запазен, че дори съдържал роговата кератинова обвивка — нещо, което почти винаги се унищожава при фосилизацията.

Въпреки че нокътът на Duonychus с неговите 30 сантиметра бил впечатляващ, той не може да се сравни с този на роднината му Therizinosaurus cheloniformis. Палеонтолозите смятат, че този вид е имал най-дългите нокти сред всички сухоземни животни в историята на Земята — около 1 метър.

Приборите за салата на праисторическия гигант

Въпросът, който дълго време мъчи учените, е: за какво са му на един вегетарианец най-големите нокти на планетата?

„Въпреки че са били растителноядни, гигантските им нокти изглеждат така, сякаш принадлежат на най-хищния динозавър“, обяснява Зеленицки. „Ноктите на теризинозавъра обаче са били пригодени за огъване и придърпване на клони, манипулиране на растителност и евентуално за защита или демонстрация, а не за улавяне на плячка.“

С други думи, тези страховити оръжия са функционирали като гигантски щипки за салата. Това не означава, че животното не ги е използвало да се брани при нападение от хищник, но те не са били създадени за разкъсване на плът.

Мода вместо функционалност

Що се отнася до абсурдно дългите нокти на Therizinosaurus cheloniformis, някои изследователи смятат, че те са преминали границата на практичността при търсенето на храна.

Проучване от 2023 г. показва, че метровите нокти на този вид вероятно не са имали никаква реална механична функция при храненето. Вместо това те са служили като декоративен елемент за сплашване на съперници или за привличане на партньори по време на любовния период - класически случай на „мода пред функционалност“.

Така динозавърът „Франкенщайн“ се оказва просто едно силно разбрано погрешно същество.