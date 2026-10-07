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Денят, който промени всичко: 3 години от кървавото нападение на „Хамас“ в Израел

Три години по-късно датата 7 октомври продължава да бъде дълбока разделителна линия не само в Близкия изток, но и в глобален мащаб

7 октомври 2026, 10:40
Денят, който промени всичко: 3 години от кървавото нападение на „Хамас“ в Израел
Източник: БГНЕС

И зминаха три години от масираното нападение, извършено от палестинската въоръжена групировка „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. Атаката, при която бяха убити над 1200 души - предимно цивилни - и над 250 бяха взети за заложници, се превърна в най-кървавия ден в историята на държавата Израел и отключи опустошителен конфликт с мащабни геополитически и хуманитарни последици за целия регион.

Три години по-късно датата 7 октомври продължава да бъде дълбока разделителна линия не само в Близкия изток, но и в глобален мащаб.

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Разделенията и медийният отзвук: Погледът отвъд океана

В коментарен анализ за американското издание New York Post журналистката Андреа Пейзер описва 7 октомври 2023 г. като повратна точка, която е извадила на повърхността дълбоко тлеещи обществени и културни противопоставяния.

Според Пейзер годишнината от трагедията се отбелязва в атмосфера на силна поляризация. В анализа си тя посочва, че военният отговор на Израел и последвалата война са предизвикали вълна от антисемитски прояви и остри публични дебати в САЩ и Европа. Авторката обръща внимание на противопоставянията в академичните среди, протестите в университетските кампуси и разцеплението сред политическите среди и популярните личности в Холивуд.

Пейзер критикува редица публични фигури и политици за отношението им към конфликта, като същевременно изтъква, че за много еврейски общности по света основният извод от събитията през последните три години е чувството за изолация и необходимостта от разчитане предимно на собствените сили за сигурност.

От друга страна, редица международни наблюдатели и правозащитни организации отбелязват, че последвалата тригодишна военна операция на Израел в ивицата Газа е доvela до мащабна хуманитарна криза и десетки хиляди цивилни жертви сред палестинското население - фактори, които подхранват масовите протести и международноправните спорове на глобалната сцена.

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Хронология на атаката от 7 октомври 2023 г.

Докладите на независимата комисия на ООН, съпоставени с официалните данни на израелските служби за сигурност и разследванията на международните медии, възстановяват хронологията на събитията от фаталната сутрин:

Масиран ракетен обстрел

Нападението започва в ранните часове на съботния ден с координаран ракетен и минометен канонада от ивицата Газа към населените места в Южен и Централен Израел. По данни на израелските отбранителни сили в рамките на първите часове са изстреляни над 2200 ракети, които задействат сирените за въздушна опасност в десетки градове.

Пробивът на граничните съоръжения

Под прикритието на ракетния бараж над 1000 въоръжени бойци от военното крило на „Хамас“ и други групировки атакуват защитната ограда на ивицата Газа. По данни на разследването на ООН граничните съоръжения са пробити на най-малко 29 места с помощта на експлозиви и булдозери. Част от нападателите проникват с моторни делтапланери, а други достигат израелския бряг по море край плажа Зиким.

Трагедията на фестивала Nova

Около 06:22 ч. край кибуца Реим са задействани първите сирени, предупреждаващи за ракетен обстрел над участниците в музикалния фестивал Nova, където присъстват около 3000 души. Около 07:00 ч. въоръжени групи блокират изходите и близкия път 232, откривайки огън по опитващите се да избягат с автомобили. До 12:30 ч. основната фестивална площадка остава под контрола на нападателите. При атаката на фестивала са убити 379 души (от които най-малко 364 цивилни посетители), а около 40 са отвлечени.

Нападения срещу кибуците и градовете

Едновременно с атаката срещу фестивала, въоръжени групи навлизат в десетки гранични населени места (кибуци), сред които Беери, Кфар Аза, Нир Оз и Нахал Оз. Нападателите влизат в домовете на хората и ги атакуват в охраняемите им помещения. Най-източният пункт, достигнат от бойците, е град Офаким, което показва широкия географски обхват на проникването.

Засади по пътната мрежа

Път 232 и ключовите кръстовища в южната част на страната се превръщат в капан за цивилни и представители на спасителните служби. Нападателите устройват засади и застрелват хора в превозните им средства или докато търсят shelter край пътя.

Масовите отвличания

Успоредно с действията си на терен, въоръжените групи започват организирано отвеждане на заложници към ивицата Газа. В края на деня общият брой на отвлечените достига 251 души — сред тях бебета, деца, жени, възрастни хора, военнослужещи и чужди граждани.

Сраженията и обявяването на война

В следобедните часове израелската армия и полиция започват операции по ликвидиране на проникналите групи и възстановяване на контрола върху превзетите селища — процес, който в някои зони продължава няколко денонощия. На същия ден израелското правителство официално обявява, че страната се намира в състояние на война с „Хамас“, и задейства въздушни удари по ивицата Газа.

Източник: New York Post    
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