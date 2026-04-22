Свят

Украйна поиска от Турция да бъде домакин на среща между Зеленски и Путин

22 април 2026, 12:43
Източник: iStock photos/Getty images

У крайна е поискала от Турция да бъде домакин на среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин. Това съобщи украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от "Ройтерс". Това идва на фона на усилията на Киев да възобнови мирните преговори, които са в застой, отбелязва агенцията.

Външният министър на Украйна заяви, че страната му е готова да вземе предвид което и да е друго място освен Беларус или Русия за среща с Путин, за която Зеленски отдавна настоява с цел ускоряване на решаването на продължаващата повече от четири години война.

Отговът на Анкара към момента не се съобщава.

След началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Турция нееднократно се позиционира като посредник между двете страни. Още в първите месеци на конфликта Истанбул беше домакин на преки преговори между делегации на Украйна и Русия, които обаче не доведоха до трайно споразумение.

Анкара участва и в договарянето на т.нар. зърнена сделка, която позволи износ на украинско зърно през Черно море, разглеждана като един от малкото конкретни резултати от дипломатическите усилия. В последствие споразумението беше прекратено, което допълнително усложни отношенията между страните и засили напрежението в региона.

През последните месеци Киев настоява за възобновяване на политически диалог на най-високо равнище, включително чрез директна среща между президентите на двете държави. Москва от своя страна нееднократно е заявявала, че подобна среща е възможна при наличие на конкретни договорености на ниво преговарящи екипи.

Изборът на място за евентуални преговори остава ключов въпрос, като Беларус и Русия се отхвърлят от украинската страна, а Турция и други неутрални държави се разглеждат като възможни домакини на бъдещи срещи.

Източник: Магдалена Димитрова/БТА    
Турция Украйна Русия Зеленски Путин среща
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

