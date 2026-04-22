България е втора в ЕС по ръст на дълга, дължим близо 35 млрд. евро

П редварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) и Евростат за 2025 г. очертават сериозна промяна във фискалната позиция на България. За първи път от 18 години страната ни губи мястото си сред трите държави с най-ниско съотношение на държавен дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) в Европейския съюз.

Бюджетен дефицит над критериите за Еврозоната

През 2025 г. сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от 4,113 млрд. евро, което представлява 3,5% от БВП. Този резултат надвишава заложения в Маастрихтските критерии таван от 3%, което е ключов показател за икономическата стабилност.

Основният натиск върху бюджета идва от подсектор „Централно управление“, където дупката в хазната достига 3,854 млрд. евро (3,3% от БВП). Към тях се добавят:

Местно управление: дефицит от 254 млн. евро;

Социалноосигурителни фондове: дефицит от 4 млн. евро.

Държавният дълг: Ръст и историческо отстъпление

Към края на 2025 г. дългът на България възлиза на 34,635 млрд. евро. Макар цифрата да изглежда висока, съотношението от 29,9% от БВП остава далеч под максимално допустимите за ЕС 60%.

Въпреки това, статистиката отчита негативен рекорд – България вече е на четвърто място по най-нисък дълг в ЕС, изпреварена от Естония (24,1%), Люксембург (26,5%) и Дания (27,9%). Това се случва за първи път от третото тримесечие на 2008 г., когато страната ни заемаше шеста позиция, но със значително по-ниско ниво на дълга от 13,6%.

България е втора в ЕС по скорост на задлъжняване

Притеснителна е тенденцията на годишна база. Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г., България е втората страна в целия Европейски съюз по най-голямо увеличение на дълга, отчитайки ръст от 6 процентни пункта. Пред нас е единствено Финландия (+6,2 пр. п.).

Европейски контекст

Докато България увеличава задълженията си, средното равнище на дълга в ЕС леко намалява до 81,7% от БВП в края на 2025 г. (спрямо 82% през предходното тримесечие). Най-задлъжнелите държави остават:

Гърция: 146,1% от БВП

Италия: 137,1%

Франция: 115,6%

Данните на НСИ са изготвени по хармонизираната методология на ЕС. Очаква се окончателните стойности за финансовите показатели на държавите членки за 2025 г. да бъдат потвърдени от Евростат до края на септември 2026 г.