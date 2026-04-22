България

България е втора в ЕС по ръст на дълга, дължим близо 35 млрд. евро

Въпреки че страната ни остава сред държавите с най-ниска задлъжнялост в ЕС, скоростта на натрупване на нови заеми ни нареди на второ място по ръст в Европа, изпреварвайки почти всички останали членки

22 април 2026, 14:16
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

П редварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) и Евростат за 2025 г. очертават сериозна промяна във фискалната позиция на България. За първи път от 18 години страната ни губи мястото си сред трите държави с най-ниско съотношение на държавен дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) в Европейския съюз.

Бюджетен дефицит над критериите за Еврозоната

През 2025 г. сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от 4,113 млрд. евро, което представлява 3,5% от БВП. Този резултат надвишава заложения в Маастрихтските критерии таван от 3%, което е ключов показател за икономическата стабилност.

Основният натиск върху бюджета идва от подсектор „Централно управление“, където дупката в хазната достига 3,854 млрд. евро (3,3% от БВП). Към тях се добавят:

Местно управление: дефицит от 254 млн. евро;

Социалноосигурителни фондове: дефицит от 4 млн. евро.

Държавният дълг: Ръст и историческо отстъпление

Към края на 2025 г. дългът на България възлиза на 34,635 млрд. евро. Макар цифрата да изглежда висока, съотношението от 29,9% от БВП остава далеч под максимално допустимите за ЕС 60%.

Въпреки това, статистиката отчита негативен рекорд – България вече е на четвърто място по най-нисък дълг в ЕС, изпреварена от Естония (24,1%), Люксембург (26,5%) и Дания (27,9%). Това се случва за първи път от третото тримесечие на 2008 г., когато страната ни заемаше шеста позиция, но със значително по-ниско ниво на дълга от 13,6%.

България е втора в ЕС по скорост на задлъжняване

Притеснителна е тенденцията на годишна база. Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г., България е втората страна в целия Европейски съюз по най-голямо увеличение на дълга, отчитайки ръст от 6 процентни пункта. Пред нас е единствено Финландия (+6,2 пр. п.).

Европейски контекст

Докато България увеличава задълженията си, средното равнище на дълга в ЕС леко намалява до 81,7% от БВП в края на 2025 г. (спрямо 82% през предходното тримесечие). Най-задлъжнелите държави остават:

Гърция: 146,1% от БВП

Италия: 137,1%

Франция: 115,6%

Данните на НСИ са изготвени по хармонизираната методология на ЕС. Очаква се окончателните стойности за финансовите показатели на държавите членки за 2025 г. да бъдат потвърдени от Евростат до края на септември 2026 г.

Източник: БГНЕС/НСИ    
държавен дълг бюджетен дефицит фискална позиция Маастрихтски критерии България Европейски съюз задлъжняване БВП НСИ 2025 г
Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Автобусът, прегазил хора край Малко Търново, пестял гориво

Автобусът, прегазил хора край Малко Търново, пестял гориво

Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на

Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на "Ферари" за 400 000 долара

От Българската банка за развитие отговориха на Гюров

От Българската банка за развитие отговориха на Гюров

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Автономните коли на Waymo ще използват Waze, за да подават сигнали за пътя

Автономните коли на Waymo ще използват Waze, за да подават сигнали за пътя

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 11 часа
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 11 часа
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 10 часа
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 10 часа
Последни новини

Драматични събития слагат край на играта за един от претендентите в Кухнята на Ада

Драматични събития слагат край на играта за един от претендентите в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 13 минути

Чия кулинарна мечта ще приключи?

Николай Попов: Цялата отговорност е на Румен Радев

Николай Попов: Цялата отговорност е на Румен Радев

България Преди 31 минути

„Сияние“ започва изграждането на своя гражданска мрежа

<p>&bdquo;Седях в банята с пистолет в устата, без да знам какво правя&ldquo;: Признанията н Хълк Хоган преди смъртта му</p>

Последните дни на Хълк Хоган: Легендата не можел дори да отвори бутилка вода без помощ

Свят Преди 1 час

Новата документална поредица на Netflix „Hulk Hogan: Real American“ разкрива шокиращи подробности за здравословното състояние, тежката зависимост от фентанил и личните трагедии на кеч идола преди смъртта му

Промениха статута на парк „Врана“ на публична държавна собственост

Промениха статута на парк „Врана“ на публична държавна собственост

България Преди 1 час

Имотът с площ 958 362 кв. м е със статут на единична недвижима културна ценност

<p>24 души са под медицинско наблюдение и на антибиотици след огнището на антракс</p>

24 души са под медицинско наблюдение и на антибиотици след огнището на антракс в Силистренско

България Преди 1 час

Към момента в страната няма съобщен случай на заболял от антракс, съобщиха от министерство на здравеопазването

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

На 22 април отбелязваме Деня на Земята

Свят Преди 1 час

Колективните действия ще бъдат от решаващо значение за ограничаването на климатичната криза

Огромен късмет дебне три зодии, сред тях ли сте

Огромен късмет дебне три зодии, сред тях ли сте

Любопитно Преди 1 час

В следващите дни някои зодиакални знаци ще имат късмет, но само малцина ще преживеят истински пробив. От 22 април те ще навлязат в период, който може драстично да промени живота и финансовото им положение

NEXT LEVEL HR 2026: Когато инвестициите в хора не водят до резултати

NEXT LEVEL HR 2026: Когато инвестициите в хора не водят до резултати

Преди 1 час

ЕС деблокира заема от 90 млрд. евро за Украйна

ЕС деблокира заема от 90 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 2 часа

Будапеща е дала съгласие за започване на процедурата

АПИ уволнява свой служител, карал пиян

АПИ уволнява свой служител, карал пиян

България Преди 2 часа

Тестът за употреба на алкохол отчете 1,98 промила

Папа Лъв XIV: Бъдещето на човечеството е в опасност

Папа Лъв XIV: Бъдещето на човечеството е в опасност

Свят Преди 2 часа

Той порица “колонизирането“ на природните ресурси на Земята

Тръмп обмисля последици за съюзниците от НАТО, които са в списъка на "непослушните"

Свят Преди 3 часа

Това усилие е поредният знак, че президентът Доналд Тръмп планира да изпълни заплахите си срещу членове, които не се смятат за "образцови съюзници"

<p>Йотова с първи коментар за оставката на Сарафов</p>

Президентът Йотова за оставката на Сарафов: Необходима, но само първа стъпка

България Преди 3 часа

"Оттук нататък отговорността е в Народното събрание", посочи президентът

Снимката е илюстративна

Роботи влизат в тунелите на „Ноевия ковчег“ след сензационно откритие

Любопитно Преди 3 часа

„Вълнуващи нови открития“ относно скалното образувание, открито за първи път през 1959 г. на турската планина Арарат, могат да докажат, че лодката от Книгата Битие някога е съществувала

Снимката е архивна

Напрежение в Ормузкия проток: Иран задържа два кораба, един от тях е свързан с Израел

Свят Преди 3 часа

Корпусът на гвардейците на ислямската революция спря плавателните съдове „MSC Francesca“ и „Epaminondas“, обвинявайки ги в нарушения на сигурността и правилата за преминаване през ключовия петролен маршрут

<p>Министър&nbsp;Христанов: Хижа &quot;Ведра&quot; е превърната в бардак, държавата ще си я върне</p>

Министър Христанов: До края на седмицата сигнализираме прокуратурата във връзка с продажбата на хижа "Ведра"

България Преди 3 часа

Фирмата зад сделката била свързана с лице, известно с прякора "Вълка"

Всичко от днес

От мрежата

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg

Как да помогна на котката си по време на раждане

dogsandcats.bg
1

Паметен символ на Априлското въстание

sinoptik.bg
1

С 50% по-малко врабчета за последните 10 години

sinoptik.bg

Честит рожден ден, Ани Салич – години класа и журналистика с мисия

Edna.bg

Как бащинството пренарежда мъжкия ум и защо това е добра новина за всички

Edna.bg

Погба: Въпрос на време е Мбапе да спечели "Златната топка"

Gong.bg

Да скъсаш мрежата (22.04.2026)

Gong.bg

Осъдиха касиерка от „Български пощи“ за присвояване на над 30 000 евро

Nova.bg

Задържаха сина на мъжа, чиито останки бяха открити от бездомник в контейнер в Пловдив

Nova.bg