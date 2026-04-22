Делото срещу двамата полицаи, обвинени за убийство на арестант в Казанлък, започва по същество

22 април 2026, 14:19
В Окръжния съд в Стара Загора започна разглеждането по същество на наказателно дело от общ характер, по което подсъдими са двама бивши полицейски служители, обвинени в причинено умишлено убийство в Казанлък.

От днес до 24 април, в три последователни дни, разширеният съдебен състав ще проведе разпит на свидетели и вещи лица, посочени в списъка на лицата за призоваване към обвинителния акт.

Полицейските служители Борис Тодоров и Димитър Иванов са привлечени към наказателна отговорност за това, че на 26 февруари в Казанлък, в съучастие умишлено умъртвили 47-годишния Даниел Кискинов, като убийството е извършено от полицейски орган при изпълнение на службата и по особено мъчителен начин и с особена жестокост. 

Двамата бяха предадени на съд през септември м.г., а на 24 октомври петчленен състав на Окръжния съд в Стара Загора прекрати досъдебното производство и върна делото на прокуратурата.

Определението потвърди Апелативният съд, като установи, че в хода на досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на правата на подсъдимите, което не е констатирано от първостепенния съд.

И двамата първоначално са били разпитани като свидетели, а на разпитите им са присъствали двама упълномощени от тях адвокати.

След привличането им като обвиняеми двамата са избрали като своя защитна теза всеки да твърди, че ударите е нанасял само другият обвиняем. Това противоречие в обясненията води до извод, че интересите им са противоречиви. От това следва, че по силата на закона адвокатите, които са консултирали и двамата и са им давали съвети, не могат да участват като защитници на когото и да е от обвиняемите.

И двамата адвокати, присъствали при разпитите им като свидетели, са участвали като защитници на един от тях в хода на цялото досъдебно производство и в разпоредителното заседание пред Окръжния съд. 

Тъй като защитниците не са се отвели сами, което са били длъжни да сторят, Апелативният съд указа на прокурора да ги отведе и извършените с тяхно участие действия да бъдат прeповторени.

Случаят със смъртта на Даниел Кискинов предизвика поредица от протести в Казанлък с искане за справедлив процес и срещу полицейския произвол.

Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева    
