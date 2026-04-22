България

Министър Христанов: До края на седмицата сигнализираме прокуратурата във връзка с продажбата на хижа "Ведра"

Фирмата зад сделката била свързана с лице, известно с прякора "Вълка"

22 април 2026, 13:52
Министър Христанов: До края на седмицата сигнализираме прокуратурата във връзка с продажбата на хижа "Ведра"
Източник: Министерство на земеделието и храните

Д о края на седмицата сигнализираме Прокуратурата във връзка с продажбата на хижа „Ведра“, собственост на Министерство на земеделието и храните. Това обяви на брифинг в Министерски съвет служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов.

Той посочи, че през изминалата седмица са открити нередности с имота, който по думите му, е превърнат в "бардак". 

„Става въпрос за база с 20 стаи и 6 апартамента, разположена в подножието на ски писта „Лалето“. Вместо да бъде предоставена за обществено ползване, например за зелени училища или образователни цели, тя е била отдадена под наем, а впоследствие и продадена”, допълни министър Христанов. Той подчерта, че обектът, който е бил обявен за продажба, е достигнал напреднал етап от процедурата.

„По информация на разследващи медии, фирмата зад сделката е свързана с лице, известно с прякора „Вълка“. Много пъти си задавахме въпроса, защо кабинета „Желязков” трябваше да взима над 5 000 имота и те да бъдат с отпаднала необходимост”, каза още земеделският министър. Той постави въпроси относно управлението на средствата на Българската банка за развитие (ББР), като припомни, че през годините експозиции на банката са били свързвани с олигарси и лица от криминалния контингент.

По думите му в отделни случаи е използван значителен ресурс, който впоследствие е бил отписван непрозрачно, в ущърб на обществото. „И тук е връзката с ББР.  Когато говорим, че искаме да си върнем парите от ББР и те да работят за обществото, всъщност заявяваме нещо много просто. Не искаме с нашите пари да се финансират покупки на безценица. Самата хижа е оценена на 1 млн. лева, което е подигравка за държавата и за българите, за да бъде дадена на един човек. Не-по-малко стресиращото е това, че Министерство на земеделието и храните някак си не желая тази хижа. Ако тя е толкова нежелана, ако тя е икономически неизгодна, както показват докладите, защо някой друг би искал да я купи? Какво за него би я направило икономически изгодно, ако за нас не е?  Отпадането на необходимостта не е само за този имот и за други имоти”, заяви още Христанов.

Той съобщи още, че е продаден и имот в Копривщица, отново собственост на МЗХ. „Разкошен имот, продаден на безценица за 100 хиляди евро. Реалната му стойност е поне тройно по-голяма. Ще оповестим данни в момента, нямам компаниите пред мен. Когато говорим за такива скандали, ние си задаваме един много базов въпрос. За кого работи държавата? Дали работи за олигарсите или работи за обществото?”, каза в заключение министър Христанов.

В отговор на медиен въпрос министър Христанов заяви, че се проверява дали месо от ферма в силистренското село Черногор е достигнало до търговската мрежа. Той уточни, че става въпрос за животни от обект с установено огнище на антракс, като заболяването е било констатирано преди два дни. „Към момента компетентните органи проследяват движението на продукцията. Експерти от Българската агенция по безопасност на храните реагираха своевременно след постъпили сигнали, като още в същия ден бяха взети проби и изпратени в референтна лаборатория, където е потвърдено наличието на заболяването“, посочи министърът.

„След установяването на заболяването обектът е незабавно затворен и са предприети всички мерки съгласно действащите протоколи, за да се предотврати разпространението“, подчерта още Христанов.

Източник: Министерство на земеделието и храните    
