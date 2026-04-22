NEXT LEVEL HR 2026: Когато инвестициите в хора не водят до резултати

З ащо въпреки растящите инвестиции в хора, технологии и процеси, резултатите често изостават? Къде се губи връзката между заплати, ангажираност и реална продуктивност? И готови ли са организациите да се изправят пред този дисбаланс, вместо да го компенсират?

В последните години компаниите промениха начина, по който управляват хората – повече гъвкавост, повече инвестиции, повече фокус върху преживяването на служителите. И въпреки това, данните показват, че ефективността не нараства със същото темпо. Именно това несъответствие, между усилие и резултат, стои в основата на разговора за бъдещето на HR. NEXT LEVEL HR 2026 , организиран от списание „Мениджър“, ще се проведе на 30.04. 2026г. в Интер Експо Център и ще събере водещи експерти и бизнес лидери, за да постави тези въпроси директно.

Събитието ще бъде открито от Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика.

Сред ключовите акценти в програмата е участието на Никлас Пирдол – международно признат лектор, експерт по човешко представяне и стратегия за таланти. Той е вдъхновил над 10 000 души на четири континента, има публикувани изследвания в областта на развитието на таланти и е съавтор на книга за мотивацията. Неговата keynote лекция поставя фокус върху връзката между развитието на хората, лидерството и дългосрочните резултати.

В програмата участие ще вземе и Берна Озтиназ, президент на Европейската асоциация по управление на хора, която ще открие дискусията с keynote, посветен Директивата на ЕС за прозрачност в заплащането (Директива (ЕС) 2023/970).

Първият панел ще продължи в дискусия за прозрачността във възнагражденията – кога тя изгражда доверие и кога разкрива структурни слабости в организациите. В разговора се включват Берна Озтиназ, доц. д-р. Щерьо Ножаров, икономист, и Пламен Макавеев, изпълнителен директор, Manpower България, с модератор Мирослава Маркова, мениджър отдел „Човешки ресурси“, "ВМ Финанс Груп".

Фокусът върху трансформацията на HR ролята продължава в разговора „Новото лице на HR: по-малко администрация, повече време за хората“, с участието на Мартин

Орешарски, директор „Удостоверителни услуги“, „БОРИКА“ АД, и Йорданка Костова, генерален мениджър „Човешки ресурси“, „Пощенска банка“.

Темата за ефективността се задълбочава с панела „Заплатите растат, продуктивността – не: Защо HR мълчи по темата?“, с участието на Адриан Николов, старши икономист, „Институт за пазарна икономика“, Калоян Петров, професионален коуч, и Ваня Богданова, управител, HR Steps.

Темата за ролята на HR в развитието на хората продължава с дискусията: „Енергия в синхрон: Ролята на HR в развитието на хората“ с участието на Евгения Накова, директор „Човешки ресурси“ в „Електрохолд България“.

Разговорът продължава с една изключително интересна тема: „Микромениджмънтът е национален спорт. Как HR го оправдава?“. В много компании контролът се представя като грижа, а липсата на доверие – като „внимание към детайла“. Микромениджмънтът не се разпознава като проблем, а като стандарт. В дискусията се включват: Владимир Борачев, професионален сертифициран и акредитиран коуч, Роси Кузманова, директор „Управление на човешкия капитал“, „Първа инвестиционна банка“, и Диана Стефанова, управляващ партньор в Brightcap Ventures, с модератор Михаил Стефанов, Culture and Talent Manager, Aurubis Bulgaria.

Технологичният аспект на трансформацията ще бъде поставен във фокуса на разговора „Agentic AI е новият член на екипа“ с участието на Атанас Киряков, президент, Graphwise.

Форумът ще завърши с дискусионния панел „Трудната HR истина за ангажираността: Не всички са щастливи", с участието на Румяна Босева, управляващ партньор, ARS Bulgaria, Нели Запрянова, психолог и консултант по когнитивно-поведенческа терапия, и Петър Джугански, ръководител „Подбор на персонал", Sofia Stars, с модератор Михаил Стефанов. NEXT LEVEL HR 2026 не предлага готови отговори. Той поставя трудните въпроси – за заплатите, продуктивността, управленската култура и ролята на HR в реалния бизнес.

