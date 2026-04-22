Свят

Великобритания въвежда доживотна забрана за тютюнопушене

Забранява се продажбата на тютюневи продукти за родените след 2009 г.

22 април 2026, 12:51
Великобритания въвежда доживотна забрана за тютюнопушене
Б ританският парламент одобри законопроект, който цели създаването на "поколение без тютюнопушене", като забранява продажбата и доставката на тютюневи и никотинови продукти на всички, родени през 2009 г. и след това. Мярката е насочена към хората, които в момента са на 17 години или по-млади, с цел те никога през живота си да не започнат да пушат, предава The New York Times.

След окончателното одобрение от крал Чарлз III законът се очаква да влезе в сила. Той обхваща Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.

Според законодателите, на практика възрастта за покупка на тютюневи изделия постепенно ще се увеличава с времето, тъй като засегнатата група ще навлиза в зряла възраст. Целта е постепенно постигане на общество без тютюнопушене.

"Тези хора ще бъдат част от първото поколение без тютюн, защитено от цял живот зависимост и вреди. Превенцията е по-добра от лечението", заяви министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг.

Законодателството включва също нови изисквания за лицензиране и регистрация на търговците, по-строг контрол върху информацията за продуктите, ограничения върху рекламата и промоцията, както и допълнителни забрани за пушене и вейпинг на обществени места. Целта е да се ограничи употребата на тютюн, който властите определят като "основен фактор за влошено здраве", и да се намали натискът върху публичната здравна система на страната заради заболявания, свързани с пушенето.

Законопроектът, предложен през 2024 г., е сред малкото инициативи за поколенческа забрана на тютюнопушенето, които набират реална подкрепа в света. През миналата година в Малдивите влезе в сила закон, забраняващ тютюнопушенето за родените след 2007 г.

Нова Зеландия прие първата в света подобна мярка през 2022 г., която беше приветствана от здравни експерти, но критикувана от търговци и тютюневата индустрия. Тя обаче беше отменена година по-късно след смяна на правителството.

Според анализатори, именно съдбата на новозеландския закон показва потенциалните трудности пред британската инициатива.

През 2024 г. Националната статистическа служба на Великобритания съобщи, че 5,3 милиона души над 18 години пушат, над 10% от възрастното население. По данни на Министерството на здравеопазването тютюнопушенето причинява около 64 000 смъртни случая годишно и е водещата предотвратима причина за заболявания и увреждания в страната.

Общите икономически разходи от тютюнопушенето се оценяват на близо 29 милиарда долара годишно, включително загубена продуктивност и разходи за здравеопазване. Според властите около 500 000 домакинства живеят в бедност, частично заради разходи за тютюневи продукти.

Проучване от 2024 г. показва, че три четвърти от пушачите съжаляват, че са започнали да пушат, а мнозинството желае да се откаже. Именно на тези данни стъпва аргументът на здравните власти, че "зависимостта не е избор".

Източник: The New York Times    
Последвайте ни

По темата

Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на "Ферари" за 400 000 долара

Първата жена обвинител №1 в България: Коя е Ваня Стефанова

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

Преди 7 часа
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 8 часа
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Преди 7 часа
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Всичко от днес

От мрежата

