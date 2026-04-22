Великобритания въвежда доживотна забрана за тютюнопушене

Б ританският парламент одобри законопроект, който цели създаването на "поколение без тютюнопушене", като забранява продажбата и доставката на тютюневи и никотинови продукти на всички, родени през 2009 г. и след това. Мярката е насочена към хората, които в момента са на 17 години или по-млади, с цел те никога през живота си да не започнат да пушат, предава The New York Times .

След окончателното одобрение от крал Чарлз III законът се очаква да влезе в сила. Той обхваща Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.

Според законодателите, на практика възрастта за покупка на тютюневи изделия постепенно ще се увеличава с времето, тъй като засегнатата група ще навлиза в зряла възраст. Целта е постепенно постигане на общество без тютюнопушене.

"Тези хора ще бъдат част от първото поколение без тютюн, защитено от цял живот зависимост и вреди. Превенцията е по-добра от лечението", заяви министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг.

Законодателството включва също нови изисквания за лицензиране и регистрация на търговците, по-строг контрол върху информацията за продуктите, ограничения върху рекламата и промоцията, както и допълнителни забрани за пушене и вейпинг на обществени места. Целта е да се ограничи употребата на тютюн, който властите определят като "основен фактор за влошено здраве", и да се намали натискът върху публичната здравна система на страната заради заболявания, свързани с пушенето.

Законопроектът, предложен през 2024 г., е сред малкото инициативи за поколенческа забрана на тютюнопушенето, които набират реална подкрепа в света. През миналата година в Малдивите влезе в сила закон, забраняващ тютюнопушенето за родените след 2007 г.

Нова Зеландия прие първата в света подобна мярка през 2022 г., която беше приветствана от здравни експерти, но критикувана от търговци и тютюневата индустрия. Тя обаче беше отменена година по-късно след смяна на правителството.

Според анализатори, именно съдбата на новозеландския закон показва потенциалните трудности пред британската инициатива.

През 2024 г. Националната статистическа служба на Великобритания съобщи, че 5,3 милиона души над 18 години пушат, над 10% от възрастното население. По данни на Министерството на здравеопазването тютюнопушенето причинява около 64 000 смъртни случая годишно и е водещата предотвратима причина за заболявания и увреждания в страната.

Общите икономически разходи от тютюнопушенето се оценяват на близо 29 милиарда долара годишно, включително загубена продуктивност и разходи за здравеопазване. Според властите около 500 000 домакинства живеят в бедност, частично заради разходи за тютюневи продукти.

Проучване от 2024 г. показва, че три четвърти от пушачите съжаляват, че са започнали да пушат, а мнозинството желае да се откаже. Именно на тези данни стъпва аргументът на здравните власти, че "зависимостта не е избор".