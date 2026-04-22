Истината за „ядрените кодове“: Скандалните твърдения за Тръмп и генерал Кейн

У порито твърдение, според което президентът Доналд Тръмп се е опитал да „използва ядрените кодове“ по време на напрегната среща в събота вечер, свързана с кризата с Иран, се разпространява в различни платформи, въпреки липсата на доказателства.

Говорител на Белия дом заяви пред Newsweek, че твърдението е невярно и разкритикува разпространението му. Newsweek се е свързало с Пентагона за коментар.

Твърдението произлиза от коментари, направени от бившия служител на ЦРУ Лари Джонсън по време на участие на 20 април в Judging Freedom, подкаст и YouTube токшоу, водено от бившия правен анализатор на Fox News Андрю Наполитано.

Джонсън твърди, че извънредна сесия в Белия дом е станала конфронтационна, когато генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, според съобщенията е отстоял позицията си срещу президентска директива.

Какво каза Лари Джонсън

Според Джонсън, размяната на реплики е била „очевидно доста сериозен сблъсък“, в резултат на който генерал Кейн уж е отказал да съдейства за използването на „така наречените ядрени кодове“. Като доказателство подкастът показва кадри на Кейн, който върви в района на Белия дом с наведена глава. По-късно в епизода Наполитано показва кадри на генерала, който върви навън в района на Белия дом с наведена глава.

Въпреки това, Newsweek не е открил независимо потвърждение на тази размяна. Макар че на 18 април са се провели срещи на високо ниво за обсъждане на изтичането на примирието с Иран, нито една надеждна новинарска организация или държавен служител не е потвърдил, че изобщо е било задействано правомощието за ядрен удар.

Някои републиканци също изразиха скептицизъм относно твърдението. „Ще трябва да видя потвърждение от няколко източника, преди изобщо да удостоя този въпрос с отговор“, каза пред Newsweek сенаторът от Северна Каролина Том Тилис.

„Просто не го правя. Не мога да си представя. Познавате президента, просто не мога да си представя, че това някога е било сериозно разглеждано“, категоричен е той.

Реалността на протокола: Може ли генерал да каже „не“?

Основната драма в твърдението, че генерал просто е „казал не“ на кодовете, се разминава с реалността на системата за ядрено командване и контрол на САЩ (NC2).

Според установените протоколи към 2026 г. председателят на Обединения комитет на началник-щабовете е съветник, а не командир. Той няма оперативни правомощия да предава, отменя или блокира заповед за пуск и ролята му е изцяло консултативна.

Макар че заповед за пуск изисква „правилото на двамата души“, което означава, че нито едно лице не може самостоятелно да инициира, удостоверява или изпълнява критично действие, системата е проектирана така, че да гарантира, че законна заповед от върховния главнокомандващ се изпълнява.

Един „сблъсък“ относно кодовете би представлявал конституционна криза далеч отвъд обикновено несъгласие.

Защо точно сега? Краен срок на примирието с Иран

Примирието между САЩ и Иран трябва да изтече днес, 22 април, а президентът Доналд Тръмп даде сигнал за „твърдолинейна“ промяна, ако не бъде постигнато ново споразумение в Исламабад.

Преди да бъде договорено примирието на 7 април, Тръмп отправи рязко предупреждение в Truth Social, заявявайки: „Цяла цивилизация ще загине тази вечер, без никога да бъде възстановена“, което породи опасения за възможен ядрен удар.

По-късно Белият дом заяви, че „това не е била празна заплаха“ и че „Пентагонът е имал списък с цели, по които е бил готов да действа“, но не направи никакво споменаване за ядрени удари.

Кой е Лари Джонсън?

Джонсън е бивш служител на ЦРУ, който по-късно е служил като заместник-директор на Службата за борба с тероризма към Държавния департамент на САЩ от 1989 до 1993 г.

През последните години обаче неговите твърдения по въпросите на разузнаването са подложени на критика. Джонсън беше сред фигурите, свързани с широко оспорваното твърдение от 2017 г., че британската разузнавателна агенция GCHQ е помогнала на администрацията на Барак Обама да шпионира президентската кампания на Доналд Тръмп – твърдение, което беше публично отхвърлено от американски и британски официални лица и описано в рядко публично изявление от GCHQ като „напълно абсурдно“.

Джонсън преди това е разпространявал неверни слухове, че Мишел Обама е изнесла расистка реч срещу бели хора. Той също така се е появявал в руски държавни медии, където неговите коментари са били усилвани в прокремълски наративи.