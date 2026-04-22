Свят

Истината за „ядрените кодове“: Скандалните твърдения за Тръмп и генерал Кейн

Упорито твърдение, според което президентът Доналд Тръмп се е опитал да „използва ядрените кодове" по време на напрегната среща в събота вечер, свързана с кризата с Иран, се разпространява в различни платформи, въпреки липсата на доказателства

22 април 2026, 13:25
У порито твърдение, според което президентът Доналд Тръмп се е опитал да „използва ядрените кодове“ по време на напрегната среща в събота вечер, свързана с кризата с Иран, се разпространява в различни платформи, въпреки липсата на доказателства.

Говорител на Белия дом заяви пред Newsweek, че твърдението е невярно и разкритикува разпространението му. Newsweek се е свързало с Пентагона за коментар.

Твърдението произлиза от коментари, направени от бившия служител на ЦРУ Лари Джонсън по време на участие на 20 април в Judging Freedom, подкаст и YouTube токшоу, водено от бившия правен анализатор на Fox News Андрю Наполитано.

Джонсън твърди, че извънредна сесия в Белия дом е станала конфронтационна, когато генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, според съобщенията е отстоял позицията си срещу президентска директива.

Какво каза Лари Джонсън

Според Джонсън, размяната на реплики е била „очевидно доста сериозен сблъсък“, в резултат на който генерал Кейн уж е отказал да съдейства за използването на „така наречените ядрени кодове“. Като доказателство подкастът показва кадри на Кейн, който върви в района на Белия дом с наведена глава. По-късно в епизода Наполитано показва кадри на генерала, който върви навън в района на Белия дом с наведена глава.

Въпреки това, Newsweek не е открил независимо потвърждение на тази размяна. Макар че на 18 април са се провели срещи на високо ниво за обсъждане на изтичането на примирието с Иран, нито една надеждна новинарска организация или държавен служител не е потвърдил, че изобщо е било задействано правомощието за ядрен удар.

Някои републиканци също изразиха скептицизъм относно твърдението. „Ще трябва да видя потвърждение от няколко източника, преди изобщо да удостоя този въпрос с отговор“, каза пред Newsweek сенаторът от Северна Каролина Том Тилис.

„Просто не го правя. Не мога да си представя. Познавате президента, просто не мога да си представя, че това някога е било сериозно разглеждано“, категоричен е той.

Реалността на протокола: Може ли генерал да каже „не“?

Основната драма в твърдението, че генерал просто е „казал не“ на кодовете, се разминава с реалността на системата за ядрено командване и контрол на САЩ (NC2).

Според установените протоколи към 2026 г. председателят на Обединения комитет на началник-щабовете е съветник, а не командир. Той няма оперативни правомощия да предава, отменя или блокира заповед за пуск и ролята му е изцяло консултативна.

Макар че заповед за пуск изисква „правилото на двамата души“, което означава, че нито едно лице не може самостоятелно да инициира, удостоверява или изпълнява критично действие, системата е проектирана така, че да гарантира, че законна заповед от върховния главнокомандващ се изпълнява.

Един „сблъсък“ относно кодовете би представлявал конституционна криза далеч отвъд обикновено несъгласие.

Защо точно сега? Краен срок на примирието с Иран

Примирието между САЩ и Иран трябва да изтече днес, 22 април, а президентът Доналд Тръмп даде сигнал за „твърдолинейна“ промяна, ако не бъде постигнато ново споразумение в Исламабад.

Преди да бъде договорено примирието на 7 април, Тръмп отправи рязко предупреждение в Truth Social, заявявайки: „Цяла цивилизация ще загине тази вечер, без никога да бъде възстановена“, което породи опасения за възможен ядрен удар.

По-късно Белият дом заяви, че „това не е била празна заплаха“ и че „Пентагонът е имал списък с цели, по които е бил готов да действа“, но не направи никакво споменаване за ядрени удари.

Кой е Лари Джонсън?

Джонсън е бивш служител на ЦРУ, който по-късно е служил като заместник-директор на Службата за борба с тероризма към Държавния департамент на САЩ от 1989 до 1993 г.

През последните години обаче неговите твърдения по въпросите на разузнаването са подложени на критика. Джонсън беше сред фигурите, свързани с широко оспорваното твърдение от 2017 г., че британската разузнавателна агенция GCHQ е помогнала на администрацията на Барак Обама да шпионира президентската кампания на Доналд Тръмп – твърдение, което беше публично отхвърлено от американски и британски официални лица и описано в рядко публично изявление от GCHQ като „напълно абсурдно“.

Джонсън преди това е разпространявал неверни слухове, че Мишел Обама е изнесла расистка реч срещу бели хора. Той също така се е появявал в руски държавни медии, където неговите коментари са били усилвани в прокремълски наративи.

Източник: Newsweek    
Тръмп обмисля последици за съюзниците от НАТО, които са в списъка на "непослушните"

Свят Преди 3 минути

Това усилие е поредният знак, че президентът Доналд Тръмп планира да изпълни заплахите си срещу членове, които не се смятат за "образцови съюзници"

Президентът Йотова за оставката на Сарафов: Необходима, но само първа стъпка

Президентът Йотова за оставката на Сарафов: Необходима, но само първа стъпка

България Преди 5 минути

"Оттук нататък отговорността е в Народното събрание", посочи президентът

България е втора в ЕС по ръст на дълга, дължим близо 35 млрд. евро

България Преди 14 минути

Въпреки че страната ни остава сред държавите с най-ниска задлъжнялост в ЕС, скоростта на натрупване на нови заеми ни нареди на второ място по ръст в Европа, изпреварвайки почти всички останали членки

Сгодени ли са Зоуи Кравиц и Хари Стайлс? Актрисата се появи с пръстен на „онзи“ пръст

Любопитно Преди 19 минути

Зоуи Кравиц разпали мрежата! Актрисата се появи в Лондон с огромен диамант на „онзи“ пръст, докато целуваше Хари Стайлс. След раздялата с Чанинг Тейтъм, Зоуи изглежда е открила новата голяма любов. Дали Хари е задал важния въпрос, или е просто стил?

Напрежение в Ормузкия проток: Иран задържа два кораба, един от тях е свързан с Израел

Свят Преди 26 минути

Корпусът на гвардейците на ислямската революция спря плавателните съдове „MSC Francesca“ и „Epaminondas“, обвинявайки ги в нарушения на сигурността и правилата за преминаване през ключовия петролен маршрут

Хванаха служител на АПИ да шофира след употреба на алкохол, втори път за седмица

Хванаха служител на АПИ да шофира след употреба на алкохол, втори път за седмица

България Преди 1 час

Водачът е задържан за срок до 24 часа

БАБХ: Има опасност от разпространение на антракс

България Преди 1 час

Драматичен сценарий на летище Пловдив: Евакуация и хеликоптери в мащабен тест за реакция

Драматичен сценарий на летище Пловдив: Евакуация и хеликоптери в мащабен тест за реакция

България Преди 1 час

Учението е рутинно и цели спазването на т.нар. „златен час“ за спасяването на хора и реакциите на институциите

Великобритания въвежда доживотна забрана за тютюнопушене

Свят Преди 1 час

Забранява се продажбата на тютюневи продукти за родените след 2009 г.

Украйна поиска от Турция да бъде домакин на среща между Зеленски и Путин

Украйна поиска от Турция да бъде домакин на среща между Зеленски и Путин

Свят Преди 1 час

Отговът на Анкара към момента не се съобщава

„Дониленд"? Предлагат част от Донбас да бъде кръстена в чест на Тръмп

Свят Преди 1 час

В мирните преговори на Украйна през последните месеци, украински официални лица предложиха частта от региона Донбас, за която Русия все още се бори, да бъде наречена „Дониленд“ (Donnyland)

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор

България Преди 2 часа

