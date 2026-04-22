БАБХ: Има опасност от разпространение на антракс

С ъществува опасност месо от огнището с антракс в силистренското село Черногор да е разпространено и в други области на страната. Около 2 тона месо вече са излезли през незаконна кланица в с. Лъвино, община Исперих, област Разград, съобщава БАБХ на сайта си.

На адреса на собственика ѝ в Исперих е открит хладилник с общо 45 консерви по 0,800 кг и по 0,400 кг. Обектът е запечатан, взети са проби за лабораторно изследване за антракс. Консервите са възбранени до излизане на резултатите. На сметището край Лъвино са намерени труп на мъртво животно и торби с месо и месни заготовки, които се изследват. Мястото ще бъде дезинфекцирано.

Проследено е движението на четири автомобила на собственика на имота в Лъвино, регистрирани за превоз на животни. Колите са под охрана и от тях са взети проби за изследване на антракс. Два от автомобилите са засечени между Дулово и Шумен, трети е пътувал до Варна.

Заразени животни от Черногор са били преработвани в саздърма и в частен имот в град Сливо поле, област Русе. При проверката там инспекторите са намерили около 200 кг свинско и телешко месо, както и месни продукти. По данни на собственика те са били за лична консумация. Заради риска от антракс, пренесен от Черногор, наличното месо и месните продукти ще бъдат унищожени. Помещението и фризерите, в които те са били съхранявани, са запечатани до извършване на дезинфекция.

Проверен е и обект в с. Окорш, община Дулово, област Силистра. В него собственикът на стопанството с антракс е приготвял храни за лична консумация, както и продукти на ишлеме. По данни на самия стопанин той е направил 72 консерви. От тях са установени и унищожени 68. Останалите четири вече са изядени. Мястото е дезинфекцирано.

Към момента са установени 14 човека, имали контакт с огнището на антракс. Те се лекуват превантивно с антибиотици под лекарско наблюдение.

Паралелно с проследяването на движението на заразените животни продължава работата в огнището на антракс в Черногор. Оборът, фуражният сектор и терените на 700 м около тях са дезинфекцирани, обработено е и торище близо до стопанството. В селото са ваксинирани всички 407 застрашени животни – кози, овце, биволи, коне и едно магаре.

Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно със служители на МВР, продължават проследяването на движението на животни и продукти от заразеното стопанството в Черногор.

Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. БАБХ призовава гражданите да купуват и консумират месо само от регистрирани животновъдни обекти.