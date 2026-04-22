Сгодени ли са Зоуи Кравиц и Хари Стайлс? Актрисата се появи с пръстен на „онзи“ пръст

Зоуи Кравиц разпали мрежата! Актрисата се появи в Лондон с огромен диамант на „онзи“ пръст, докато целуваше Хари Стайлс. След раздялата с Чанинг Тейтъм, Зоуи изглежда е открила новата голяма любов. Дали Хари е задал важния въпрос, или е просто стил?

22 април 2026, 14:11
С годена ли е Зоуи Кравиц?

37-годишната актриса и певица предизвика слухове за годеж, след като беше забелязана да носи масивен пръстен на „онзи“ пръст, докато целува приятеля си, 32-годишния Хари Стайлс, в Лондон. Снимките бяха публикувани от „The Sun“ във вторник, 21 април. Тя беше видяна със същото бижу и по време на излизане със Стайлс в неделя, 19 април.

Представителите на Кравиц и Стайлс не са отговорили веднага на запитванията на PEOPLE за коментар.

Слуховете за връзка между двамата се появиха за първи път в края на август 2025 г., когато бяха забелязани да се разхождат хванати под ръка в Рим. Източник сподели пред PEOPLE за Стайлс същия месец: „Той прекарва време с нея, докато тя е на престурне за филма си“.

Следващия месец двойката беше фотографирана в Ню Йорк. По това време запознат източник разкри пред PEOPLE, че те са се срещнали с бащата на Зоуи – рокера Лени Кравиц – за обяд, като поясни: „Всички изглеждаха така, сякаш си прекарват страхотно. Тя също така запознава Хари с приятели. Това изглежда като нещо повече от мимолетна връзка“.

По-късно същата година, през декември, източник потвърди, че връзката им продължава да бъде силна.

„Хари прекарва дълги периоди от време в Рим тази година. Зоуи се присъединява към него няколко пъти от края на лятото насам“, каза източникът.

Вътрешният човек отбеляза, че двойката се наслаждава на малките неща: „Те просто се разхождат, срещат се с приятели и живеят много спокоен живот. Имат страхотна химия“.

През февруари източник сподели пред PEOPLE, че Кравиц планира да се присъедини към Стайлс „когато е възможно“ по време на предстоящото му световно турне „Together, Together“, което трябва да започне през май и да продължи до края на годината. Турнето, включващо продължителни престои в няколко града, е в подкрепа на предстоящия му албум „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“.

„И двамата имат натоварени графици, които невинаги съвпадат“, сподели източник за двойката.

Втори източник добави: „Те изглеждат много сериозни и фокусирани върху това да приоритизират времето си заедно. Изглежда също така, че са изградили съвместен живот, на който и двамата искрено се наслаждават“.

Кравиц преди това беше сгодена за колегата си от „Мигни два пъти“ Чанинг Тейтъм, с когото се запозна по време на кастинга за трилъра през 2024 г. Бившата двойка се сгоди през октомври 2023 г., но развали годежа си година по-късно, след като „осъзнаха, че са на различни етапи в живота си“, както сподели източник след раздялата им.

Последната връзка на Стайлс беше с актрисата Тейлър Ръсел. През май 2024 г. стана ясно, че двамата са се разделили след по-малко от година срещи.

Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на

Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на "Ферари" за 400 000 долара

Първата жена обвинител №1 в България: Коя е Ваня Стефанова

Първата жена обвинител №1 в България: Коя е Ваня Стефанова

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Вашата втора пенсия: Пълен наръчник от вноската до получаването

Вашата втора пенсия: Пълен наръчник от вноската до получаването

pariteni.bg
Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 7 часа
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 7 часа
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 7 часа
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 7 часа
Намериха ли Ноевия ковчег? Нови изследвания разкриват мистериозни тунели в Турция

Любопитно Преди 8 минути

„Вълнуващи нови открития“ относно скалното образувание, открито за първи път през 1959 г. на турската планина Арарат, могат да докажат, че лодката от Книгата Битие някога е съществувала

<p>Тръгва делото&nbsp;срещу двамата полицаи, обвинени за убийство на арестант в Казанлък</p>

Делото срещу двамата полицаи, обвинени за убийство на арестант в Казанлък, започва по същество

България Преди 10 минути

До 24 април, в три последователни дни, разширеният съдебен състав ще проведе разпит на свидетели и вещи лица

Истината за „ядрените кодове“: Скандалните твърдения за Тръмп и генерал Кейн

Свят Преди 1 час

Упорито твърдение, според което президентът Доналд Тръмп се е опитал да „използва ядрените кодове“ по време на напрегната среща в събота вечер, свързана с кризата с Иран, се разпространява в различни платформи, въпреки липсата на доказателства

Осъдиха условно мъж, предлагал по 30 евро на глас в Търговищко

Осъдиха условно мъж, предлагал по 30 евро на глас в Търговищко

България Преди 1 час

Хванаха служител на АПИ да шофира след употреба на алкохол, втори път за седмица

Хванаха служител на АПИ да шофира след употреба на алкохол, втори път за седмица

България Преди 1 час

Водачът е задържан за срок до 24 часа

БАБХ: Има опасност от разпространение на антракс

България Преди 1 час

Драматичен сценарий на летище Пловдив: Евакуация и хеликоптери в мащабен тест за реакция

Драматичен сценарий на летище Пловдив: Евакуация и хеликоптери в мащабен тест за реакция

България Преди 1 час

Учението е рутинно и цели спазването на т.нар. „златен час“ за спасяването на хора и реакциите на институциите

<p>Поколение без тютюнев дим: Великобритания забранява цигарите за родените след 2009&nbsp;г.</p>

Великобритания въвежда доживотна забрана за тютюнопушене

Свят Преди 1 час

Забранява се продажбата на тютюневи продукти за родените след 2009 г.

Украйна поиска от Турция да бъде домакин на среща между Зеленски и Путин

Украйна поиска от Турция да бъде домакин на среща между Зеленски и Путин

Свят Преди 1 час

Отговът на Анкара към момента не се съобщава

Доналд Тръмп

„Дониленд“? Предлагат част от Донбас да бъде кръстена в чест на Тръмп

Свят Преди 1 час

В мирните преговори на Украйна през последните месеци, украински официални лица предложиха частта от региона Донбас, за която Русия все още се бори, да бъде наречена „Дониленд“ (Donnyland)

Чудото на живота: Отвъд митовете за инвитрото с д-р Георги Станулов

Чудото на живота: Отвъд митовете за инвитрото с д-р Георги Станулов

Любопитно Преди 2 часа

Броят на двойките с репродуктивни проблеми в България продължава да расте като вече почти стига 200 000 души

За първи път в „Кошмари в кухнята” – Шеф Манчев създава ресторант от нулата

За първи път в „Кошмари в кухнята” – Шеф Манчев създава ресторант от нулата

Любопитно Преди 2 часа

Криза на доверие излага на риск успеха на безпрецедентната мисия в кулинарното риалити

Борислав Сарафов и Ваня Стефанова

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор

България Преди 2 часа

Трогателният момент на принцеса Кейт с гост на двореца ще ви разплаче

Трогателният момент на принцеса Кейт с гост на двореца ще ви разплаче

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата на Уелс се завърна към кралските си задължения с жест, който разплака присъстващите на приема в памет на покойната кралица

CNN: САЩ рискува недостиг на ракети, ако попадне в нов конфликт след войната с Иран

CNN: САЩ рискува недостиг на ракети, ако попадне в нов конфликт след войната с Иран

Свят Преди 2 часа

Дългосрочна връзка: Химия срещу съвместимост

Дългосрочна връзка: Химия срещу съвместимост

Любопитно Преди 2 часа

Кое е по-важно?

Всичко от днес

От мрежата

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg

Защо котката спи върху главата ми

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Боядисване без излишно усилие

Edna.bg

Модна магия: Една рокля свърза Риана и Александра Богданска

Edna.bg

Вижте как Камавинга се извини на феновете на Реал Мадрид за червения картон в Мюнхен (видео)

Gong.bg

Неманя Видич за Бербатов, битката за титлата в Англия и любимия футболист, играл в ЦСКА

Gong.bg

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор

Nova.bg

БАБХ: Има опасност месо от огнище с антракс в Силистренско да е разпространено и на други места у нас

Nova.bg