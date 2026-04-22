Сгодени ли са Зоуи Кравиц и Хари Стайлс? Актрисата се появи с пръстен на „онзи“ пръст

С годена ли е Зоуи Кравиц?

37-годишната актриса и певица предизвика слухове за годеж, след като беше забелязана да носи масивен пръстен на „онзи“ пръст, докато целува приятеля си, 32-годишния Хари Стайлс, в Лондон. Снимките бяха публикувани от „The Sun“ във вторник, 21 април. Тя беше видяна със същото бижу и по време на излизане със Стайлс в неделя, 19 април.

Представителите на Кравиц и Стайлс не са отговорили веднага на запитванията на PEOPLE за коментар.

Harry Styles and Zoë Kravitz spark engagement rumors as she’s spotted with massive diamond ring https://t.co/T7NsGFKjOS pic.twitter.com/iUBqi27l4F — New York Post (@nypost) April 21, 2026

Слуховете за връзка между двамата се появиха за първи път в края на август 2025 г., когато бяха забелязани да се разхождат хванати под ръка в Рим. Източник сподели пред PEOPLE за Стайлс същия месец: „Той прекарва време с нея, докато тя е на престурне за филма си“.

Следващия месец двойката беше фотографирана в Ню Йорк. По това време запознат източник разкри пред PEOPLE, че те са се срещнали с бащата на Зоуи – рокера Лени Кравиц – за обяд, като поясни: „Всички изглеждаха така, сякаш си прекарват страхотно. Тя също така запознава Хари с приятели. Това изглежда като нещо повече от мимолетна връзка“.

По-късно същата година, през декември, източник потвърди, че връзката им продължава да бъде силна.

Harry Styles and Zoë Kravitz have sparked engagement rumors after almost one year of dating, as the 'Big Little Lies' actress showed off her sizable diamond ring during a recent coffee date in London. https://t.co/0zUJCsEbjv pic.twitter.com/JH9G3N2p8f — E! News (@enews) April 21, 2026

„Хари прекарва дълги периоди от време в Рим тази година. Зоуи се присъединява към него няколко пъти от края на лятото насам“, каза източникът.

Вътрешният човек отбеляза, че двойката се наслаждава на малките неща: „Те просто се разхождат, срещат се с приятели и живеят много спокоен живот. Имат страхотна химия“.

През февруари източник сподели пред PEOPLE, че Кравиц планира да се присъедини към Стайлс „когато е възможно“ по време на предстоящото му световно турне „Together, Together“, което трябва да започне през май и да продължи до края на годината. Турнето, включващо продължителни престои в няколко града, е в подкрепа на предстоящия му албум „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“.

„И двамата имат натоварени графици, които невинаги съвпадат“, сподели източник за двойката.

Втори източник добави: „Те изглеждат много сериозни и фокусирани върху това да приоритизират времето си заедно. Изглежда също така, че са изградили съвместен живот, на който и двамата искрено се наслаждават“.

Кравиц преди това беше сгодена за колегата си от „Мигни два пъти“ Чанинг Тейтъм, с когото се запозна по време на кастинга за трилъра през 2024 г. Бившата двойка се сгоди през октомври 2023 г., но развали годежа си година по-късно, след като „осъзнаха, че са на различни етапи в живота си“, както сподели източник след раздялата им.

Последната връзка на Стайлс беше с актрисата Тейлър Ръсел. През май 2024 г. стана ясно, че двамата са се разделили след по-малко от година срещи.