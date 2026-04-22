ЕС деблокира заема от 90 млрд. евро за Украйна

Е вропейският съюз даде първоначално зелена светлина за отпускането на заем в размер на 90 милиарда евро за Украйна, съобщиха дипломатически източници.

Кипър, който председателства Съвета на ЕС, обяви, че е стартирана процедурата за окончателно одобрение от всички 27 държави членки, което ще позволи първите плащания по заема, досега блокирани от Унгария.

Будапеща е дала съгласие за започване на процедурата, която трябва да приключи на 23 април, но окончателната ѝ подкрепа остава обвързана с възобновяването на доставките на руски петрол през тръбопровод, преминаващ през Украйна.

Киев вече поднови транспортирането на руски петрол към Европа по „Дружба“, след като завърши ремонтите на съоръжението, повредено при руска атака. Възобновяването на транзита беше ключово условие за деблокиране на европейското финансиране.

По-рано Украйна заяви, че очаква средствата да бъдат отпуснати в следващите дни.

„В момента няма никакви пречки, а дори и изкуствените бариери бяха премахнати“, заяви външният министър Андрий Сибига, цитиран от АФП.

Заемът беше задържан от отиващия си унгарски премиер Виктор Орбан, който използваше въпроса с петролните доставки като средство за натиск върху Киев. Унгарската компания MOL вече е поискала доставка на около 100 000 тона петрол към Унгария и Словакия.

„Очакваме договореност в рамките на 24 часа. Надявам се всичко да мине добре и всички пречки да бъдат премахнати“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас.