Драматичен сценарий на летище Пловдив: Евакуация и хеликоптери в мащабен тест за реакция

Учението е рутинно и цели спазването на т.нар. „златен час“ за спасяването на хора и реакциите на институциите

22 април 2026, 12:57
М ногомащабно учение с медицински хеликоптер, пострадали, полиция, пожарна и военнослужещи на летище Пловдив. Проверяват се реакциите на службите при бедствена ситуация.

В учението участват както служители на аерогарата, така и представители на „Гранична полиция“, Пожарна безопасност и медици от Спешна помощ, съобщава NOVA.

На летището беше инсцениран пожар в самолет с 27 пътници на борда. По сценарий огънят е лумнал от двигателя на летателната машина веднага при излитането. Всички пътници за минути са евакуирани.

Въпреки бързата намеса на телефон 112 обаче има пострадали. На място веднага пристигат 8 противопожарни автомобила, 4 линейки, военнослужещи от близката авиобаза Крумово, както и доброволци от Българския Червен кръст.

Трима от пътниците са тежко ранени. Единият от тях е транспортиран с медицински хеликоптер, а другите двама – с военен хеликоптер „Кугър“ до Университетската болница „Св. Георги“ в Пловдив. 

Учението е рутинно и цели спазването на т.нар. „златен час“ за спасяването на хора и реакциите на институциите. „По сценарий след излитане самолет се удря с птица, възниква пожар в двигателя и следват всички последствия от това. В учението участват и HEMS, военни екипи с хеликоптери, РЗИ, ще има и триаж на пътници.

Целта е да се синхронизират всички служби, които отговарят за безопасността на летището. Ако трябва да се направят корекции, учението е именно за това – ако има грешки, да бъдат отстранени, за да не се допускат в реална ситуация“, обясни Красимир Пешев, изпълнителен директор на летище Пловдив.

Източник:  Nova.bg    
