Хванаха служител на АПИ да шофира след употреба на алкохол, втори път за седмица

Служител на Агенция „Пътна инфраструктура“ е бил засечен да шофира в нетрезво състояние за втори път в рамките на няколко дни, съобщиха от полицията.

Случаят е от 21 април около 15:45 ч. в Балчик, където при рутинна проверка е спрян лек автомобил с обозначенията на АПИ. Зад волана е бил 54-годишен мъж, служител на агенцията.

При тест с дрегер са отчетени 1,98 промила алкохол. Водачът е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е започнато бързо производство.

По информация на полицията, едва седмица по-рано същият мъж е бил установен да управлява личния си автомобил в същия град с концентрация от 2,28 промила алкохол в кръвта.