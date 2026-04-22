Осъдиха условно мъж, предлагал по 30 евро на глас в Търговищко

М ъж на 36 години от село Руец, община Търговище, получи условно наказание от 10 месеца затвор, след като беше установено, че е давал пари, за да влияе на вота на хора по време на изборите.

Става дума за случай от началото на април, когато мъжът е предложил и дал по 30 евро на две жени от селото, за да гласуват за определена партия на парламентарните избори на 19 април 2026 г.

Кандев: Първа присъда за купуване на гласове

Мъжът няма предишни провинения. Той няма да влезе сега в затвора - наказанието му се отлага за срок от 3 години, в които ще бъде в изпитателен срок. Ако през този период не извърши ново нарушение, няма да изтърпи присъдата.

Съдебният акт е окончателен и влиза в сила незабавно без да подлежи на обжалване. От прокуратурата съобщават още, че има и други подобни случаи в региона - по още две дела вече са внесени обвинения и се очаква те да бъдат разгледани в съда.

Осъдиха купувач на гласове след 5-часово разследване

Междувременно и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи за първа осъдителна присъда за купуване на гласове. Тя е от Плевен.

Във Facebook Кандев написа, че И. Т. е призната за виновна за купуване на гласове за изборите в неделя. Наказанието ѝ е една година лишаване от свобода, условно с тригодишен изпитателен срок, както и глоба в размер на 5 100 евро, съобщава главният секретар.

Осъдиха общински съветник, който купувал гласове

Осъдената е състезателката по конен спорт Ива Тодорова, близка до Методи Петков, известен като „Тартора на Буковлък”. Призната е за виновна за това, че е платила на петима души да гласуват за определена партия. Тодорова беше задържана в дома си в село Вълчитрън. До присъдата се стига след споразумение с прокуратурата.

Отново в социалните мрежи Кандев пише и за друг случай от кюстендилското село Коняво. В изборния ден в МВР е подаден сигнал за мъж, който е предлагал по 30 евро на местни жители.

Мъжът е установен, привлечен като обвиняем и задържан за срок от 72 часа. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

„Изборите свършиха, но нашата работа продължава. Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен, разследван и изправен пред закона. За погазването на демокрацията - давност няма! Ще продължа да ви държа в течение за случаите, по които работим, свързани с изборните престъпления. И вече без прикриване на партии и коалиции, както ни задължаваше законът в предизборната кампания”, пише Кандев.