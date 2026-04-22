Свят

„Дониленд“? Предлагат част от Донбас да бъде кръстена в чест на Тръмп

В мирните преговори на Украйна през последните месеци, украински официални лица предложиха частта от региона Донбас, за която Русия все още се бори, да бъде наречена „Дониленд“ (Donnyland)

22 април 2026, 12:33
К огато Полша се стремеше към американска военна база през 2018 г., тя представи идеята като „Форт Тръмп“. Когато Армения и Азербайджан подписаха мирно споразумение в Белия дом миналата година, те нарекоха транспортната връзка, която то създаде, „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“.

Но най-невероятният случай, в който името на президента Тръмп бива дадено на геополитическа гореща точка, може би е този, който досега е останал скрит от обществеността. В мирните преговори на Украйна през последните месеци, украински официални лица предложиха частта от региона Донбас, за която Русия все още се бори, да бъде наречена „Дониленд“ (Donnyland).

Името, което е препратка към „Донбас“ и „Доналд“, беше описано от четирима души, запознати с преговорите, които говориха за това при условие за анонимност поради секретността около тях, пише американското издание The New York Times.

Когато украински преговарящ за пръв път спомена термина, отчасти на шега, това беше част от опит да се убеди администрацията на Тръмп да се противопостави по-силно на териториалните претенции на Русия, според трима от хората, запознати с преговорите. Президентът Владимир Путин се зарече да продължи да се бори, докато руските сили не достигнат ключова административна граница в края на Донбас – индустриалния регион в Източна Украйна, където Кремъл започна войната през 2014 г.

Фактът, че име, напомнящо за „Дисниленд“, е приложено към обезлюден, опустошен район на украинската въгледобивна и стоманодобивна промишленост, може да изглежда стряскащо, докато най-смъртоносните боеве в Европа от Втората световна война насам продължават да бушуват. Но това също така отразява една глобална реалност, в която правителствата апелират към суетата на Тръмп, за да привлекат американската мощ на своя страна.

За Украйна усилието все още не се е отплатило. Терминът продължава да се използва в преговорите, въпреки че не е известно той да е записан в официални документи. Преговарящите също така са лансирали възможността „Съветът за мир“ (Board of Peace) на Тръмп да играе роля в управлението на района, въпреки че досега нито Русия, нито Украйна са се присъединили към него, според четирима души, запознати с преговорите.

Но Русия не се е съгласила на споразумение, което би било приемливо за Украйна. Това остави съдбата на района, който украинците предложиха да нарекат „Дониленд“ – около 80 километра дълъг и 64 километра широк – като една от основните пречки в преговорите.

Преговорите за Украйна продължават зад кулисите през последните седмици, дори когато водещите американски преговарящи – Стив Уиткоф, близък приятел и специален пратеник на Тръмп, и Джаред Къшнър, зетят на президента – са били фокусирани върху войната с Иран. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви този месец, че очаква Уиткоф и Къшнър да посетят Украйна скоро. Но човек, запознат с преговорите, каза, че американците все още чакат достатъчен напредък, за да оправдаят такова пътуване, и че възнамеряват да направят още едно посещение и в Русия.

„Украйна върви напред. Иска ми се да се разберат. Ще видим какво ще се случи. Там се случват неща“, каза Тръмп пред репортери миналата седмица. 

Тръмп, разбира се, обеща по време на президентската си кампания, че ще прекрати войната в Украйна в рамките на 24 часа. Той и неговите висши преговарящи вече прекараха повече от година в опити да изковат мирно споразумение, прекарвайки часове в разговори с Путин и разочаровайки украинските официални лица с изглеждащото така, сякаш действат като посредници, вместо да защитават Украйна.

„Дониленд“ беше един от начините, по които украинците се опитаха да привлекат Тръмп повече на своя страна. Откакто Тръмп се срещна с Путин в Аляска миналия август, администрацията на Тръмп сигнализира, че може да подкрепи мирно споразумение, при което Украйна да се изтегли до административната граница на Донецка област, една от провинциите в Донбас – ход, който критиците видяха като голяма отстъпка пред Кремъл.

Украинските официални лица казват, че сега на тази територия живеят около 190 000 души. Други, близки до преговорите, казват, че реалният брой може да е около половината от това. Тя е толкова близо до фронта, че главната магистрала към района е покрита с мрежи за защита срещу руски взривяващи се дронове.

От местната икономика е останало малко, освен една работеща въглищна мина и бизнеси, обслужващи войниците, базирани в района, включително магазини, продаващи балони и цветя, които войниците да купуват за посещаващите ги съпруги или приятелки.

Украйна настоява, че може да защити този район и че няма да се откаже от него. Но през декември президентът Зеленски сигнализира за готовност за компромис, който би създал демилитаризирана зона или свободна икономическа зона, която не е под пълен контрол на нито една от воюващите страни.

Украинците обмислиха, но не подкрепиха предложения за неутрален администратор или управляващ орган, който да има както руски, така и украински представители, стига Русия да не може да претендира за земята след войната.

Кремъл заяви, че Русия би могла да бъде отворена към формирането на демилитаризирана зона, ако на руската полиция или на войниците от националната гвардия им бъде позволено да патрулират в нея – мярка, която беше неприемлива за Киев.

Украйна искаше администрацията на Тръмп да окаже натиск върху Москва, за да смекчи допълнително позицията си. Украинските преговарящи започнаха да наричат предложената зона „Дониленд“, район, който не би бил напълно контролиран от никоя от страните и който да бъде брандиран като постижение на Доналд Тръмп.

Самюъл Чарап, политолог в мозъчния тръст RAND Corporation, който следи преговорите отблизо, аргументира, че както Москва, така и Киев са проявили известна гъвкавост относно бъдещето на тази част от Донбас, която Украйна все още контролира.

За Украйна ключово безпокойство е рискът, че отстъпването на тази територия, заедно с укрепленията, които Украйна е построила там, би могло да улесни Русия да поднови инвазията си в бъдеще. Чарап каза, че Украйна изглежда вижда полза за сигурността в това името на Тръмп да бъде прикачено към района.

„Да имаш печата (одобрението) на Тръмп върху свободна икономическа зона, мисля, че вероятно биха сметнали за нещо като възпиращ фактор“, каза Чарап, визирайки Украйна.

Друго предложение нарече следвоенната договореност „Монако модел“, препратка към град-държавата на френското Средиземноморие. Подобно на „Дониленд“, то се отнасяше до възможна, полуавтономна мини-държава, която би се възползвала от статута на офшорна икономическа зона. Фразата „Монако модел“ се появи в проектодоговори, докато „Дониленд“ се появи само в дискусиите, според човек с директни познания за преговорните стратегии на Украйна.

Но преговорите зациклиха в края на февруари по териториалния въпрос, точно когато войната с Иран разсея американския преговорен екип. Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия би приела само пълен правен контрол над Донбас. А Зеленски омаловажи перспективите за размяна на земя срещу мир, заявявайки, че това би било „голяма грешка“.

Русия и Украйна не са отстъпили оттогава по въпроса за контрола върху територията, дори когато преговорите продължиха по други въпроси, включително ангажиментите на САЩ за гарантиране на следвоенната сигурност на Украйна, според хора, запознати с преговорите.

Украински преговарящ дори създаде знаме за „Дониленд“ – оцветено в зелено и златно – и национален химн, използвайки ChatGPT, каза човекът, запознат с преговорните стратегии на Украйна. Не е ясно дали американската страна някога ги е виждала.

Източник: The New York Times    
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

