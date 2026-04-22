Боядисване без излишно усилие Двойно по-бързо боядисване с професионален резултат

А ко сте от хората, които отлагат боядисването заради бъркотията, капките и тежката работа с четки и валяци, Total Painter предлага по-удобно решение. Уредът е създаден, за да помогне боята да се нанася по-равномерно, по-бързо и по-чисто - както у дома, така и навън.
„В никакъв случай не съм професионален бояджия, но с Total Painter наистина се чувстваш като такъв.“
- Алекс
900 W мощност за всякаква повърхност
Добро и равномерно нанасяне на боята. Подходящ за различни задачи - от освежаване на стени и врати до боядисване на мебели, дърво и други повърхности.
3 режима според нуждата
Вертикален, хоризонтален и прецизен режим за по-лесно боядисване, както на големи зони, така и на по-тесни или труднодостъпни места.
По-малко цапане, повече удобство
Total Painter помага да се избегнат излишните капки и разтичане. Това означава по-подредена работа и по-малко време за почистване след края на боядисването.
Лек, компактен и удобен за използване
С резервоар от 800 ml, компактна конструкция и удобно захващане, уредът е практичен за домашна употреба.
Комплектът включва: основно устройство, маркуч, ремък за носене, чашка за измерване на вискозитет, пистолет за боядисване, резервоар за боя и почистващ щифт.