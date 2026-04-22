Свят

Напрежение в Ормузкия проток: Иран задържа два кораба, един от тях е свързан с Израел

Корпусът на гвардейците на ислямската революция спря плавателните съдове „MSC Francesca“ и „Epaminondas“, обвинявайки ги в нарушения на сигурността и правилата за преминаване през ключовия петролен маршрут

22 април 2026, 14:04
Снимката е архивна   
Източник: БТА

В оенноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция са спрели два кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток, и са ги насочили към ирански териториални води, съобщиха иранските власти.

„Военноморските сили на Корпуса тази сутрин идентифицираха и спряха в Ормузкия проток два кораба-нарушители“, се казва в тяхно изявление.

Иран няма да пропуска през Ормузкия проток кораби, плаващи от и до САЩ и Израел

„Двата кораба бяха задържани и насочени към иранското крайбрежие“, се допълва в съобщението, цитирано от АФП.

Според информацията единият съд - „MSC Francesca“ - е свързан с „ционисткия режим“, както Иран нарича Израел, а другият - „Epaminondas“ - е обвинен в манипулиране на навигационните системи и застрашаване на морската сигурност.

Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб

От Корпуса предупредиха срещу всякакви действия в нарушение на правилата, наложени от Ислямската република в протока, както и срещу дейности, които противоречат на безопасното преминаване.

Иран гарантира безопасно преминаване през Ормузкия проток

Техеран изисква корабите да получават разрешение за влизане и излизане от Персийския залив през Ормузкия проток – ключов маршрут, през който в мирно време преминава около една пета от световния износ на петрол и газ, както и други важни стоки. 

Източник: БГНЕС    
Ормузки проток Иран Корпус на гвардейците Задържани кораби Морска сигурност Навигационни системи Правила за преминаване Персийски залив Израел Петрол и газ
Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на

Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на "Ферари" за 400 000 долара

Първата жена обвинител №1 в България: Коя е Ваня Стефанова

Първата жена обвинител №1 в България: Коя е Ваня Стефанова

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Вашата втора пенсия: Пълен наръчник от вноската до получаването

Вашата втора пенсия: Пълен наръчник от вноската до получаването

Дизайнер на Mercedes: Хората харесват комбита, но никой не ги купува

Дизайнер на Mercedes: Хората харесват комбита, но никой не ги купува

<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Тръмп обмисля последици за съюзниците от НАТО, които са в списъка на "непослушните"

Свят Преди 3 минути

Това усилие е поредният знак, че президентът Доналд Тръмп планира да изпълни заплахите си срещу членове, които не се смятат за "образцови съюзници"

Президентът Йотова за оставката на Сарафов: Необходима, но само първа стъпка

Президентът Йотова за оставката на Сарафов: Необходима, но само първа стъпка

България Преди 5 минути

"Оттук нататък отговорността е в Народното събрание", посочи президентът

България е втора в ЕС по ръст на дълга, дължим близо 35 млрд. евро

България Преди 14 минути

Въпреки че страната ни остава сред държавите с най-ниска задлъжнялост в ЕС, скоростта на натрупване на нови заеми ни нареди на второ място по ръст в Европа, изпреварвайки почти всички останали членки

Боядисване без излишно усилие Двойно по-бързо боядисване с професионален резултат

Боядисване без излишно усилие Двойно по-бързо боядисване с професионален резултат

Любопитно Преди 40 минути

Истината за „ядрените кодове“: Скандалните твърдения за Тръмп и генерал Кейн

Свят Преди 1 час

Упорито твърдение, според което президентът Доналд Тръмп се е опитал да „използва ядрените кодове“ по време на напрегната среща в събота вечер, свързана с кризата с Иран, се разпространява в различни платформи, въпреки липсата на доказателства

Осъдиха условно мъж, предлагал по 30 евро на глас в Търговищко

Осъдиха условно мъж, предлагал по 30 евро на глас в Търговищко

България Преди 1 час

Хванаха служител на АПИ да шофира след употреба на алкохол, втори път за седмица

Хванаха служител на АПИ да шофира след употреба на алкохол, втори път за седмица

България Преди 1 час

Водачът е задържан за срок до 24 часа

БАБХ: Има опасност от разпространение на антракс

България Преди 1 час

Драматичен сценарий на летище Пловдив: Евакуация и хеликоптери в мащабен тест за реакция

Драматичен сценарий на летище Пловдив: Евакуация и хеликоптери в мащабен тест за реакция

България Преди 1 час

Учението е рутинно и цели спазването на т.нар. „златен час“ за спасяването на хора и реакциите на институциите

<p>Поколение без тютюнев дим: Великобритания забранява цигарите за родените след 2009&nbsp;г.</p>

Великобритания въвежда доживотна забрана за тютюнопушене

Свят Преди 1 час

Забранява се продажбата на тютюневи продукти за родените след 2009 г.

Украйна поиска от Турция да бъде домакин на среща между Зеленски и Путин

Украйна поиска от Турция да бъде домакин на среща между Зеленски и Путин

Свят Преди 1 час

Отговът на Анкара към момента не се съобщава

„Дониленд“? Предлагат част от Донбас да бъде кръстена в чест на Тръмп

Свят Преди 1 час

В мирните преговори на Украйна през последните месеци, украински официални лица предложиха частта от региона Донбас, за която Русия все още се бори, да бъде наречена „Дониленд“ (Donnyland)

Чудото на живота: Отвъд митовете за инвитрото с д-р Георги Станулов

Чудото на живота: Отвъд митовете за инвитрото с д-р Георги Станулов

Любопитно Преди 2 часа

Броят на двойките с репродуктивни проблеми в България продължава да расте като вече почти стига 200 000 души

За първи път в „Кошмари в кухнята” – Шеф Манчев създава ресторант от нулата

За първи път в „Кошмари в кухнята” – Шеф Манчев създава ресторант от нулата

Любопитно Преди 2 часа

Криза на доверие излага на риск успеха на безпрецедентната мисия в кулинарното риалити

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор

България Преди 2 часа

Трогателният момент на принцеса Кейт с гост на двореца ще ви разплаче

Трогателният момент на принцеса Кейт с гост на двореца ще ви разплаче

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата на Уелс се завърна към кралските си задължения с жест, който разплака присъстващите на приема в памет на покойната кралица

Всичко от днес

От мрежата

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg

Защо котката спи върху главата ми

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Боядисване без излишно усилие

Edna.bg

Модна магия: Една рокля свърза Риана и Александра Богданска

Edna.bg

Вижте как Камавинга се извини на феновете на Реал Мадрид за червения картон в Мюнхен (видео)

Gong.bg

Неманя Видич за Бербатов, битката за титлата в Англия и любимия футболист, играл в ЦСКА

Gong.bg

Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор

Nova.bg

БАБХ: Има опасност месо от огнище с антракс в Силистренско да е разпространено и на други места у нас

Nova.bg