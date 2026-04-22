Напрежение в Ормузкия проток: Иран задържа два кораба, един от тях е свързан с Израел

В оенноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция са спрели два кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток, и са ги насочили към ирански териториални води, съобщиха иранските власти.

„Военноморските сили на Корпуса тази сутрин идентифицираха и спряха в Ормузкия проток два кораба-нарушители“, се казва в тяхно изявление.

„Двата кораба бяха задържани и насочени към иранското крайбрежие“, се допълва в съобщението, цитирано от АФП.

Според информацията единият съд - „MSC Francesca“ - е свързан с „ционисткия режим“, както Иран нарича Израел, а другият - „Epaminondas“ - е обвинен в манипулиране на навигационните системи и застрашаване на морската сигурност.

От Корпуса предупредиха срещу всякакви действия в нарушение на правилата, наложени от Ислямската република в протока, както и срещу дейности, които противоречат на безопасното преминаване.

Техеран изисква корабите да получават разрешение за влизане и излизане от Персийския залив през Ормузкия проток – ключов маршрут, през който в мирно време преминава около една пета от световния износ на петрол и газ, както и други важни стоки.