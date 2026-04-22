Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на "Ферари" за 400 000 долара

В инсент Зампела, на 55 години, е починал от изгаряния и вдишване на дим, след като е останал заклещен в горящите останки на своя автомобил "Ферари" през декември, съобщи медицинският експерт от Лос Анджелис в понеделник, цитиран от New York Post .

В доклада е посочена и "травма от силен удар" като съпътстващо състояние, като смъртта е определена като инцидентна, съобщава TMZ.

Кадри от огнената катастрофа показват ужасяващия момент, в който суперавтомобилът излита от тунел, удря бетонна преграда и избухва в пламъци.

Виковете на очевидците бързо се превръщат в панически крясъци, докато те тичат към "Ферари" 296 GTS за 400 000 долара. Един пътник е изваден от автомобила и отведен на безопасно място.

Шофьорът остава заклещен в пламъците след катастрофата и умира. Пътникът е изхвърлен от автомобила и по-късно умира в болница.

Превозното средство излиза от завоя на планински път около 12:45 ч., удря скали и се възпламенява, докато се движи на юг.

Криволичещата магистрала (Angeles Crest Highway), разположена в планините Сан Габриел, е отсечка с двулентов път, като някои участъци достигат над 2133 метра надморска височина.

Смъртта на Зампела предизвика силен отзвук в гейминг общността и извън нея, сурово напомняне, че дори създателите на фантастични светове и дигитални битки не са защитени от реални трагедии.

Неговото влияние върху гейминга се простира в продължение на повече от две десетилетия. Той става известен като съосновател на Infinity Ward през 2002 г., студиото, което по-късно създава "Call of Duty".

След като напуска Infinity Ward, той съосновава Respawn Entertainment през 2010 г., където продължава да създава блокбъстър заглавия като серията "Titanfall", "Apex Legends" и "Star Wars Jedi: Fallen Order".

Под негово ръководство Respawn се превръща в ключово студио под шапката на Electronic Arts след придобиването му през 2017 г.

Водещият на Game Awards Джеф Кийли нарича Зампела "скъп приятел", който "никога не се отклоняваше от своя ангажимент към честност и прозрачност".

"Въпреки че създаде някои от най-влиятелните игри на нашето време, винаги съм чувствал, че най-голямата му игра тепърва предстои. Сърцераздирателно е, че никога няма да можем да я изиграем", казва Кийли.

Infinity Ward заявява, че Зампела "винаги ще има специално място в нашата история". "Вашето наследство от създаването на емблематично и трайно забавление е неизмеримо", се казва в изявление на компанията.