„Предсказах 11 септември“: Каква е истината зад думите на Доналд Тръмп

„Предсказах, че Осама бин Ладен ще унищожи Световния търговски център. Направих това предсказание година по-рано. Казах: по-добре го спрете. Той е лош човек", заяви американският президент. След това посочи конкретен източник за твърдението си: „Точно една година по-рано го написах в книга. Можете да проверите"

17 март 2026, 09:46
„Предсказах 11 септември“: Каква е истината зад думите на Доналд Тръмп
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че е предупредил за терористичните атаки от 11 септември повече от година преди да се случат. По време на среща с членове на борда на Тръмп Кенеди център, държавният глава каза, че по-рано е предвидил, че Иран може да използва Ормузкия проток като стратегическо оръжие.

В хода на разговора той отново повтори твърдението си, че е предупреждавал за Осама бин Ладен преди атаките от 11 септември.

„Предсказах, че Осама бин Ладен ще унищожи Световния търговски център. Направих това предсказание година по-рано. Казах: по-добре го спрете. Той е лош човек“, заяви американският президент.

Той обясни, че оценката му за бин Ладен дошла след като го гледал в интервю.

„Гледах го в едно интервю и си казах – това е лош човек“.

Той добави: „Президентът Клинтън всъщност е имал шанс да го спре, но не го е направил. Не го обвинявам за това“.

След това посочи конкретен източник за твърдението си: „Точно една година по-рано го написах в книга. Можете да проверите“, каза Тръмп.

Какво всъщност пише в книгата

Тръмп има предвид книгата си от 2000 г. „The America We Deserve“, публикувана приблизително година преди атаките. В нея наистина се споменава Осама бин Ладен, но само бегло – като една от няколкото заплахи за сигурността на САЩ. Тръмп пише: „Един ден ни казват, че мистериозна фигура без постоянен адрес на име Осама бин Ладен е обществен враг номер едно, и американски изтребители унищожават лагера му в Афганистан. Той се измъква и след няколко новинарски цикъла вниманието се насочва към нов враг и нова криза“.

На друго място в книгата Тръмп изразява опасения за голяма терористична атака на американска територия. Той пише, че е „убеден, че сме в опасност от терористични атаки, които ще направят бомбения атентат в Световния търговски център да изглежда като детска игра“, като се позовава на атентата от 1993 г.

Когато обаче описва какъв тип атака очаква, това не е отвличане на самолети. Тръмп говори за заплаха от оръжие за масово поразяване, например ядрено устройство или антракс, внесено в голям американски град. Книгата не предсказва отвлечени самолети, атака срещу Кулите-близнаци или конкретните събития от 11 септември 2001 г.

Предупреждението на Иран за „нов 11 септември“

Коментарите на Тръмп идват ден след като Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, публикува предупреждение в X. 

„Чух, че останалите членове на мрежата на Епстийн са замислили заговор да създадат инцидент, подобен на 11 септември, и да обвинят Иран за него. Иран категорично се противопоставя на подобни терористични схеми и няма война с американския народ“, написа той.

Какво се случи на 11 септември 2001 г.

Атаките от 11 септември остават сред най-смъртоносните терористични актове в съвременната история. Близо 3000 души загиват, след като 19 похитители, свързани с Ал Кайда, поемат контрола над четири пътнически самолета в Съединените щати.

Два самолета се врязват в Световния търговски център в Ню Йорк. Полет 11 на American Airlines и полет 175 на United Airlines удрят съответно Северната и Южната кула с интервал от 17 минути. И двете сгради се срутват в рамките на два часа.

Трети самолет, полет 77 на American Airlines, се разбива в Пентагона край Вашингтон. Четвъртият, полет 93 на United Airlines, пада в поле близо до Шанксвил, Пенсилвания, след като пътниците се опитват да се противопоставят на похитителите. Смята се, че целта е била Капитолия.

Атаките водят до водената от САЩ инвазия в Афганистан, глобалната „война срещу терора“ и коренно променят международната политика за сигурност в следващите десетилетия.

Доналд Тръмп Атаки от 11 септември Осама бин Ладен Терористични атаки Предсказания Световен търговски център Книгата на Тръмп Иранско предупреждение Война срещу терора Ал-Кайда
„Предсказах 11 септември“: Каква е истината зад думите на Доналд Тръмп

„Предсказах 11 септември“: Каква е истината зад думите на Доналд Тръмп

