Руски дронове в Украйна - щети в Измаил и над 7 хил. без ток

Нощна атака порази пристанищна и енергийна инфраструктура в Одеска област

17 март 2026, 10:11
Източник: БГНЕС

Щ ети са нанесени на пристанищна инфраструктура в Измаилски район, Одеска област, Южна Украйна, близо 7 хиляди абонати са без ток атака през нощта, съобщиха от оперативния  щаб на Измаилската районна държавна администрация във Фейсбук страницата си.

Руските въоръжени сили извършиха през нощта нападение с дронове срещу пристанищната и енергийната инфраструктура в района, в резултат на което са поразени енергийни, промишлени и пристанищни инфраструктурни обекти, се казва в съобщението.

По информация на оперативния щаб към момента близо 7 хиляди абонати на украинската компания ДТЕК остават без електричество.

Всички съответни служби отстраняват последиците от нощната атака.

По предварителна информация няма пострадали хора.

Измаилската районна държавна администрация е в постоянна координация с военните, регионалните власти и всички съответни служби, допълват още от оперативния щаб.

Над 25 дрона атакуваха южната част на Одеска област през нощта,  като 15 от тях са били насочени на дунавския украински град Измаил, се казва в съобщения в местни канали в приложението Телеграм.

Руска атака остави без ток близо 27 000 домакинства в Украйна

Силите за противовъздушна отбрана на Украйна са неутрализирали 154 от 178-те дрона, пуснати от руските войски от вчера вечерта, като удари са регистрирани в 12 населени места, предаде Укринформ, като се позова на военновъздушните сили на страната.

През нощта на 16 срещу 17 март (започвайки от 18:00 часа (и българско време) на 16 март) руските сили атакуваха Украйна, използвайки 178 ударни дрона, включително от тип "Шахед", както и "Гербера", "Италмас" и други безпилотни летателни апарати. Около 110 от тях бяха дронове "Шахед". Въздушната атака беше отблъсната от авиацията, противовъздушните ракетни части, системите за електронна война и мобилните огневи групи на украинските сили за отбрана, отбелязва Укринформ.

В същото време 22 ударни дрона поразиха цели в 12 локации, докато отломки от прехванати дронове паднаха на две места, посочва агенцията.

Стана известно, че руски дрон е ударил граждански автобус, превозващ цивилни работници в община Куцуруб, Николаевска област, ранявайки двама души. В публикация във Фейсбук регионалната военна администрация съобщи, че атаката е била извършена вчера вечерта. При удара са били ранени 69-годишен мъж и 49-годишна жена. И двамата са били хоспитализирани, а към днес сутринта състоянието им се оценява като стабилно и със средна тежест.

Масирана атака с дронове в Измаилския район, има ранени

Броят на ранените при сутрешната атака в Запорожие се увеличи до осем, предаде Укринформ, цитирайки съобщение на Иван Федоров, ръководител на регионалната военна администрация в Teлеграм.

"Броят на ранените се е увеличил до осем души. Шестима служители са получили сътресения на мозъка", гласи изявлението на Федоров. Състоянието на други двама е оценено от лекарите като стабилно.

Около 06:00 часа днес руските сили са нанесли удар в близост до един от терминалите на логистичен оператор, посочва  Укринформ.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

