Кошмар в морето: Най-малко 6 са жертвите, а 115 са спасени от потъналия ферибот в Индонезия

Н ай-малко шест души загинаха, а 115 души са били спасени след потъването на индонезийски ферибот, който превозвал 243 души и свързвал островите Ява и Борнео, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

Корабът „Virgo Transport 8“ е отплавал в събота от град Сурабая в провинция Източна Ява към град Банджармасин в Южен Калимантан, преди да изгуби контакт, съобщиха от агенцията, пише Си Ен Ен (CNN).

Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

„Получихме сигнал за загуба на контакт с кораба „Virgo Transport 8“ и незабавно разположихме екипи (…) към последната известна позиция на ферибота в Яванско море, на около 150 км от пристанище Банджармасин“, заяви И Путу Судаяна, ръководител на местната агенция за издирване и спасяване Басарнас (Basarnas).

Спасителите са започнали издирване, изпращайки екип, кораби и хеликоптер към последната известна позиция на пътническия съд.

Rescuers are searching for 140 people from an Indonesian passenger ship that sank in the Java Sea after 103 others were evacuated, one of whom died, a search and ‌rescue agency official said.



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Спасителните операции се затрудняват от вълни, достигащи до 2,5 метра височина. „Това е изключително рисковано за корабите. Дори нашият кораб на Басарнас, с дължина 40 метра, е в голяма опасност“, заяви той, позовавайки се на индонезийската агенция за издирване и спасяване. Капитанът на ферибота е съобщил през нощта на компанията си, че корабът „се накланя“.

Индонезия, архипелаг от 17 000 острова, разчита силно на фериботите като основно средство за транспорт, тъй като морските маршрути са по-достъпни и лесно откриваеми спрямо въздушния транспорт.

Въпреки това стандартите за безопасност не винаги се прилагат стриктно, което води до сравнително висок брой инциденти.

В понеделник е бил изгубен контакт с бърза лодка, превозваща осем души близо до вулкана Анак Кракатау, западно от остров Ява. Петима журналисти на борда са отразявали изригването му.