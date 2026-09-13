Свят

Кошмар в морето: Най-малко 6 са жертвите, а 115 са спасени от потъналия ферибот в Индонезия

Спасителите са започнали издирване, изпращайки екип, кораби и хеликоптер към последната известна позиция на пътническия съд

Надежда Неменски Надежда Неменски

Обновена преди 19 минути / 13 септември 2026, 10:29
кораб вълни море ферибот бурно море лошо време
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Н ай-малко шест души загинаха, а 115 души са били спасени след потъването на индонезийски ферибот, който превозвал 243 души и свързвал островите Ява и Борнео, съобщиха властите, цитирани от ДПА.

Корабът „Virgo Transport 8“ е отплавал в събота от град Сурабая в провинция Източна Ява към град Банджармасин в Южен Калимантан, преди да изгуби контакт, съобщиха от агенцията, пише Си Ен Ен (CNN).

Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

„Получихме сигнал за загуба на контакт с кораба  „Virgo Transport 8“ и незабавно разположихме екипи (…) към последната известна позиция на ферибота в Яванско море, на около 150 км от пристанище Банджармасин“, заяви И Путу Судаяна, ръководител на местната агенция за издирване и спасяване Басарнас (Basarnas).

Спасителите са започнали издирване, изпращайки екип, кораби и хеликоптер към последната известна позиция на пътническия съд.

Спасителните операции се затрудняват от вълни, достигащи до 2,5 метра височина. „Това е изключително рисковано за корабите. Дори нашият кораб на Басарнас, с дължина 40 метра, е в голяма опасност“, заяви той, позовавайки се на индонезийската агенция за издирване и спасяване. Капитанът на ферибота е съобщил през нощта на компанията си, че корабът „се накланя“.

 

Индонезия, архипелаг от 17 000 острова, разчита силно на фериботите като основно средство за транспорт, тъй като морските маршрути са по-достъпни и лесно откриваеми спрямо въздушния транспорт.

Въпреки това стандартите за безопасност не винаги се прилагат стриктно, което води до сравнително висок брой инциденти.

 В понеделник е бил изгубен контакт с бърза лодка, превозваща осем души близо до вулкана Анак Кракатау, западно от остров Ява. Петима журналисти на борда са отразявали изригването му.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN, БТА/Асен Георгиев    
Индонезия изчезнал кораб спасителна операция Яванско море инцидент пътнически кораб издирване евакуация морски транспорт безопасност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Българин се удави на плаж в Гърция

Българин се удави на плаж в Гърция

Край на „недосегаемите“ тирове: МВР поема функциите на ДАИ и въвежда електронни глоби

Край на „недосегаемите“ тирове: МВР поема функциите на ДАИ и въвежда електронни глоби

Кошмар в морето: Най-малко 6 са жертвите, а 115 са спасени от потъналия ферибот в Индонезия

Кошмар в морето: Най-малко 6 са жертвите, а 115 са спасени от потъналия ферибот в Индонезия

Защо ядем повече, когато сме стресирани

Защо ядем повече, когато сме стресирани

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Алфа Метал": Руснаци не са се обучавали в България от COVID-19 насам

Преди 2 дни
Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство
Ексклузивно

Канада и Украйна декларираха 100-годишно партньорство

Преди 2 дни
Влак удари тир на жп прелез преди Враца
Ексклузивно

Влак удари тир на жп прелез преди Враца

Преди 2 дни
Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС
Ексклузивно

Правосъдният министър с тежки критики за избора на ВСС

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Симона Ръждавичка от &ldquo;Игри на волята&rdquo; срещна зрителите с баща си в &ldquo;Домът на волята&rdquo;</p>

Дете на пожарникар - Симона Ръждавичка от “Игри на волята” срещна зрителите с баща си в “Домът на волята”

Любопитно Преди 50 минути

Симона за първи път говори за една тема, която ѝ е тежала през години - шампионката е била обект на тормоз в училище. Ръждавичка споределя откровено за тези тежки моменти и разказва за своето детство

Мъж загина при тежка катастрофа край село Бутан

Мъж загина при тежка катастрофа край село Бутан

България Преди 1 час

По първоначални данни причината за катастрофата е загуба на контрол върху автомобила от страна на водача

Парламентарни избори в Швеция

Парламентарни избори в Швеция: Битка с изравнени сили между десни и леви

Свят Преди 2 часа

Над 8 милиона души в кралството с население от около 10,6 милиона имат право на глас на изборите за 349-местния еднокамарен парламент в Стокхолм

Дъжд от ракети и дронове над Украйна: Девет загинали и десетки ранени

Дъжд от ракети и дронове над Украйна: Девет загинали и десетки ранени

Свят Преди 3 часа

Според украинския президент Володимир Зеленски Москва пренася войната от фронта, където не постига успех, към икономиката, като унищожава обекти, които помагат на населението да се справя с военните условия

Лепа Брена

Лепа Брена: Ванга предсказа, че ще се върна в България

Любопитно Преди 3 часа

Последствия от пожара край село Димовци

Пожарът край Димовци е потушен, но бедственото положение остава

България Преди 3 часа

На отделни места в засегнатия терен продължава да има тлеещи огнища. Те се наблюдават и обработват, за да не се допусне повторното им разпалване

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова

Пожарът в складовете на „ЕМКО“ е напълно потушен, няма замърсяване на въздуха

България Преди 4 часа

Селин Дион

Сълзи, триумф и легендарен глас: Голямата Селин Дион се завърна на сцената в Париж

Любопитно Преди 4 часа

Певицата отдели момент, за да се обърне към публиката, казвайки според CBC News: „Обещах да не плача. Тази вечер искам да пея за вас, за себе си, за живота“

<p>Смъртоносно онлайн предизвикателство взе 10 жертви за 10 дни</p>

Смъртоносно онлайн предизвикателство взе 10 жертви за 10 дни във Великобритания и Ирландия

Свят Преди 5 часа

При един от инцидентите двама британски полицаи също губят живота си, докато се опитват да спрат автомобил с млади хора. При сблъсъка между колата и патрулката загиват общо седем души

Извънредни разкрития за мистерията „Петрохан-Околчица“: МВР и прокуратурата дават брифинг

Извънредни разкрития за мистерията „Петрохан-Околчица“: МВР и прокуратурата дават брифинг

България Преди 5 часа

Очаква се в понеделник, 14 септември, да бъде представена съдебнопсихиатрична и психологична експертиза, която следва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев

Пожарът край Димовци

Дъжд спаси с. Димовци от евакуация, над 100 души се борят трети ден с пожара

България Преди 6 часа

Ситуацията е станала критична след 20:00 ч. в събота заради силен и поривист северен вятър. Властите са предупредили хората от северната и западната част на селото да подготвят багажа си и да имат готовност за незабавна евакуация

Дарио Амодей

Преди да е станало твърде късно: Създателят на Claude призова за забавяне на AI

Свят Преди 6 часа

Дарио Амодей който оглавява една от водещите световни компании за AI и нейния чатбот Claude, е силен поддръжник на напредъка на технологията, но същевременно е обвиняван в „думъризъм“ (черногледство) заради предупрежденията си за рисковете от AI

Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

Кораб с над 240 души на борда изчезна в морето, започна издирване

Свят Преди 7 часа

Службата за търсене и спасяване в Банджармасин, столицата на провинция Южен Калимантан, Индонезия, заяви, че е получила сигнал, че корабът „Virgo Transport 8“ е претърпял прекъсване на комуникациите

Спрете тези три храни – те са скритите врагове на черния дроб

Спрете тези три храни – те са скритите врагове на черния дроб

Любопитно Преди 7 часа

Стеатозната чернодробна болест, свързана с метаболитна дисфункция е до голяма степен предотвратима, и дори обратима, чрез поддържане на здравословна диета и начин на живот

Принц Филип и Катрин, принцесата на Уелс

Три думи за Кейт: Какво е казвал принц Филип за съпругата на Уилям

Любопитно Преди 7 часа

Кейт е част от кралското семейство от 15 години, откакто се омъжи за принц Уилям през 2011 г.

Очаква ни дъждовна и студена неделя: Вижте в кои области е обявен жълт код

Очаква ни дъждовна и студена неделя: Вижте в кои области е обявен жълт код

България Преди 7 часа

След мрачната и дъждовна събота, неделния ден предлага още една порция от същото време

Всичко от днес

От мрежата

13 от най-преданите породи кучета, които винаги ще са до вас

dogsandcats.bg

Как Хъскитата издържат на студа

dogsandcats.bg
1

Бури с риск от градушка през почивните дни

sinoptik.bg
1

Дюшеме дере става "природна забележителност"

sinoptik.bg

Тормозеха детето ми! Майката на Ръждавичка от “Игри на волята” проговори в След Игрите: Домът на Волята

Edna.bg

Селин Дион през сълзи: Дадох обещание да се върна

Edna.bg

НА ЖИВО: Славия - Спартак Варна, съставите

Gong.bg

Александър Димитров: Да започнем с 6 точки в Лигата на нациите би бил оптимален вариант

Gong.bg

Изкуственият интелект може да създаде нови вируси

Nova.bg

Автобус от градския транспорт се вряза в дърво в Берлин, има 11 ранени

Nova.bg